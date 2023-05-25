Немцы грохнули фаворитов на золото! Швейцарские звёзды едут с ЧМ без медалей

Всё решили две шайбы (одна из них в меньшинстве), заброшенные с разницей в 36 секунд.

Сборная Германии попала в «группу смерти» на чемпионате мира и смогла выйти из неё живой, чтобы в плей-офф начать творить сенсации. На старте турнира они проиграли всем фаворитам – Швеции, Финляндии и США (но надо отметить, что сделали это в борьбе, все матчи закончились с разницей в одну шайбу), после чего обыграли основного соперника Данию и с ветерком прокатились по Австрии, Венгрии и Франции.

С четвёртого места в группе А команда Харольда Крайса вышла на одного из главных претендентов на золото – сборную Швейцарии. Впрочем, они уже не главный, и не претендент, а едут домой несолоно хлебавши. А как всё начиналось! Первые три встречи швейцарцы выиграли с общим счётом 15:0, затем справились не только со Словакией и Чехией, но даже с грозной Канадой, которая до встречи с командой Патрика Фишера тоже не знала поражений.

Поражение от Латвии в овертайме можно было списать на то, что швейцарские лидеры пропускали матч, готовясь к важному плей-офф, а в итоге – вылетели, не добравшись даже до медальных раундов.

Вот это сенсация! По составу ведь Швейцария была, пожалуй, самой мощной командой турнира, единственной, которая могла похвастаться россыпью звёзд НХЛ. Тут тебе и Кевин Фиала, и Нико Хишир, и Нино Нидеррайтер, и пара крепких защитников, и опытные ветераны. Ну не могло же так сильно сказаться отсутствие приболевшего в день важного матча Дениса Мальгина?

Казалось, это вполне может быть год Швейцарии, но не всегда побеждает тот, кто сильнее на бумаге. В истории было немало примеров – вспомнить хоть американское «Чудо на льду», хоть совсем свежую историю с «Бостоном», который в регулярном чемпионате НХЛ рвал в клочья все рекорды, а потом сдулся, разбившись о стену «Флориды», заползшей в плей-офф во многом благодаря случаю.

А немцы тоже не так просты – уже четвёртый раз подряд они выходят в четвертьфинал чемпионатов мира, а единственный раз за это время прошли дальше, обыграв как раз Швейцарию.

В первом периоде шайба после дальнего броска Максимилиана Кастнера со входа в зону медленно просочилась сквозь амуницию Роберта Майера, и Германия повела. «Крестоносцы» смогли сравнять усилиями Йонаса Зигенталера на старте второго периода, но на экваторе игры, когда Мориц Зайдер получил «5+20» за толчок на борт Гаэтана Хаса, не смогли реализовать такую отличную возможность выйти вперёд.

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Немцы грамотно действовали в обороне, отбились в большом меньшинстве, а потом бахнули двумя быстрыми голами! Сначала Доминик Кагун стянул на себя сразу трёх игроков, открыв центр площадки для Джей Джея Петёрки. Тот получил передачу, обыграл ещё одного соперника и пальнул без шансов для Майера.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2023 в YouTube.

Через 36 секунд немцы схватили очередные две минуты, но выиграли вбрасывание в своей зоне и провели атаку два в одного, которая закончилась голом Нико Штурма в пустой угол. Такое стремительное развитие событий морально прибило соперника, а немцы спокойно оборонялись, а когда было нужно, тащил вратарь Матиас Нидербергер.

Немцы грохнули фаворитов и в полуфинале встретятся с американцами. Ну а швейцарские звёзды едут домой без медалей – не в этот раз.