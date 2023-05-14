В плей-офф НХЛ — аномалия. Команды штампуют голы за считаные секунды — а затем замолкают…

НХЛ как самая успешная и сильная в мире лига задаёт тренды всему мировому хоккею. Стильные и эффективные течения подхватывают управленцы, тренеры, игроки. Потолок зарплат и форчек с бэкчеком, сама схема турнира – всё это пришло в старый свет из нового. Но есть в НХЛ и такие вещи, которые невозможно повторить. Более того, их невозможно объяснить.

Пожалуй, наиболее необычная особенность нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли – серийные голы. Самые разные матчи с участием самых разных команд часто включают в себя один сюжет: одна из команд «взрывается» буквально на несколько десятков секунд, забрасывает три-четыре шайбы в течение полутора-двух минут – и игра успокаивается.

Последний из красноречивых актуальных примеров – встреча «Эдмонтона» и «Вегаса», исход которой предрешили полторы минуты. За это время «Рыцари» забили три гола: сначала сравняли счёт, затем вышли вперёд и напоследок упрочили преимущество. Дальше важных с точки зрения итогового результата событий не происходило, хотя соперникам оставалось играть ещё четверть часа чистого времени.

К настоящему моменту в плей-офф сыграли 71 матч, и в 15 из них команды забрасывали от трёх до пяти шайб менее чем за семь минут. Любопытно, что чаще всего (по четыре раза) на такие качели заскакивали максимально непохожие друг на друга команды: разбалансированный «Эдмонтон», полагающийся главным образом на двух хоккеистов, и более системный, вязкий «Даллас».

Матч Длина «суперотрезка» Кол-во голов Итоговый счёт «Торонто» — «Тампа» 6:47 4 3:7 «Даллас» — «Миннесота» 5:02 4 7:3 «Торонто» — «Тампа» 4:48 3 7:2 «Айлендерс» — «Каролина» 2:18 4 5:1 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 1:58 3 3:2 ОТ «Колорадо» — «Сиэтл» 3:24 3 2:3 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 5:48 4 4:5 «Даллас» — «Сиэтл» 3:55 5 4:5 ОТ «Вегас» — «Эдмонтон» 1:51 3 6:4 «Нью-Джерси» — «Каролина» 4:40 6:19 3 5 8:4 «Сиэтл» — «Даллас» 6:12 3 7:2 «Нью-Джерси» — «Каролина» 5:20 5 1:6 «Вегас» — «Эдмонтон» 1:29 3 4:3 «Сиэтл» — «Даллас» 2:21 3 3:6 «Сиэтл» — «Даллас» 4:03 3 6:3

Картинка с тремя голами внутри такого короткого интервала может создавать впечатление слабой репрезентативности. Что если за пределами этих 15 матчей соперники распределяли голы равномерно?

Нет, всё было иначе. Ещё в 23 матчах плей-офф команды не избежали чуть менее масштабных, но всё же всплесков – когда между двумя шайбами проходило меньше двух минут.

Матч Разница между двумя голами Кто забил Итоговый счёт «Каролина» — «Айлендерс» 0:24 Разные команды 2:1 «Дэвилз» — «Рейнджерс» 0:52 Разные команды 1:5 «Вегас» — «Виннипег» 1:02

1:02 Одна команда

Одна команда 1:5 «Бостон» — «Флорида» 1:15 Разные команды 3:6 «Колорадо» — «Сиэтл» 1:42 Одна команда 3:2 «Флорида» — «Бостон» 1:18 Одна команда 2:4 «Миннесота» — «Даллас» 0:11 Одна команда 5:1 «Сиэтл» — «Колорадо» 0:19

1:18

1:34 Одна команда

Одна команда

Разные команды 4:6 «Айлендерс» — «Каролина» 1:56 Разные команды 2:5 «Флорида» — «Бостон» 1:45 Разные команды 2:6 «Миннесота» — «Даллас» 1:49 Разные команды 2:3 «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» 1:22 Одна команда 4:5 ОТ «Виннипег» — «Вегас» 1:47 Одна команда 2:4 «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» 1:00

1:53 Разные команды

Разные команды 6:3 «Бостон» — «Флорида» 1:39 Разные команды 3:4 ОТ «Колорадо» — «Сиэтл» 1:40 Разные команды 2:3 «Флорида» — «Бостон» 0:37 Разные команды 7:5 «Торонто» — «Флорида» 1:11 Разные команды 2:4 «Торонто» — «Флорида» 1:47 Одна команда 2:3 «Даллас» — «Сиэтл» 1:58 Разные команды 4:2 «Эдмонтон» — «Вегас» 1:59 Одна команда 1:5 «Эдмонтон» — «Вегас» 1:52 Одна команда 4:1 «Даллас» — «Сиэтл» 1:38

1:24 Одна команда

Разные команды 5:2

15 матчей с 3+ голами на коротком отрезке плюс 23 матча с двумя голами на коротком отрезке. Итого: больше чем в половине игр на вылет (в 38 из 71) зрители наблюдали серийные голы. Классические объяснения этому явлению (расслабились после забитой шайбы или загрустили после пропущенной) к НХЛ вряд ли применимы. Доказать нечем, но, наверное, нет лучше аргумента, чем клише: «Это хоккей».

Ну действительно, это игра, и в её пылу случается разное.