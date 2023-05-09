«Рыцарей» не смутила быстрая потеря основного вратаря, они снова повели в серии за выход в финал Запада.

«Вегас» выключил главных суперзвёзд НХЛ! И без шансов вынес «Эдмонтон» в Канаде

Американская часть полуфинала Запада «Вегас» — «Эдмонтон» получилась результативной. Команды за два матча сообразили 16 шайб, обменялись победами, а особенно постарался форвард «нефтяников» Леон Драйзайтль, заставивший говорить об опасности для некоторых вечных рекордов НХЛ.

Начало первой домашней игры серии для «Эдмонтона» стало продолжением матча №2. «Ойлерз» быстро открыли счёт, когда в стремительный отрыв улетели Райан и Фёгеле и последний забил с пятачка на радость публике.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но затем наступило время для связки из «Вегаса» Маршессо – Айкел. Сначала лидеры «рыцарей» организовали трудовой гол, выгрызя шайбу в несколько единоборствах подряд, а затем нарисовали чистую красоту, показав великолепное взаимопонимание.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Этот гол «в раздевалку» как будто надломил «Эдмонтон» и во втором периоде «нефтяники» совсем раскисли, пропустив три шайбы. Уайтклауд забил отличным броском в ближний угол из круга вбрасывания, затем Айкел набрал третье очко в матче, предварительно одним движением усадив на пятую точку Бушара.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

После этого гола голкипер «Ойлерз» Скиннер отправился на скамейку, но и вышедший вместо него Кэмпбелл не продержался «сухим» даже до перерыва: Стивенсон с пятачка замкнул очередную проникающую контратаку «Вегаса», доведя счёт до крупного.

Кстати, этот гол случился сразу после того, как «Эдмонтон» не сумел воспользоваться первым большинством в матче. Грозное оружие «нефтяников» не сработало, надломить «Вегас» не вышло, после чего сразу наступила расплата.

5:1 – с таким счётом закончился не только период, но и матч. В третьем периоде «золотые рыцари» законсервировали нужный им результат и не позволили «Эдмонтону» даже помечтать о камбэке. «Вегас» оставил на голодном пайке Макдэвида, Драйзайтля (главные суперзвёзды НХЛ ушли сегодня со льда без очков и с «-2» в графе полезности) и других лидеров «нефтяников» и повёл в серии за выход в финал Запада 2-1.

Единственное, что омрачило радость гостей в этот вечер – травма голкипера Броссуа, ставшего в плей-офф основным для «Вегаса». Ещё в первом периоде канадец, реагируя в растяжке на добивание, судя по всему, дёрнул мышцу, да так серьёзно, что даже не смог самостоятельно подняться. Победу «рыцари» добывали уже с Эдином Хиллом в воротах.