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Что произошло с хоккеистом Алексом Гальченюком: арест, обвинения, попал в тюрьму, когда суд, что будет дальше

Американский белорус докатился до тюрьмы в США. Хроника падения третьего номера драфта НХЛ
Лев Лукин
Что произошло с хоккеистом Алексом Гальченюком
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Чехарда в карьере Алекса Гальченюка сменилась большими личными проблемами.

Нападающий Алекс Гальченюк попал в переделку. Американец с белорусскими корнями, подписавший 1 июля двусторонний минимальный контракт с «Аризоной», был арестован 9 июля по целому ряду обвинений, включая «нападение на частную собственность, хулиганство, неподчинение, сопротивление аресту, угрозы или запугивание». Хоккеиста отправили в тюрьму в прошлое воскресенье, на следующее утро Гальченюк был освобождён под подписку о невыезде. Предварительное заседание суда назначено на 11 августа, но «Койотс» уже сейчас выставили Алекса на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

Всё указывает на то, что карьера игрока в Северной Америке завершена. Гальченюк уже несколько лет не соответствует уровню НХЛ по игровым параметрам, а сейчас дорогу в любую лигу для него наверняка закроет репутационный скандал. А ведь ещё нужно дождаться приговора суда.

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А ведь с десяток лет назад Гальченюк считался одним из самых талантливых молодых хоккеистов в Америке. Сын белоруса Александра Гальченюка – игрока основы московского «Динамо» в последние годы первенств СССР – родился в 1994 году в Милуоки, где его отец делал первые шаги в заокеанской карьере в составе местных «Эдмиралс» из IHL. Гальченюк-младший с юных лет блеснул талантом, классно проявил себя в юниорской лиге Онтарио в «Сарнии», где в то время работал тренером его отец, и в 2012 году Алекса под третьим пиком на драфте забрал «Монреаль». Выше ушли только Наиль Якупов и Райан Мюррей – да, это один из самых провальных драфтов в истории лиги.

Впрочем, Гальченюк сумел сразу закрепиться в составе «Канадиенс», хотя и не показывал статистику в соответствии с многочисленными ожиданиями. Лучшим результатом Алекса стали 56 очков в сезоне-2015/2016 – слишком скупо, чтобы рассчитывать на какой-то взлёт в карьерном и финансовом плане. Тем не менее в 2017-м Гальченюк заключил с «Монреалем» трёхлетний контракт на $ 14,7 млн, однако ровно через год «Хабс» обменяли второго бомбардира команды в «Аризону» на Макса Доми.

Этот обмен вызвал как минимум недоумение у значительной части фанатов «Монреаля», однако в канадском клубе наверняка были и неигровые причины решиться на сделку. Дело в том, что ещё в октябре 2017-го выплыла наружу история о том, что за время выступлений в «Монреале» Гальченюк дважды проходил детоксикацию из-за проблем с наркотической или алкогольной зависимостью. Об этом заявил бывший тренер «Канадиенс» Марио Трамбле, который, впрочем, работал в клубе задолго до выбора Гальченюка на драфте.

Алекс Гальченюк

Алекс Гальченюк

Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Алекс отказался отвечать на вопрос журналиста по этой ситуации, а генменеджер «Монреаля» Бержевен заявил следующее: «Что я могу вам сказать, так это то, что в НХЛ так было годами. Так было, когда я играл. У вас есть конфиденциальный номер, по которому вы можете звонить в течение сезона. Это строго конфиденциально. Там может быть один парень, 10 парней, ни одного парня, это конфиденциально».

Как бы то ни было, не прошло и года после этих слов Бержевена, как Гальченюка обменяли в «Аризону», и с тех пор его карьера покатилась по наклонной. В составе печальных «койотов» Алекс ещё выглядел нормально, но затем последовали новые обмены: сначала в «Питтсбург», затем в «Миннесоту», и эти прыганья по клубам не приносили Гальченюку ничего хорошего.

В 2020 году свободного агента Гальченюка подобрала «Оттава», но всего лишь после восьми матчей за «сенаторов» Алекс оказался по обмену в «Каролине», а через сутки – на драфте отказов. После прохождения этой процедуры «ураганы» обменяли форварда в «Торонто» (кстати, на Егора Коршкова). Затем были матчи в АХЛ за «Марлис», подъём обратно в НХЛ, выход на рынок, возвращение в «Аризону», внезапное попадание в состав сборной США на ЧМ-2022, а затем странная история взаимоотношений с «Колорадо». «Лавины», только что взявшие Кубок Стэнли, подписали с Гальченюком пробный контракт, через неделю отчислили форварда из клуба, а через два месяца… подписали-таки с ним минимальное соглашение.

Но прошла неделя (!), и «Колорадо» отправил Гальченюка на драфт отказов. Оттуда Алекса никто не забрал, и остаток сезона он провёл в АХЛ, став, между прочим, вторым бомбардиром «Иглз», проведя лишь 42 матча в регулярке.

Перед открытием рынка-2023 «Колорадо» избавился от Гальченюка, обменяв его в «Нэшвилл», но 1 июля Алекс стал неограниченно свободным агентом и вскоре подписал контракт с «Аризоной». Вероятно, последний контракт в его карьере НХЛ. Сейчас форвард уже в который раз на драфте отказов, а теперь ещё и под следствием, и пока мы можем только догадываться, что же натворил Гальченюк 9 июля и каковы были истинные причины его поведения. Но сумасшедшие метания по клубам в последние годы ясно говорят о том, что что-то в жизни некогда талантливого хоккеиста пошло не так.

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Логично, что падение Гальченюка по карьерной лестнице в НХЛ сопровождалось разными слухами о его возможном переезде в КХЛ или по крайней мере об интересе к нему со стороны российских команд. Происхождение Алекса и игровая стагнация намекали, что этот вариант вполне возможен, но, насколько известно, Гальченюк попросту не хотел покидать Америку ради России, даже в более политически спокойные времена.

Теперь у Гальченюка вряд ли останутся варианты продолжить карьеру за океаном – самое время заманить форварда в КХЛ, где с особенным почётом относятся ко всем объявленным в Америке персонам нон-грата. Вот только подписка о невыезде чётко говорит, что до конца судебного разбирательства Гальченюк никуда из страны не денется, так что с гипотетическим переездом в Россию Алексу придётся подождать. Если, конечно, после всех событий последних лет он вообще захочет продолжать хоккейную карьеру. Но его возраст (29 лет) явно позволяет провести масштабную перезагрузку.

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