«Салават» закрыл долги, московские клубы устроили обмен. Главные новости дня в хоккее

Два клуба КХЛ закрыли долги перед игроками

Уфимский «Салават Юлаев» закрыл долги по зарплате, в команде идёт пересмотр процесса финансирования клуба, чтобы ситуаций с долгами не было в будущем.

«Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены. Сейчас клуб вместе с правительством Республики Башкортостан работает над тем, чтобы пересмотреть процесс финансирования клуба и исключить риски несвоевременного исполнения бюджета. Подготовка к предстоящему сезону продолжается», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе «Салавата Юлаева».

Кроме того, астанинский «Барыс» погасил задолженность перед хоккеистами. «Задолженность погашена. Да, у нас будет бюджет, рассчитанный на три года», — заявил президент клуба Борис Иванищев.

«Чикаго» заплатит своему форварду $ 8 млн

Нападающий Андреас Атанасиу продолжит выступать за «Чикаго». 28-летний форвард подписал новый двухлетний контракт с «Блэкхоукс» на $ 8,5 млн ($ 4,25 млн за сезон), сообщает TSN. Этим летом канадец мог стать неограниченно свободным агентом.

По прошлому однолетнему соглашению Атанасиу заработал $ 3 млн за прошедший сезон. В 81 матче прошедшего регулярного чемпионата НХЛ нападающий набрал 40 очков — забросил 20 шайб и отдал 20 результативных передач, разделив первое место в списке снайперов команды и став третьим бомбардиром «Блэкхоукс».

«Сибирь» продлила важного нападающего

«Сибирь» подписала новый контракт с нападающим Никитой Сетдиковым, сообщает пресс-служба новосибирского клуба. Сообщается, что соглашение с 28-летним форвардом рассчитано сроком на один год.

Хоккеист перешёл в «Сибирь» по ходу сезона-2020/2021 и с тех пор провёл 111 матчей, в которых набрал 37 очков — забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу. Минувший сезон стал для Сетдикова самым успешным в карьере КХЛ – в 51 матче он записал на свой счёт 15 (8+7) очков.

«Дннамо» обменяло своего защитника в «Спартак»

Московское «Динамо» обменяло спортивные права на защитника Егора Зайцева в «Спартак» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба красно-белых. В регулярном чемпионате КХЛ — 2022/2023 хоккеист провёл 35 матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. В плей-офф защитник выходил на лёд в одной встрече, не отметившись результативными действиями. Показатель полезности игрока обороны составил «+15».

Всего в КХЛ Зайцев провёл 331 матч, в которых отметился 47 очками — забросил 10 шайб и отдал 37 результативных передач. Показатель полезности игрока обороны составил «+29». Зайцев в КХЛ выступал только за московское «Динамо». В межсезонье игрок отказался принимать квалификационное предложение бело-голубых.

Стал известен характер травмы Евгения Дадонова

Генеральный менеджер «Даллас Старз» Джим Нилл рассказал о травме нападающего Евгения Дадонова, из-за которой хоккеист пропустил три последние игры в полуфинальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (2-4).

«У Евгения Дадонова разрыв связки колена. Если бы команда вышла в финал Кубка Стэнли, вероятно, он бы не смог сыграть и там», — приводит слова Нилла журналист Оуэн Ньюкирк в своём «твиттере».

Напомним, Дадонов столкнулся со своим же игроком и после падения на лёд не смог продолжить участие в матче. За 16 встреч плей-офф Национальной хоккейной лиги 34-летний нападающий забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков.