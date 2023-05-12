«Грязные» голы дают результат. «Каролина» пробила дорогу в финал Востока НХЛ!

В розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли определился первый финалист конференции. На восточной ветке «Каролина» снесла с пути «Нью-Джерси». Заключительный, пятый, матч серии получился наиболее нетипичным. Интрига жила до самой последней секунды, а общий уровень результативности оказался средним.

На протяжении большей части стартового периода «Харрикейнз» в фирменном стиле давили, крушили и ломали, но в первом супермоменте попали в штангу, а во втором не попали по воротам. «Дэвилз» отвечали на языке контратак, и одна из них завершилась голом. Доусон Мерсер откликнулся на зовущую передачу Тимо Майера и открыл счёт.

«Ураганы» восстановили равенство ровно через 50 секунд после начала второго отрезка. Наброс Джейккоба Славина поставил в неловкое положение голкипера «Нью-Джерси» Акиру Шмида: похоже, он ничего не видел и не успел своевременно сложиться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине периода «Каролина» осталась в меньшинстве, а «дьяволы», кажется, только этого и ждали. Вчистую выиграв вбрасывание, они нарисовали динамичную комбинацию и снова праздновали успех. Результативный розыгрыш занял всего-навсего семь секунд.

Пропустив настолько стремительно, «ураганы» впали в состояние шока и рисковали окончательно утратить контроль над игрой. Однако «Каролине» удалось выстоять под шквалистыми атаками соперника и перед самым перерывом изобрести свою. Брент Бёрнс накинул на ворота — и Шмид снова не сумел среагировать.

В третьем периоде «Дэвилз» нанесли всего пять бросков в створ и работали главным образом на своей половине площадки – заблокировать пришлось в два с половиной раза больше. «Каролина», впрочем, не проявила особенной выдумки, поэтому встреча перетекла в овертайм.

В дополнительное время команда Рода Бриндамора продолжила действовать в ураганном ритме. До поры до времени Шмид справлялся с «чистыми» угрозами, но при розыгрыше большинства его снова закрыли и он снова не спас. После наброса от Еспери Котканиеми шайба угодила то ли в ноги Йеспера Фаста, то ли между них, а затем заскочила в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:2 в матче и 4-1 в серии – «Каролина», несмотря на отсутствие Андрея Свечникова и Макса Пасиоретти, пробивает (в буквальном смысле пробивает) себе дорогу в топ-4 НХЛ. «Нью-Джерси» выходит из борьбы за Кубок Стэнли, но, вероятно, у этой молодой команды ещё многое впереди.