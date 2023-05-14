В плей-офф НХЛ — аномалия. Команды штампуют голы за считаные секунды — а затем замолкают…

НХЛ как самая успешная и сильная в мире лига задаёт тренды всему мировому хоккею. Стильные и эффективные течения подхватывают управленцы, тренеры, игроки. Потолок зарплат и форчек с бэкчеком, сама схема турнира – всё это пришло в старый свет из нового. Но есть в НХЛ и такие вещи, которые невозможно повторить. Более того, их невозможно объяснить.
Пожалуй, наиболее необычная особенность нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли – серийные голы. Самые разные матчи с участием самых разных команд часто включают в себя один сюжет: одна из команд «взрывается» буквально на несколько десятков секунд, забрасывает три-четыре шайбы в течение полутора-двух минут – и игра успокаивается.
Последний из красноречивых актуальных примеров – встреча «Эдмонтона» и «Вегаса», исход которой предрешили полторы минуты. За это время «Рыцари» забили три гола: сначала сравняли счёт, затем вышли вперёд и напоследок упрочили преимущество. Дальше важных с точки зрения итогового результата событий не происходило, хотя соперникам оставалось играть ещё четверть часа чистого времени.
К настоящему моменту в плей-офф сыграли 71 матч, и в 15 из них команды забрасывали от трёх до пяти шайб менее чем за семь минут. Любопытно, что чаще всего (по четыре раза) на такие качели заскакивали максимально непохожие друг на друга команды: разбалансированный «Эдмонтон», полагающийся главным образом на двух хоккеистов, и более системный, вязкий «Даллас».
|Матч
|Длина «суперотрезка»
|Кол-во голов
|Итоговый счёт
|«Торонто» — «Тампа»
|6:47
|4
|3:7
|«Даллас» — «Миннесота»
|5:02
|4
|7:3
|«Торонто» — «Тампа»
|4:48
|3
|7:2
|«Айлендерс» — «Каролина»
|2:18
|4
|5:1
|«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
|1:58
|3
|3:2 ОТ
|«Колорадо» — «Сиэтл»
|3:24
|3
|2:3
|«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
|5:48
|4
|4:5
|«Даллас» — «Сиэтл»
|3:55
|5
|4:5 ОТ
|«Вегас» — «Эдмонтон»
|1:51
|3
|6:4
|«Нью-Джерси» — «Каролина»
|4:40 6:19
|3 5
|8:4
|«Сиэтл» — «Даллас»
|6:12
|3
|7:2
|«Нью-Джерси» — «Каролина»
|5:20
|5
|1:6
|«Вегас» — «Эдмонтон»
|1:29
|3
|4:3
|«Сиэтл» — «Даллас»
|2:21
|3
|3:6
|«Сиэтл» — «Даллас»
|4:03
|3
|6:3
Картинка с тремя голами внутри такого короткого интервала может создавать впечатление слабой репрезентативности. Что если за пределами этих 15 матчей соперники распределяли голы равномерно?
Нет, всё было иначе. Ещё в 23 матчах плей-офф команды не избежали чуть менее масштабных, но всё же всплесков – когда между двумя шайбами проходило меньше двух минут.
|Матч
|Разница между двумя голами
|Кто забил
|Итоговый счёт
|«Каролина» — «Айлендерс»
|0:24
|Разные команды
|2:1
|«Дэвилз» — «Рейнджерс»
|0:52
|Разные команды
|1:5
|«Вегас» — «Виннипег»
|1:02
1:02
|Одна команда
Одна команда
|1:5
|«Бостон» — «Флорида»
|1:15
|Разные команды
|3:6
|«Колорадо» — «Сиэтл»
|1:42
|Одна команда
|3:2
|«Флорида» — «Бостон»
|1:18
|Одна команда
|2:4
|«Миннесота» — «Даллас»
|0:11
|Одна команда
|5:1
|«Сиэтл» — «Колорадо»
|0:19
1:18
1:34
|Одна команда
Одна команда
Разные команды
|4:6
|«Айлендерс» — «Каролина»
|1:56
|Разные команды
|2:5
|«Флорида» — «Бостон»
|1:45
|Разные команды
|2:6
|«Миннесота» — «Даллас»
|1:49
|Разные команды
|2:3
|«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
|1:22
|Одна команда
|4:5 ОТ
|«Виннипег» — «Вегас»
|1:47
|Одна команда
|2:4
|«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
|1:00
1:53
|Разные команды
Разные команды
|6:3
|«Бостон» — «Флорида»
|1:39
|Разные команды
|3:4 ОТ
|«Колорадо» — «Сиэтл»
|1:40
|Разные команды
|2:3
|«Флорида» — «Бостон»
|0:37
|Разные команды
|7:5
|«Торонто» — «Флорида»
|1:11
|Разные команды
|2:4
|«Торонто» — «Флорида»
|1:47
|Одна команда
|2:3
|«Даллас» — «Сиэтл»
|1:58
|Разные команды
|4:2
|«Эдмонтон» — «Вегас»
|1:59
|Одна команда
|1:5
|«Эдмонтон» — «Вегас»
|1:52
|Одна команда
|4:1
|«Даллас» — «Сиэтл»
|1:38
1:24
|Одна команда
Разные команды
|5:2
15 матчей с 3+ голами на коротком отрезке плюс 23 матча с двумя голами на коротком отрезке. Итого: больше чем в половине игр на вылет (в 38 из 71) зрители наблюдали серийные голы. Классические объяснения этому явлению (расслабились после забитой шайбы или загрустили после пропущенной) к НХЛ вряд ли применимы. Доказать нечем, но, наверное, нет лучше аргумента, чем клише: «Это хоккей».
Ну действительно, это игра, и в её пылу случается разное.
- 14 мая 2023
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