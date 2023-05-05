Шикарный голешник Дадонова! Завёл шайбу по-бобровски, обдурив вратаря

У Евгения уже четыре гола в восьми матчах плей-офф, а «Даллас» сравнял счёт в серии с «Сиэтлом».

Первый матч серии «Далласа» с «Сиэтлом» подарил невероятное возвращение в состав ветерана Джо Павелски, который пропустил большую часть первого раунда из-за сотрясения. 38-летний нападающий сделал всё, что мог, и даже больше – оформил покер в 38 лет, став самым возрастным игроком в истории НХЛ с таким достижением, но «звёзды» всё равно проиграли. «Легендарно, легендарно. Как жаль, что мы профукали такое выступление впустую», — сокрушался после игры главный тренер Питер Дебур.

Против «Сиэтла» — выскочек, отправивших в отпуск действующего чемпиона «Колорадо», одних геройств Павелски будет недостаточно, да и невозможно ожидать, что он будет забивать по четыре каждый день. Во второй игре этого и не потребовалось – «Даллас», который давненько не проигрывал два матча подряд, собрался и вышел на сегодняшнюю встречу с совсем другим настроем.

Помимо блистательного Павелски, атаку «звёзд» поддержали и другие звенья. Уайатт Джонстон открыл счёт во втором периоде, сыграв на добивании после того, как Филипп Грубауэр остановил его изначальное подправление.

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Следующий гол также забило третье звено, а именно – Евгений Дадонов. Получив передачу под синюю линию от Джейми Бенна, он объехал защитника Адама Ларссона и обдурил Грубауэра, который двумя ногами прилепился к ближней штанге, пока Евгений закладывал вираж за воротами и заводил шайбу в сетку по-бобровски.

Настоящая красота от Дадонова! Российский нападающий стал настоящей находкой для «Далласа» после прозябания в «Монреале». В восьми матчах нынешнего плей-офф на его счету уже четыре заброшенных шайбы, вот что значит попасть в сильную команду.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Сиэтл» обозначил борьбу, через пару минут ответив голом Тая Картье, но вскоре Павелски реализовал большинство и восстановил преимущество в две шайбы. Этот гол позволил ему обогнать Горди Хоу и выйти на чистое 20-е место в списке лучших снайперов плей-офф в истории НХЛ (69). Среди действующих игроков больше забили только Александр Овечкин (72) и Сидни Кросби (71), но скоро им, похоже, придётся пропустить американца вперёд.

Ко всему прочему Павелски стоит на пороге ещё одного рекорда – по количеству голов в одной серии в возрасте 38 лет или старше. Сейчас это достижение принадлежит Теэму Селянне, который в 2011 году забил шесть в серии с «Нэшвиллом».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Павелски словно нагоняет всё то, что пропустил, пока был на травме, у него уже пять шайб в двух матчах серии. И, как всегда, показывает бешеную мотивацию побеждать. «Этот парень добился всего, кроме Кубка Стэнли. Это всё, что он хочет сделать. У него достаточно денег, чтобы завершить карьеру и никогда ни о чём не переживать, но он хочет победить», — говорил Дебур перед матчем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде на гол Тайлера Сегина «Сиэтл» ответил шайбой Джордана Эберле, но большим похвастаться не смог. «Даллас» спокойно довёл игру до победы, Джейк Эттингер был надёжен, отразив 25 из 27 бросков, а серия переезжает в Сиэтл при счёте 1-1. Третий матч начнётся 8 мая в 4:30 мск.