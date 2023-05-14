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Аномальные результаты в плей-офф НХЛ: команды НХЛ забивают голы в особом темпе, что происходит

В плей-офф НХЛ — аномалия. Команды штампуют голы за считаные секунды — а затем замолкают…
Егор Бульчук
Аномальные результаты в плей-офф НХЛ
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Очень много цифр.

НХЛ как самая успешная и сильная в мире лига задаёт тренды всему мировому хоккею. Стильные и эффективные течения подхватывают управленцы, тренеры, игроки. Потолок зарплат и форчек с бэкчеком, сама схема турнира – всё это пришло в старый свет из нового. Но есть в НХЛ и такие вещи, которые невозможно повторить. Более того, их невозможно объяснить.

Пожалуй, наиболее необычная особенность нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли – серийные голы. Самые разные матчи с участием самых разных команд часто включают в себя один сюжет: одна из команд «взрывается» буквально на несколько десятков секунд, забрасывает три-четыре шайбы в течение полутора-двух минут – и игра успокаивается.

Турнирная сетка НХЛ

Последний из красноречивых актуальных примеров – встреча «Эдмонтона» и «Вегаса», исход которой предрешили полторы минуты. За это время «Рыцари» забили три гола: сначала сравняли счёт, затем вышли вперёд и напоследок упрочили преимущество. Дальше важных с точки зрения итогового результата событий не происходило, хотя соперникам оставалось играть ещё четверть часа чистого времени.

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К настоящему моменту в плей-офф сыграли 71 матч, и в 15 из них команды забрасывали от трёх до пяти шайб менее чем за семь минут. Любопытно, что чаще всего (по четыре раза) на такие качели заскакивали максимально непохожие друг на друга команды: разбалансированный «Эдмонтон», полагающийся главным образом на двух хоккеистов, и более системный, вязкий «Даллас».

МатчДлина «суперотрезка»Кол-во головИтоговый счёт
«Торонто» — «Тампа»6:4743:7
«Даллас» — «Миннесота»5:0247:3
«Торонто» — «Тампа»4:4837:2
«Айлендерс» — «Каролина»2:1845:1
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»1:5833:2 ОТ
«Колорадо» — «Сиэтл»3:2432:3
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»5:4844:5
«Даллас» — «Сиэтл»3:5554:5 ОТ
«Вегас» — «Эдмонтон»1:5136:4
«Нью-Джерси» — «Каролина»4:40 6:193 58:4
«Сиэтл» — «Даллас»6:1237:2
«Нью-Джерси» — «Каролина»5:2051:6
«Вегас» — «Эдмонтон»1:2934:3
«Сиэтл» — «Даллас»2:2133:6
«Сиэтл» — «Даллас»4:0336:3

Картинка с тремя голами внутри такого короткого интервала может создавать впечатление слабой репрезентативности. Что если за пределами этих 15 матчей соперники распределяли голы равномерно?

Нет, всё было иначе. Ещё в 23 матчах плей-офф команды не избежали чуть менее масштабных, но всё же всплесков – когда между двумя шайбами проходило меньше двух минут.

МатчРазница между двумя голамиКто забилИтоговый счёт
«Каролина» — «Айлендерс»0:24Разные команды2:1
«Дэвилз» — «Рейнджерс»0:52Разные команды1:5
«Вегас» — «Виннипег»1:02
1:02		Одна команда
Одна команда		1:5
«Бостон» — «Флорида»1:15Разные команды3:6
«Колорадо» — «Сиэтл»1:42Одна команда3:2
«Флорида» — «Бостон»1:18Одна команда2:4
«Миннесота» — «Даллас»0:11Одна команда5:1
«Сиэтл» — «Колорадо»0:19
1:18
1:34		Одна команда
Одна команда
Разные команды		4:6
«Айлендерс» — «Каролина»1:56Разные команды2:5
«Флорида» — «Бостон»1:45Разные команды2:6
«Миннесота» — «Даллас»1:49Разные команды2:3
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»1:22Одна команда4:5 ОТ
«Виннипег» — «Вегас»1:47Одна команда2:4
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»1:00
1:53		Разные команды
Разные команды		6:3
«Бостон» — «Флорида»1:39Разные команды3:4 ОТ
«Колорадо» — «Сиэтл»1:40Разные команды2:3
«Флорида» — «Бостон»0:37Разные команды7:5
«Торонто» — «Флорида»1:11Разные команды2:4
«Торонто» — «Флорида»1:47Одна команда2:3
«Даллас» — «Сиэтл»1:58Разные команды4:2
«Эдмонтон» — «Вегас»1:59Одна команда1:5
«Эдмонтон» — «Вегас»1:52Одна команда4:1
«Даллас» — «Сиэтл»1:38
1:24		Одна команда
Разные команды		5:2

15 матчей с 3+ голами на коротком отрезке плюс 23 матча с двумя голами на коротком отрезке. Итого: больше чем в половине игр на вылет (в 38 из 71) зрители наблюдали серийные голы. Классические объяснения этому явлению (расслабились после забитой шайбы или загрустили после пропущенной) к НХЛ вряд ли применимы. Доказать нечем, но, наверное, нет лучше аргумента, чем клише: «Это хоккей».

Ну действительно, это игра, и в её пылу случается разное.

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