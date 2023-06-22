«Многим было бы неуютно так жить». Бывший игрок НХЛ — о различиях между Овечкиным и Кросби

Защитник Брукс Орпик в НХЛ играл только за две команды – сначала за «Питтсбург», потом — за «Вашингтон». И застал двух главных живых легенд нынешней НХЛ. С ещё молодым Сидни Кросби он брал титул в 2009 году, а в 2018-м выиграл Кубок в компании с Александром Овечкиным. В подкасте Cam&Strick Орпик поделился воспоминаниями от работы с двумя такими разными суперзвёздами мирового хоккея.

«Сид делает то же, что и другие, но на скорости, на которой никто не может»

— Сид пришёл сразу после локаута. На них с Овечкиным свалилось такое огромное давление, они должны были вернуть лигу в нужное русло. Оглядываясь назад, уровень давления был несправедлив для таких молодых ребят. Однако Сид с первого дня был великолепен.

В тот год мы подписали много ветеранов – Леклера, Палффи, Рекки, Гончара, это помогло Сиду. Годом раньше у нас было 10 или даже 11 новичков, ещё слухи ходили, что клуб переедет в Канзас-Сити. У нас ни у кого в Питтсбурге не было недвижимости, мы все собрали вещи и ждали, куда отправимся дальше.

— Сид, наверное, не расставался с шайбой на тренировках, как вообще против него обороняться? Что ты подметил по первым тренировкам с ним?

— Он настолько хорош во всём! А самое главное, что он делал всё на высоченной скорости, намного быстрее других. И его рабочая этика, он входит в тройку самых пашущих игроков, с кем я когда-либо играл, а может, даже занимает первое место. И он так работает каждый день! Всегда говорил, что для тренеров работать с таким парнем – настоящая мечта. Потому что когда твой лучший игрок пашет на тренировках, не жалея себя, то и все остальные подтягиваются.

У него очень много достоинств, но больше всего выделялась его скорость действий, особенно в том возрасте. Он умеет делать то же самое, что все остальные, но на такой скорости, на которой больше никто не может.

Сидни Кросби Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

— Когда ты сломал Сиду челюсть шайбой, у тебя на лице было написано такое опустошение. Понятно, что это был несчастный случай, но учитывая, что это за игрок… О чём думал, когда у него взорвалась челюсть?

— Всё так быстро случилось… Мы играли дневной матч дома. Шайба, кажется, отскочила от ноги защитника, но скорости не потеряла, просто немного изменила направление. И прилетело ему очень сильно. Чувствовал я себя просто ужасно, потому что он тогда так круто играл… Возможно, показывал свой лучший хоккей, так что хуже времени для травмы было не придумать.

Он ушёл со льда, мы закончили матч. Конечно, надеялся, что там просто рассечение или ещё что-то несерьёзное. После игры узнал, что его уже увезли в больницу. Быстро собрался и поехал к нему, там уже были его папа и девушка. Сид отнёсся с пониманием, сказал, что это несчастный случай, но я всё равно чувствовал огромную вину. Ведь это я нанёс этот бросок.

— Он очень правильный – никогда не говорит, не делает никаких глупостей – по крайней мере, его на этом не ловили. Он вообще с вами веселился, оттягивался как обычный человек?

— Да не, он классный! Просто умный и осторожный, никогда не будет делать на публике то, что выставит его в невыгодном свете. Он очень разборчив в том, куда ходит, лучший вариант для него – вечеринка дома, чтобы были только мы. Всегда с умом принимает решения, куда идти, особенно в Питтсбурге, потому что это маленький город и его везде узнают.

Не поймите меня неправильно, быть Сидни Кросби — очень даже хорошо. Но, уверен, бывают дни, когда он думает: «Эх, хотелось бы мне просто прогуляться по торговому центру, чтобы меня никто не узнал». Однако он всегда отдавал себе отчёт и принимал такое своё положение. Но так он очень классный!

