Джек Айкел сотворил красоту, и четвёртый матч в финалах конференции из четырёх ушёл в овертайм. Но результаты пока не радуют разнообразием.

Рекорд НХЛ после гениального паса звезды «Вегаса»! Такие моменты просто «убивают» «Даллас»

Финалы конференций в плей-офф НХЛ радуют упорной борьбой. В трёх первых матчах на Востоке и Западе команды трижды ушли в овертаймы, главным героем которых в этом Кубке Стэнли пока безоговорочно является Мэттью Ткачук.

В западной же разборке победу «Вегасу» в первой игре в дополнительное время удивительным броском из-за ворот принёс Бретт Хауден. Второй матч начался для «рыцарей» мрачно: бросок Миро Хейсканена уже на третьей минуте нашёл рикошет на пятачке, и шайба парашютиком залетела за спину Эдина Хилла.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, на 10-й минуте два защитника «Далласа» одновременно схватили по две штрафные минуты, «звёзды» остались втроём и продержались меньше 40 секунд. Марк Стоун с пятачка забил Джейку Эттингеру.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Дальнейшую борьбу за инициативу долго никто не мог выигрывать, а в середине второго периода одному из соперников вновь помогло большинство.

Джонатан Маршессо оказался в штрафном боксе, а Джейсон Робертсон, которого, наконец, прорвало в прошлом матче, забил во второй игре подряд, добив шайбу после броска Евгения Дадонова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Счёт 2:1 в пользу гостей продержался почти полчаса игрового времени, при этом у «Вегаса» было не так уж много моментов, чтобы уравнять цифры на табло, а «Даллас» оборонялся довольно уверенно. Однако на 58-й минуте «рыцари» забили фирменный гол, проведя очень простую, но качественную атаку: Джек Айкел закинул шайбу в зону, успешно пошёл в прессинг, затем Иван Барбашёв закрыл борт, вернул шайбу Айкелу, а тот гениальной «слепой» передачей нашёл на пятачке Маршессо, выскочившего из-за спин защитника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Так игра ушла в овертайм, который снова закончился быстро и в пользу «Вегаса». После контратаки «рыцари» вчистую выиграли пятак, а защита «Далласа» сыграла на редкость неуклюже, позволив Чандлеру Стивенсону спокойно добить в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:2 в матче и уже 2-0 в серии – полуфиналы НХЛ пока стремительно несутся к дуэли «Вегаса» и «Флориды» в главной серии сезона. Впрочем, и «Даллас», и «Каролина» оба своих матча проиграли лишь в овертаймах, уступили в мелочах, и это значит, что уже в третьих играх финалов конференции ситуация развернётся на 180 градусов. Кстати, четыре овертайма в первых четырёх матчах на этой стадии – это абсолютный рекорд НХЛ.