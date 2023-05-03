Бобровский, что ты творишь! Остановил выход «два в ноль» и повторил рекорд клуба в НХЛ

В первом раунде плей-офф НХЛ вылетели те российские вратари, от которых все по определению ждали невероятной игры – Андрей Василевский, Игорь Шестёркин, Илья Сорокин. Но это не беда, честь российской вратарской школы продолжает отстаивать человек, который 10 лет назад и заложил её современные основы, став первым обладателем «Везины» среди наших соотечественников. 34-летнего Сергея Бобровского уже несколько лет списывают со счетов, а в этом розыгрыше Кубка Стэнли он словно переживает вторую молодость и рубится как сумасшедший!

Одержав сенсационную победу над рекордсменами из «Бостона», Сергей продолжает тащить во втором раунде с «Торонто». Сегодня на его счету 34 сейва с 36 бросков, девять из которых пришлись на последние минуты игры, когда «Мэйпл Лифс» играли вшестером против пятерых. Самым впечатляющим из них стало, пожалуй, спасение при выходе Майкла Бантинга и Вильяма Нюландера «в ноль». Бобровский в этой на первый взгляд безвыходной ситуации не дрогнул и успел выставить щиток.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Боб тащил весь матч, а в обеих пропущенных шайбах можно винить не его, а провалившуюся оборону «Флориды». Оба гола гости пропустили во втором периоде, едва повели в две шайбы. Счёт был открыт в первом периоде, когда Ник Казинс сыграл на добивании после броска Мэтта Ткачука, а во втором Сэм Беннетт на пятачке подправил наброс Аарона Экблада, заставив трибуны «Торонто» притихнуть.

Однако через 11 секунд финалист «Хоби Бэйкер Эворд» этого года, награды лучшему игроку студенческой лиги Мэтт Нис забросил свою дебютную и невероятно красивую шайбу в НХЛ, вновь поставив арену на уши. Молодой нападающий прошмыгнул на спины соперников, уложил Бобровского на лёд, сам едва не упал, но устоял на ногах и с разворота, с неудобной руки послал шайбу в почти пустые ворота. Боб боролся до конца, но оказался бессилен в этой ситуации.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Торонто» разбушевался и через несколько минут сравнял счёт. Бантинг выскочил со скамейки запасных, прорвался по центру и, пока защитники «Флориды» хлопали ушами, раскачал Бобровского и забил с неудобной руки.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Казалось, с этого момента инициатива полностью перешла в руки «Торонто», но Картер Вераге под занавес периода убежал в контратаку и хладнокровно разобрался с Ильёй Самсоновым. «Тампа» вылетела, но дело её продолжает жить в других командах. В «Нью-Джерси» свирепствует Ондржей Палат, в «Сиэтле» — Янни Гурд, а во «Флориде» обладатель Кубка Стэнли – 2020 продолжает показывать совершенно фантастическую статистику. Все три гола Вераге в этом плей-офф стали победными, а с учётом прошлого розыгрыша на его счету шесть решающих шайб, что является лучшим результатом в лиге на этом отрезке!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Пантерз» забросили ещё одну – автором гола стал Брэндон Монтур, а Ткачук оформил ассистентский хет-трик, ну а дальше дело осталось за Бобровским, и тот свою часть задачи выполнил блестяще.

«Он был невероятен. Боб великолепно играет в каждом матче, это потрясающе. Это нам от него и нужно, и он проявляет себя с лучшей стороны», — сказал после игры нападающий Сэм Беннетт.

«Он великолепен, играет с огромной уверенностью в себе, хорошо видит шайбу. Он оставил нас в игре во втором периоде и делал очень важные сейвы в третьем. Сегодня он был нашим лучшим игроком», — отметил Казинс.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Бобровский выиграл четвёртый матч подряд и повторил рекорд «Флориды» по продолжительности победной серии в плей-офф. До сегодняшнего дня это удавалось только Джону Ванбисбруку в 1996 году. Второй матч серии пройдёт в ночь на 5 мая мск, и у Бобровского будет шанс сокрушить этот рекорд.