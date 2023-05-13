Сергей Бобровский установил рекорд «Флориды» среди вратарей
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Завершился пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 после овертайма. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 сейвов, установив рекорд клуба.
50 сейвов — лучший результат в матчах, в которых существовала потенциальная вероятность выиграть серию. Таким образом, Сергей Бобровский стал рекордсменом клуба по данному показателю. Предыдущий рекорд принадлежал Скоту Клемменсену, который в 2012 году совершил в таком матче 39 спасений.
Напомним, «Флорида» выиграла серию со счётом 4-1. В полуфинале Кубка Стэнли команда сыграет с «Каролиной».
Бобровский совершил полсотни сейвов и вытащил «Флориду» в полуфинал
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