20 минут позора Чехии и конец невероятной серии. Итоги дня ЧМ по хоккею

18 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл очередной день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных матчей.
Сборная Словении на этом ЧМ уже отметилась выигранным первым периодом у Канады — и в матче с чехами, которые уже успели подарить победу Латвии, снова повторили это достижение. Причём нельзя сказать, что 2:0 не вытекали из хода игры: игроки с рысью на груди были куда более заряжены, активнеее шли в борьбу и нагружали бросками Карела Веймелку.
Однако словенская сборная — самая возрастная на турнире, и их, судя по всему, банально не хватило на концовку. Пошли удаления, и два из них хладнокровно реализовал Доминик Кубалик — форвард «Детройта» забил одинаковые голы из правого круга вбрасывания. После этого словенцы повалились: победный гол забил знакомый нам Роман Червенка, а Кубалик оформил хет-трик и вырвался в лучшие бомбардиры турнира.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Венгры одержали важнейшую стратегическую победу над французами и достойно сопротивлялись «Тре Крунур» лишь 20 минут. Пожалуй, подробный рассказ о матче заменит один факт: венгры нанесли за матч девять бросков, и все они пришлись на первую двадцатиминутку. Счёт по броскам во втором и третьем периоде — 36:0 в пользу Швеции.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Немецкая сборная после трёх поражений подряд от топовых команд больше права на ошибку не имела, тем более в матче с прямым конкурентом за потенциальное место в плей-офф. Бундестим, которой во многом не везло в прошлых матчах, решила больше грузить вратаря соперника бросками, снова сыграв в привычном для немцев прямолинейном стиле.
Немцы вели в счёте почти всю вторую половину матча, и даже после того, как счёт стал 3:3, снова вышли вперёд спустя 20 секунд. Датчане даже снимали вратаря в меньшинстве, но получили два гола в пустые ворота.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Швейцарская сборная начала чемпионат с уникального достижения — три матча подряд не пропускала шайб. Несмотря на то что команда Патрика Фишера, к которой присоединился десант из «Нью-Джерси», своим прессингом перебила прессинг словацкий и позволила сопернику нанести лишь 13 бросков, словаки всё-таки дважды забили, создавая моменты с контригры. Однако гол защитника Кристиана Марти, который засчитали после видеопросмотра, принёс Швейцарии победу и промежуточное первое место в группе.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.
Матчи 19 мая
- 18 мая 2023
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