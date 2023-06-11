У «Флориды» пропал фарт? Даже нелепые голы не помогают обыгрывать «Вегас» в финале

«Магия «пантер» кончается» — с таким заголовком канадский вещатель НХЛ Sportsnet вышел после того, как «Вегас» повёл в финале 3-1. При этом немножко волшебства в четвёртом матче мы всё-таки увидели: шайба Брэндона Монтура выглядела как хоккейный эпизод какого-нибудь ситкома. Однако счёт в игре был уже 0:3, а ждать ещё двух шайб в стиле пинбола «Звёздный юнга» было бы странно.

«Они сделали несколько важных сейвов и сохраняли интригу в игре, но, знаете, я думаю, что это уже четвёртая игра подряд, в которой мы их переигрываем», — высказался после игры Райлли Смит, и сложно сказать, что ветеран «Вегаса» бахвалится. Несмотря на то что «пантеры» после двух безнадёжных матчей в гостях внесли коррективы и обе игры во Флориде закончились в одну шайбу, стратегическое преимущество «рыцарей» никуда не девалось.

Возможно, важнейшим изменением стал способ перехода из обороны в атаку. Если на Востоке «Флорида» просто затаптывала соперников после вброса в зону, то «Вегас» с его габаритными защитниками довольно спокойно подбирал бесхозные шайбы. Уже с третьей игры «пантеры» стали дорожить шайбой и предпочитать вход с владением — вкупе с максимально осторожным началом «Вегаса» это позволило провести «Флориде» пока что лучший отрезок в этом финале. В этом плане в прошлом матче всё шло замечательно, пока Энтони Дюклер не схватил идиотское удаление в зоне атаки прямо перед носом главного судьи.

Стычка в финале Кубка Стэнли Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Отступление: вообще, «Флориде» в финале очень мешает игра на грани фола, которая помогала раньше. В первых раундах Ткачук и Беннетт очень эффективно лезли под кожу вратарям и соперникам, а сейчас «рыцари» на эти провокации не поддаются — а единственный раз, когда Хилл саданул Ткачуку клюшкой по спине, судьи простили вратаря «Вегаса». Было немало эпизодов, когда игроки «Вегаса» с каменным лицом встречали попытки соперника задираться.

Возвращаясь к удалению Дюклера: оно позволило «Вегасу» сравнять счёт и в хорошем настроении начать второй период, в котором «рыцари» бесподобны. Разница голов «Вегаса» в отдельно взятых периодах удивительна: 25-23 (первый), 21-19 (третий), но при этом 30-10 (второй). Это опять же можно объяснить более качественным подбором защитников: именно они поддерживают позиционное нападение с дальней скамейкой своими глубокими рейдами и игрой на синей линии, которая не позволяет шайбе выйти из зоны. В обеих играх в Санрайзе «Вегас» намного больше времени проводил в чужой зоне и создавал больше моментов, но оба раза Бобровский спасал свою команду от большой беды.

Кстати, о Бобровском. В третьей игре Боб взял все открытые броски: «Вегас» один раз забивал с пятачка, а во второй раз обзор вратарю перекрывал Экблад. Но, как мы уже отметили, тренеры «рыцарей» умеют перестраиваться и нарисовали пару заготовленных комбинаций: между вторым и третьим голом «Вегаса» в сегодняшней игре можно найти определённое сходство.

Структурно Брюс Кэссиди переигрывает Пола Мориса: тренеру «Флориды» пока не удаётся придумать, как взломать эшелонированную оборону «Вегаса». Просто грузить всё на ворота не получается: «рыцари» всегда ложатся под шайбу и за четыре матча финала сделали сразу 97 блок-шотов. Впрочем, нельзя сказать, что штаб «Пантерз» вообще никак не влияет на игру: сегодня, например, Антона Лунделля перевели на фланг к Александру Баркову — и именно при нахождении этого звена на льду «Флорида» забросила обе шайбы.

Но есть одна фигура, отсутствие которой может невероятно ударить по «Флориде». Мэттью Ткачук пропустил большую часть третьего периода, после двух коротеньких смен появившись на льду лишь на последних минутах, когда надо было спасать матч. Тренерским решением это не было: у журналистов есть подозрения, что форвард получил травму после силового от Кигана Колесара. И если в третьем матче Ткачук оказался в нужном месте в нужное время, удачно подправив отскок в абсолютно пустые ворота, то сегодня в равных составах он не играл и на треть своего потенциала.

Мэттью Ткачук Фото: Rebecca Blackwell/AP/ТАСС

Пол Морис сказал журналистам, что примет решение по Ткачуку за те два дня отдыха, что есть у «Флориды» перед пятым матчем, но сама такая дискуссия выглядит для «пантер» катастрофой. Несмотря на то что их атака чисто по именам выглядит не менее глубокой, чем у оппонента, очень многое у «пантер» решали именно индивидуальные действия: сбился прицел у того же Монтура — сразу эффективность защитников в оборонительных действиях падала. Бобровского стали прикрывать — игра вообще развалилась. Ну а Ткачук для «Флориды» — это не просто очки, это в первую очередь душа команды, которая символизирует эту не самую приятную в плане игры, но люто боевую банду. Его потерю по значимости можно будет сравнить с травмой целого звена.

Понятно, что игроки «Флориды» не паникуют — и Сергей Бобровский справедливо отметил, что его команда в такой ситуации уже находилась. Однако здесь сложно отделить героические усилия «пантер» от того состояния «грогги», в который впал «Бостон» после пятого матча первого раунда. В последний раз в этом плей-офф «Вегас» выглядел безвольно в проваленном четвёртом матче серии с «Эдмонтоном» — с тех пор команда почти всегда играла на максимум, даже когда проигрывала.

Чтобы переломить эту серию, «Флориде» нужно стать командой, где работают все четыре звена, где командное взаимодействие отработано безотказно. Такое перерождение за два дня представить трудно, и это больше напоминает анекдот про мышей, которым предложили превратиться в ежей. Значит, остаётся магия — возможно, её запасы у «Флориды» куда больше, чем кажется со стороны.