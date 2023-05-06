Без звёзд, но на стиле. В каких составах сыграют на ЧМ по хоккею США и Канада

Если составы европейских сборных на ЧМ можно себе примерно представить и они не зависят от внешних обстоятельств, то команды из Канады и США — почти всегда лотерея, но интересная тем, что большинство игроков оттуда обычно представляют НХЛ. Рассказываем, кто едет в Ригу и Хельсинки из-за океана.

США

Вратари: Кэлвин Питерсен («Онтарио», АХЛ), Дрю Коммессо («Рокфорд Айсхогс», АХЛ), Кейси Десмит («Питтсбург Пингвинз»).

Защитники: Ник Пербикс («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Лэйн Хатсон (Бостонский университет), Скотт Перунович («Спрингфилд Тандербёрдс», АХЛ), Дилан Сэмберг («Виннипег Джетс»), Ронни Аттард («Лихай Вэлли Фантомс», АХЛ), Коннор Мэки («Аризона Койотс»), Генри Тран («Сан-Хосе Шаркс»).

Нападающие: Картер Мазур («Гранд-Рапидс Гриффинс», АХЛ), Алекс Так («Баффало Сэйбрз»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Мэтт Коронато («Калгари Флэймз»), Андерс Бьорк («Чикаго Блэкхоукс»), Шон Фаррелл («Монреаль Канадиенс»), Рокко Гримальди («Рокфорд», АХЛ), Каттер Готье (Бостонский университет), Ти Джей Тайнэн («Онтарио Рейн», АХЛ), Ник Бонино («Питтсбург Пингвинз»), Люк Тач (Бостонский университет), Дрю О'Коннор («Питтсбург Пингвинз»), Сэмми Уокер («Айова Уайлд», АХЛ).

Американцы тянули почти до последнего и объявили состав сборной на чемпионат мира буквально в тот момент, когда им надо было уезжать в Европу на короткий тренировочный сбор. Такая затяжка могла бы намекать на то, что менеджмент ждёт максимально лучший состав, но на деле вышло несколько иначе.

Первый вывод, который можно сделать при взгляде на состав — нас ждёт ренессанс «американских студентов». Сразу восемь человек из этой команды провели большую часть сезона в NCAA, хотя игроки типа Мэтта Коронато или Шона Фаррелла, которые успели зацепить кончик сезона в НХЛ, формально представляют уже большие клубы. Конечно, стереотипы из 80-х – 90-х живучи, но в последние доковидные годы в сборную ездили только два-три студента, так что этот год нетипичен.

Мэтт Коронато Фото: Jeff McIntosh/AP/ТАСС

В целом это удивительно неопытная сборная — особенно в защите. Самый опытный оборонец в составе США — Дилан Сэмберг из «Виннипега», который провёл в НХЛ аж 78 игр, а суммарно у него и его коллег целых три полноценных сезона в НХЛ. Выделяется пробившийся в топ-4 «Тампы» Ник Пербикс, который на ЧМ едет без контракта, что редкость для американских игроков.

Почти 30% энхаэловского опыта сборной приходится на одного Ника Бонино, который решил на закате карьеры снова сыграть и за звёздно-полосатый флаг на груди, лишь восемь игроков этой команды провели в НХЛ 100 матчей или больше. Такой пионеротряд, короче.

Впрочем, от команды прошлого года, которая во многом была составлена из деревяшек боттом-6 аля Джона Хэйдена и Остина Уотсона, этот состав отличается в выгодную сторону. Оборотная сторона молодости США-2023 — скорость и техника, за которую в этом составе будут отвечать не только заработавшие имя Алекс Так и Гарланд, но и почти все «студенты». Даже АХЛ представляют негабаритные технари Тайнэн и Гримальди, которые в Европе с их стилем могли сделать суперзвёздную карьеру, но НХЛ не тянут банально из-за маленького роста.

Но всё-таки можно задать резонный вопрос: а где многочисленные энхаэловцы? Мощный рост американского хоккея последних лет обеспечила знаменитая NTDP – программа подготовки национальной сборной, а не «игроков НХЛ», заметьте. В этом плане поражает, что выпускники американской юниорской «казармы» то ли не едут на ЧМ сами, то ли их просто не зовут. Вспоминая, какие мощные команды американцы без всяких проблем отправляли на первенства 2018 и 2019 годов, поневоле приходишь к выходу, что нынешние составы из студентов — это именно что концепция от менеджеров USA Hockey.

Алекс Так Фото: Jeff Roberson/AP/ТАСС

Такое отношение было бы понятно в баскетболе, где и так понятно, что США — неоспоримый мировой доминатор, поэтому на ЧМ там едут резервисты (кстати, почему-то им не добавляет «престижности» тот факт, что баскетбольные первенства проходят раз в четыре года). Однако для страны, которая выиграла три турнира за 60 лет (последняя победа датируется 1996-м), которая на большинстве турниров с полноценными составами не попадала даже в тройку, такое отношение удивительно.

