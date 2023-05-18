20 минут позора Чехии и конец невероятной серии. Итоги дня ЧМ по хоккею

Шведы 40 минут умножали соперника на ноль, а немцы выиграли первый матч на турнире.

18 мая в финском Тампере и столице Латвии Риге прошёл очередной день чемпионата мира по хоккею. Коротко подводим итоги четырёх сыгранных матчей.

Сборная Словении на этом ЧМ уже отметилась выигранным первым периодом у Канады — и в матче с чехами, которые уже успели подарить победу Латвии, снова повторили это достижение. Причём нельзя сказать, что 2:0 не вытекали из хода игры: игроки с рысью на груди были куда более заряжены, активнеее шли в борьбу и нагружали бросками Карела Веймелку.

Однако словенская сборная — самая возрастная на турнире, и их, судя по всему, банально не хватило на концовку. Пошли удаления, и два из них хладнокровно реализовал Доминик Кубалик — форвард «Детройта» забил одинаковые голы из правого круга вбрасывания. После этого словенцы повалились: победный гол забил знакомый нам Роман Червенка, а Кубалик оформил хет-трик и вырвался в лучшие бомбардиры турнира.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Венгры одержали важнейшую стратегическую победу над французами и достойно сопротивлялись «Тре Крунур» лишь 20 минут. Пожалуй, подробный рассказ о матче заменит один факт: венгры нанесли за матч девять бросков, и все они пришлись на первую двадцатиминутку. Счёт по броскам во втором и третьем периоде — 36:0 в пользу Швеции.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Немецкая сборная после трёх поражений подряд от топовых команд больше права на ошибку не имела, тем более в матче с прямым конкурентом за потенциальное место в плей-офф. Бундестим, которой во многом не везло в прошлых матчах, решила больше грузить вратаря соперника бросками, снова сыграв в привычном для немцев прямолинейном стиле.

Немцы вели в счёте почти всю вторую половину матча, и даже после того, как счёт стал 3:3, снова вышли вперёд спустя 20 секунд. Датчане даже снимали вратаря в меньшинстве, но получили два гола в пустые ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Швейцарская сборная начала чемпионат с уникального достижения — три матча подряд не пропускала шайб. Несмотря на то что команда Патрика Фишера, к которой присоединился десант из «Нью-Джерси», своим прессингом перебила прессинг словацкий и позволила сопернику нанести лишь 13 бросков, словаки всё-таки дважды забили, создавая моменты с контригры. Однако гол защитника Кристиана Марти, который засчитали после видеопросмотра, принёс Швейцарии победу и промежуточное первое место в группе.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ.

Матчи 19 мая

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 19 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Венгрия Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 19 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Латвия Не начался Словения Кто победит в основное время? П1 X П2

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 19 мая 2023, пятница. 20:20 МСК Австрия Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2