«Главная эмоция Ови от победы – облегчение. Поэтому он так жёстко отрывался»

— Ты, наверное, единственный человек в истории, который выигрывал Кубок Стэнли и с Кросби, и с Овечкиным. Когда они брали свои первые Кубки, у них были разные эмоции? Овечкин же выиграл намного позже, уже взрослым, на нём было огромное давление, он никогда не заходил дальше второго раунда, люди уже начали в нём сомневаться.

— Ови, конечно, был очень рад, но главная его эмоция – облегчение. Он так ждал этого, тем более у Сида к тому времени уже было три титула. Они одновременно появились в лиге, и их всегда сравнивали друг с другом. Пресса создала это соперничество, хотя поначалу оно было более искусственным, ведь мы играли в разных дивизионах.

Сид довольно быстро взял Кубок, и тогда было ощущение, что это только один из многих титулов, тем более в команде было много других молодых ребят – Стаал, Флёри, Малкин. В итоге прошло довольно много времени до того момента, как он выиграл ещё два. Но его эмоции очень сильно отличались – у Сида были восторг, радость, ощущение, что это только начало. У Ови было совсем иначе. Наверное, поэтому «Вашингтон» так жёстко и отрывался после победы.

— Да, Ови в фонтане, Оши сходит с ума. С кем ты отрывался?

— Со всеми! У нас был такой потрясающий коллектив, все были на одной волне. Дню к 10-му я подумал: «Сколько угодно заплачу, только бы выбраться из этого города, иначе организм откажет». Да, мы круто повеселились. У нас до сих пор есть общий чат, мы продолжаем общаться, и 7 июня мне пришло много сообщений. В этот день мы выиграли, пять лет уже прошло.

— Вы в Вегасе начали праздновать?

— Да, остались в Вегасе. После второго периода мы уступали и в перерыве сказали друг другу: «Так, давайте не облажаемся, потому что мы остаёмся здесь на ночь».

— Что вы делали?

— Кажется, только два человека в ту ночь спали, и они были единственными, кто припозднился на самолёт. Все остальные провели ночь на ногах. Было круто, со всеми приехали родные. Сразу после победы собрались семьями в отеле, а потом уже пошли праздновать только с ребятами. Пошли в клуб, и оказалось, что там в ту ночь играл дружбан Ови DJ Tiesto. Хорошая была ночка.

«Ови – беззаботный весельчак, он не особо переживает, что о нём подумают»

— Первые впечатления от Ови, когда играл против него, и потом, когда стал играть вместе с ним? Ты сказал, что Кросби – один из главных трудяг в истории, а Ови, пожалуй, один из лучших образчиков генетики в истории хоккея. Два разных игрока, две легенды.

— Меня как-то один журналист попросил рассказать о сходствах Сида и Ови, я ему ответил: «Это очень сложный вопрос. Безмерно уважаю обоих, и это две суперзвезды, но они совершенно по-разному добиваются успеха». Просто разные пути, для каждого работает что-то своё.

Ови – именно такой, каким его представляют. Беззаботный весельчак, в отличие от Сида, он куда угодно пойдёт тусить, будет общаться с кем угодно. Он не особо переживает, что о нём подумают люди. И это прикольно. Уверен, многим было бы неуютно жить такой жизнью, но рядом с ним очень весело.

Я в этом году не поверил своим глазам, когда увидел, как мало матчей он пропустил за карьеру, учитывая, как он играет даже сейчас. У этого парня просто сумасшедшая выносливость.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

— К кому на выездах приковано больше внимания?

— Тяжело сказать. Не хочу показаться скучным, но, пожалуй, одинаково. Выезды на запад Канады всегда были весёлыми. С ума сойти, сколько внимания эти парни там получают. Заходишь в ресторан в Калгари, Ови сразу садится прямо в центре зала, не пытается спрятаться от фанатов. А Сид более разборчив в том, куда ходит, но оба всегда находят время для болельщиков.