Фёдоров — это русский Зидан? Победы ЦСКА заставляют по-новому смотреть на тренеров

Как говорится, новые тексты пишет тот, у кого старые плохие. Разгребая то, что я год назад писал про чемпионство ЦСКА и феномен Фёдорова, который выиграл два седьмых матча и перевернул серию с 1-3, обнаружил цитату баскетбольного тренера Руди Томьяновича. Чемпион НБА с «Хьюстоном» говорил: «Никогда не стоит недооценивать сердце чемпиона».

Уже в 21 год Фёдоров был трёхкратным чемпионом мира (два раза выигрывал взрослый турнир и один раз молодёжный) и трёхкратным чемпионом СССР. Потом к этому добавились три Кубка Стэнли, золотая медаль ЧМ в 38 лет (и при каких обстоятельствах), не хватило только Олимпиады — но и её Фёдоров выиграл бы, родись года на три позже или оставшись в СССР на лишних полтора года.

В идеальном мире тренер должен учиться долго и последовательно проходить все ступеньки своего развития. Например, Россия на взрослом уровне не выигрывает у Канады с 2011-го, проиграв пять матчей подряд в плей-офф. У всех тренеров, обыгрывавших Россию, — колоссальный опыт в 20 и более лет, и всегда они начинали с низших лиг (Джон Купер — со школьной команды, Жерар Галлан — со второго уровня канадских юниорок).

Действующий обладатель Кубка Стэнли Джаред Беднар начинал свою работу с пяти лет работы помощником в клубе ECHL: так приходят к работе в лиге, где невозможно побеждать только за счёт состава.

Сергей Фёдоров Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Назначение Фёдорова, если вы ещё помните, вызвало просто шквал негодования. Легенда вообще никак не проявил себя на посту генменеджера, где Фёдоров больше прославился тем, что при его руководстве в ЦСКА играли максимально загадочные североамериканцы. Брэндон Рид, Стив Эминджер, Бен Игер, Патрик Дэвис — этим легионом побрезговали бы и аутсайдеры КХЛ тех лет. Апофеозом была история с Джей Ти Барнеттом — сыном агента Фёдорова, который в Америке выше того же ист-коста не поднимался. Частично из-за этого Фёдоров был понижен в должности с генменеджера на пост «главного менеджера по селекции». И вот летом внезапно неудавшийся менеджер перед стартом сезона заменяет в должности вполне состоявшегося тренера.

Вы помните, как в прошлом году ужасно стартовал ЦСКА — слышал версии, что появление какого-то игрового и тактического порядка в том сезоне связано с экстренным переводом в штаб основы Владимира Чебатуркина, старого наперсника ещё Квартальнова. При этом ведущим тактиком той команды назывался Евгений Корешков, который перенёс в Москву фишку со снятием вратаря в овертайме. Тренера из Устинки летом переманил СКА, но никакого удара штабу ЦСКА это, как оказалось, не нанесло. Стиль команды мало изменился, а её волевые качества никуда не исчезли.

При этом мы знаем достаточно примеров, когда назначение хоккеиста с хорошей карьерой, но без тренерского опыта оказывалось неудачным. В футболе таких примеров тоже было немало — мы видим, как тот же Фрэнк Лэмпард был убран из «Челси», потом тонул в «Эвертоне», а сейчас ничего не может сделать в «Челси». Но что если назначить тренером не просто топового спортсмена, но одного из лучших в истории?

Зинедин Зидан два с половиной года работал в третьем испанском дивизионе, катаясь вместе с фарм-клубом «Реала» по испанским городкам. В «Реал» он приходил с мизерным опытом, но выиграл три Лиги чемпионов подряд, установив историческое достижение. Зидан не придумывал тактических открытий, не изобретал новые стили футбола, не пытался поразить соперника абсолютно неожиданными ходами, которые запутывали бы того тренера, который больше придумывал их. Его «Реал» отличался несокрушимым спокойствием и уникальными ментальными качествами.

Сергей Фёдоров Фото: Matthias Hangst/Getty Images

В этом вся тонкость работы со звёздами. Игрокам со способностями сильно выше среднего далеко не всегда нужен тактический гик, который водил бы их за руку по площадке и объяснял, как именно им стоит играть в данный конкретный момент. Нужен человек, который усмирил бы неспокойные эго звёзд и сложил из пазла ясную картинку. Для этого нужен человек с фантастическим авторитетом, который в первую очередь достигается медалями и кубками в любом качестве — как игрока, так и тренера. В принципе, Зинэтула Билялетдинов со своим огромным опытом и стал таким человеком для раздираемого «кланами» «Ак Барса».

Сложно говорить о том, какой психолог Сергей Фёдоров, не находясь в раздевалке ЦСКА на протяжении полугодичного сезона. Доносятся даже слухи, что его не очень любит коллектив. Однако был ли любим коллективом «Авангарда» Боб Хартли, который якобы создал в Балашихе новый ГУЛАГ? Вряд ли. Никуда не уйти от того факта, что Фёдоров со своим вечным секундомером — человек ледяного спокойствия, который остаётся им во всех обстоятельствах, частично даже в чемпионской раздевалке.

Тренер — это далеко не всегда человек, который двигает фишки по планшету. Это психолог, учитель, в самых тяжёлых случаях даже воспитатель, менеджер коллектива. И успех ЦСКА Фёдорова, который побеждает за счёт абсолютно непобедимой чемпионской ментальности, показывает нам, какой разной может быть эта работа.