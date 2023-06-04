«Рыцари» сыграли очень рационально, а вот лидеры «пантер» сегодня скорее разочаровали.

Даже Бобровский не спас! «Вегас» уверенно разобрался с «Флоридой» на старте финала НХЛ

После довольно длинной паузы, возникшей из-за рано закончившихся финалов конференций, в плей-офф НХЛ наконец-то началась главная серия сезона. «Вегас» против «Флориды» — не самая ожидаемая пара для финала Кубка Стэнли, две команды, которые ни разу в своей истории не выигрывали трофей, хотя и пробовали в разное время свои силы в финале.

Первая игра в Парадайзе началась практически без раскачки. Не прошло и половины периода, как команды устроили массовую стычку, в которой ярко проявил себя голкипер «Вегаса» Эдин Хилл, выразивший явное желание помахать кулаками.

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Но в меньшинстве по итогам эпизода осталась «Флорида», однако это стандартное положение сыграло на руку гостям. Ветеран Эрик Стаал на опыте закатил красивейший гол обманув всю защиту «рыцарей».

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Вскоре у «пантер» был шанс реализовать ещё и своё большинство и укрепить преимущество, но «Вегас» не пропустил, а под занавес отрезка удачно воспользовался своим новым шансом на реализацию лишнего. Джонатан Маршессо – один из лучших игроков этого плей-офф, которого «рыцари» забрали как раз у «Флориды» на драфте расширения шесть лет назад – воспользовался потрясающей передачей Чандлера Стивенсона и сравнял счёт в матче.

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Второй период начался с сумасшедшего сейва Хилла. Канадец находился уже в отыгранном положении, но доработал момент до конца клюшкой. Получилось максимально эффектно.

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А в середине отрезка «рыцари» вышли вперёд. Ши Теодор буквально уничтожил Энтони Дюклера на синей линии в позиционной атаке, а затем метнул шайбу точно в угол.

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Впрочем, форвард «Флориды» успел «отмазаться» ещё до перерыва. За 11 секунд до сирены Дюклер неожиданно бросил по воротам после вчистую выигранного вбрасывания Александром Барковым и явно застал Хилла врасплох.

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2:2 – развязка перенеслась как минимум на третий период. И на 47-й минуте «Вегас» забил третий гол! Иван Барбашёв задал второй темп атаке «рыцарей» точной передачей от борта, а Зак Уайтклауд кистевым броском уложил шайбу в угол. Такие броски сегодня стали настоящей проблемой для Сергея Бобровского.

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Не лучшим образом сложился матч и для другого героя «Флориды» в плей-офф Мэттью Ткачука. Форвард не разжился голами и очками, а на 54-й минуте после его ошибки «Вегас» забил гол, снявший все вопросы о победителе: Марк Стоун наказал Ткачука за пижонство, по-теннисному перехватил шайбу на лету, уложил её и неотразимо бросил мимо Бобровского.

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Штаб Пола Мориса пытался оспорить легитимность взятия ворот челленджом, но добился лишь двух штрафных минут за задержку времени. Да и в целом почти всю концовку матча «Флорида» провела в меньшинстве из-за того, что у Ткачука и Сэма Беннетта сдали нервы.

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Впрочем, один верный шанс на камбэк у «пантер» всё же был. За две минуты до сирены Бобровский отразил очередной бросок, после чего защитник «Флориды» классно вывел Сэма Райнхарта на рандеву с Хиллом. Канадец призвал на помощь свою растяжку и не позволил гостям второй раз за матч отличиться в меньшинстве.

Через несколько секунд после этого эпизода Райлли Смит броском в пустые ворота поставил точку в матче. 5:2 – «Вегас». «Рыцари» повели 1-0 в финальной серии, следующий матч состоится через двое суток в Парадайзе.