Резюмируя: эта команда будет весёлой, выступит лучше, чем может показаться, но чемпионом она не станет.

Канада

Вратари: Девон Леви («Баффало»), Сэм Монтембо («Монреаль»).

Защитники: Джастин Бэррон («Монреаль»), Итан Бир, Тайлер Майерс (оба — «Ванкувер»), Пьер-Оливье Жозеф («Питтсбург»), Джейк Уолман («Детройт»), Маккензи Уигар («Калгари»).

Нападающие: Сэмми Бле, Джейк Нейборс (оба — «Сент-Луис»), Лоусон Круз, Джек Макбэйн (оба — «Аризона»), Адам Фантилли (Университет Мичигана), Коди Гласс («Нэшвилл»), Пейтон Кребс, Джек Куинн (оба — «Баффало»), Скотт Лотон («Филадельфия»), Милан Лучич, Тайлер Тоффоли (оба — «Калгари»), Джо Велено («Детройт»).

Через день после американцев состав представили и канадцы — и он кардинально отличается по концепции. Если одни, видать, хотят всех перебегать, то «кленовые» будут всех бить и перерабатывать. Поразительно, что среди этих 20 игроков нет ни одного, который играл бы на прошлом ЧМ — вот такая у страны глубина.

Расстраивает, что ни одной настоящей звезды в этом составе нет — кроме разве что восходящей в лице Адама Фантилли, который по пиару всё равно в десятки раз уступает Бедарду, который в Европу не поехал. Все последние ЧМ, кроме экстремального ковидного в 2021-м, канадцы имели минимум трёх-четырёх человек, которых с лёгкостью можно было представить в «олимпийском» составе сегодняшнего, а не завтрашнего дня. В этом составе за всех отдувается Тайлер Тоффоли: двукратный чемпион НХЛ был лучшим атакующим игроком сезона в «Калгари».

Адам Фантилли Фото: Simon Hasteg/Zuma/ТАСС

Про проблемы канадской вратарской школы мы писали совсем недавно, и удивляться такому дуэту вратарей не стоит: это не лучший дуэт, который канадцы могли послать, но вполне адекватный для нынешних условий. Возможно, проведший героический МЧМ-2021 Леви даже станет первым номером.

В защите выделяется ещё один «калгариец» Маккензи Уигар, который во «Флориде» показал впечатляющий прогресс в роли домоседа (правда, куда-то этот прогресс испарялся в плей-офф) и назывался одним из кандидатов на поездку на ОИ/КМ. Джейк Уолман, ещё одно открытие сезона НХЛ, который в «Детройте» стал надёжным компаньоном Морица Зайдера, выбирал, какую страну выбрать — США или Канаду, но выбрал всё-таки Канаду. Эти ребята должны прикрывать атакующие рейды более нацеленных на игру с шайбой Бэррона и Джозефа.

В атаке всё, пожалуй, попечальнее. Как всегда, канадцы везут пачку людей с последних МЧМ и первораундников — и ощущения с последних МЧМ о том, что канадская молодёжь чисто по таланту стала пожиже американцев, тут подтверждается. Показательный факт: если взять лучших бомбардиров НХЛ по отсечке U25, то в десятке будет пять американцев и лишь один канадец (Кайру). Поэтому не надо удивляться «да кто вообще в этой сборной» — ну вот такое пока поколение. Кребс, Гласс, Велено и другие ребята пока ещё не сделали большого прогресса, хотя имеют все возможности для этого.

Ну а про взрослых игроков этого состава всё скажут цифры силовых приёмов. Бле — 238, Лотон — 156, Лучич — 168, Круз — 194 (но всех обходит 22-летний Макбэйн с 304). Короче, берегитесь: будут бить сильно, но не факт, что аккуратно. Учитывая то, какую идеологию дуэт менеджеров Даг Армстронг — Стив Айзерман прививает в своих нынешних клубах, такой закос в сторону бойцов ожидаем. Удивительно, конечно, что Милан Лучич дебютирует на турнирах ИИХФ только сейчас — и это в то время, когда он, по всеобщему мнению, несколько лет закончился как хоккеист.

Милан Лучич Фото: Julia Nikhinson/AP/ТАСС

Если честно, явная «дубовость» этой сборной слишком уж смущает для того, чтобы котировать её высоко. Конечно, всегда будут вспоминать пример 2021-го, но тогда и европейские сборные по многим причинам не смогли привезти свои лучшие составы. Может быть, даже классического финала Канада — Финляндия мы в этом году не увидим.