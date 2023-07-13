Маунтджой: очевидно, что североамериканская карьера Гальченюка закончена

Североамериканский журналист Мэтью Маунтджой в статье на сайте LWOS оценил решение «Аризоны Койотс» выставить Алекса Гальченюка на драфт отказов с целью расторжения контракта.
«Хотя известно немногое, ситуация кажется серьёзной, поскольку клуб полностью разорвал с ним отношения и отказывается от комментариев. Мы, вероятно, никогда не узнаем, что именно произошло, но очевидно, что хоккейная карьера Гальченюка в Северной Америке окончена.
Подпишет ли он контракт в АХЛ или в Европе, зависит от него. Множество примеров показывает, что хоккеисты могут изменить свою карьеру и играть результативно. Однако небольшая проблема заключается в том, что Гальченюк в последнее время почти не играл на высшем уровне, проведя всего 11 матчей за «Колорадо Эвеланш», — сказано в статье.
- 13 июля 2023
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