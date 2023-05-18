Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Игровой день ЧМ по хоккею 18 мая, результаты матчей, видеообзоры, расписание, турнирная таблица

20 минут позора Чехии и конец невероятной серии. Итоги дня ЧМ по хоккею
Денис Лутченко
Итоги дня ЧМ по хоккею за 18 мая
Аудио-версия:
Комментарии
Шведы 40 минут умножали соперника на ноль, а немцы выиграли первый матч на турнире.

18 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл очередной день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Чехия
Окончен
6 : 2
Словения
0:1 Верлич (Урбас, Грегорц) – 07:23   0:2 Урбас (Грегорц, Еглич) – 11:49 (pp)   1:2 Кубалик (Кемпны, Томашек) – 38:19 (pp)   2:2 Кубалик (Томашек, Смейкал) – 43:47 (pp)   3:2 Червенка (Воженилек, Коштялек) – 45:00   4:2 Кемпны (Соботка, Кубалик) – 51:12   5:2 Кубалик (Зборжил, Червенка) – 57:49   6:2 Флек (Кемпны, Дворжак) – 58:56

Сборная Словении на этом ЧМ уже отметилась выигранным первым периодом у Канады — и в матче с чехами, которые уже успели подарить победу Латвии, снова повторили это достижение. Причём нельзя сказать, что 2:0 не вытекали из хода игры: игроки с рысью на груди были куда более заряжены, активнеее шли в борьбу и нагружали бросками Карела Веймелку.

Однако словенская сборная — самая возрастная на турнире, и их, судя по всему, банально не хватило на концовку. Пошли удаления, и два из них хладнокровно реализовал Доминик Кубалик — форвард «Детройта» забил одинаковые голы из правого круга вбрасывания. После этого словенцы повалились: победный гол забил знакомый нам Роман Червенка, а Кубалик оформил хет-трик и вырвался в лучшие бомбардиры турнира.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 16:20 МСК
Венгрия
Окончен
1 : 7
Швеция
0:1 Линдберг (Тёммернес, Линдхольм) – 01:33   0:2 де ла Роуз (Грундстрём) – 05:13 (sh)   1:2 Киш (Барталиш, Гарат) – 07:36   1:3 Эверберг (Лильегрен, Сандин) – 17:50   1:4 Петерссон (Тёммернес, Рэймонд) – 24:17 (pp)   1:5 Берггрен (Рэймонд, Лильегрен) – 37:37   1:6 де ла Роуз (Сёренсен, Тёммернес) – 38:20   1:7 Рэймонд (Карлссон, Тёммернес) – 48:48

Венгры одержали важнейшую стратегическую победу над французами и достойно сопротивлялись «Тре Крунур» лишь 20 минут. Пожалуй, подробный рассказ о матче заменит один факт: венгры нанесли за матч девять бросков, и все они пришлись на первую двадцатиминутку. Счёт по броскам во втором и третьем периоде — 36:0 в пользу Швеции.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2023. Группа A
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Дания
Окончен
4 : 6
Германия
1:0 Лассен (Лауридсен, Элерс) – 05:39   1:1 Петерка (Висман) – 29:12   1:2 Эль (Мюллер, Зайдер) – 31:08   1:3 Мюллер (Нёбельс, Петерка) – 37:51   2:3 Бау (Крогсгор, Вайсе Матиасен) – 39:37   3:3 Вайсе Матиасен (Олесен, Андерсен) – 55:01   3:4 Мюллер (Висман, Стаховяк) – 55:21   3:5 Нёбельс (Штурм) – 58:56 (pp)   4:5 Вайсе Матиасен (Лауридсен, Кох) – 59:28 (6x5)   4:6 Штурм – 59:35 (en)

Немецкая сборная после трёх поражений подряд от топовых команд больше права на ошибку не имела, тем более в матче с прямым конкурентом за потенциальное место в плей-офф. Бундестим, которой во многом не везло в прошлых матчах, решила больше грузить вратаря соперника бросками, снова сыграв в привычном для немцев прямолинейном стиле.

Немцы вели в счёте почти всю вторую половину матча, и даже после того, как счёт стал 3:3, снова вышли вперёд спустя 20 секунд. Датчане даже снимали вратаря в меньшинстве, но получили два гола в пустые ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

ЧМ-2023. Группа B
18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Швейцария
Окончен
4 : 2
Словакия
1:0 Зигенталер (Мальгин, Хишир) – 05:07   2:0 Нидеррайтер (Амбюль) – 24:47   2:1 Кудрна (Келемен, Паник) – 25:08   2:2 Регенда (Окульяр, Княжко) – 39:29 (pp)   3:2 Марти (Ричард) – 46:51   4:2 Хас (Миранда, Симьон) – 59:25 (en)

Швейцарская сборная начала чемпионат с уникального достижения — три матча подряд не пропускала шайб. Несмотря на то что команда Патрика Фишера, к которой присоединился десант из «Нью-Джерси», своим прессингом перебила прессинг словацкий и позволила сопернику нанести лишь 13 бросков, словаки всё-таки дважды забили, создавая моменты с контригры. Однако гол защитника Кристиана Марти, который засчитали после видеопросмотра, принёс Швейцарии победу и промежуточное первое место в группе.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Турнирная таблица ЧМ по хоккею - 2023

Матчи 19 мая

ЧМ-2023. Группа A
19 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Венгрия
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
19 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Латвия
Не начался
Словения
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа A
19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК
Австрия
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
ЧМ-2023. Группа B
19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК
Казахстан
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023