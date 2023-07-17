Встретимся в суде? Самсонов и ещё шесть игроков НХЛ, которых ждёт арбитраж

Арбитраж — один из самых странных институтов современной НХЛ: он как бы есть, но его как бы нет. В абсолютном большинстве случаев игрок и команда успевают договориться до того, как делом займётся специальный арбитр, и причина понятна. Арбитраж — состязательный процесс, где команде надо доказывать, почему её игрок не заслуживает получать тех денег, которые просит. Это, мягко говоря, может вбить клин в отношениях между субъектами.

Напомним, в арбитраж имеют право обращаться только ограниченно свободные агенты, которые уже провели достаточно сезонов в лиге. После локаута-2013 в графике арбитража стояла пара сотен дел, но лишь в 17 случаях контракт выдавал судья. Последний на данный момент игрок НХЛ, который договорился таким образом — Яков Тренин из «Нэшвилла». В этом году на арбитраж заявились 25 игроков, из которых девять уже заключили контракт до слушаний. Какие же основные фигуры пока остаются без контракта?

в. Джереми Свейман («Бостон»)

Предыдущий контракт: $ 1,05 млн

Статистика сезона-2022/2023: 37 матчей, 24 победы, 92% ОБ, КН 2,27

У «Бостона» огромные проблемы с платёжкой и крайне сложный выбор. Трудно представить, что команда в долгосрочной перспективе пойдёт с тем же дуэтом Свейман — Улльмарк: кого-то из них лучше менять на пике стоимости. У каждого есть свои плюсы: американец моложе шведа, но Улльмарк совсем недавно выиграл «Везину», демонстрируя историческую статистику. Единственный вариант, при котором высока вероятность снова увидеть послематчевые приветствия бостонских вратарей — одногодичный контракт.

Линус Улльмарк и Джереми Свейман Фото: AP/TASS

в. Филип Густавссон («Миннесота»)

Предыдущий контракт: $ 787,5 тыс.

Статистика сезона-2022/2023: 39 матчей, 22 победы, 93,1% ОБ, КН 2,1

Год назад «дикари» брали голкипера, который никак не проявил себя в «Оттаве», но неожиданно получили одного из самых горячих вратарей второй половины регулярки. Швед быстро выиграл конкуренцию у Флёри, отлично показал себя в плей-офф — и перед началом межсезонья генменеджер «Миннесоты» заявил, что продление Густафссона — приоритет номер один. Инсайдеры The Athletic сообщают, что клуб готов выписать шведу примерно $ 3,4 млн в год, но при этом переговоры пока идут тяжело, и обе стороны готовы к тому, что до слушания договорённости не будет.

в. Илья Самсонов («Торонто»)

Предыдущий контракт: $ 1,8 млн

Статистика сезона-2022/2023: 42 матча, 27 побед, 91,9% ОБ, КН

Если «Миннесота» просто придавлена потолком из-за выкупа контрактов Паризе и Сутера, то у «Торонто» уже есть превышение, которое даже с учётом LTIR-лазейки составляет $ 3,2 млн. Эту проблему частично решает выкуп контракта Мэтта Мюррея, который «Торонто» не осуществил в июне. Возможно, именно ради этого клуб и договорился с Самсоновым об арбитраже: после него у клубов появляется второе окно для выкупа контрактов. Слушание назначено на 21 июля, и времени для предварительной договорённости остаётся мало.

Илья Самсонов Фото: AP/TASS

з. Винс Данн («Сиэтл»)

Предыдущий контракт: $ 4 млн

Статистика сезона-2022/2023: 81 матч, 64 (14+50) очка, «+28»

Данн — единственный игрок основы «Сиэтла», который остаётся без контракта. Пара Данна и Адама Ларссона в прошлом сезоне была наиболее заигрываемой в НХЛ, синергия канадского «квотербека» и шведского домоседа дала прекрасный результат. Клуб наверняка заинтересован в сохранении своего основного защитника на максимально возможный срок, а не на годичный контракт, который может выписать арбитраж. Однако аппетиты защитника после прошлого сезона наверняка будут начинаться примерно от $ 7 млн, что сделает его самым дорогим игроком клуба. Готов ли будет к этому «Сиэтл»?

н. Филипп Курашёв («Чикаго»)

Предыдущий контракт: $ 750 тыс.

Статистика сезона-2022/2023: 70 матчей, 25 (9+16) очков, «-32»

Русский швейцарец был чуть ли не единственным игроком в составе прошлогоднего «Чикаго», который виделся частью будущего «ястребов» лет через пять-шесть. Несмотря на скромную статистику, «Чикаго» высоко ценит своего форварда и давно сделал его недоступным для обмена. Денег под потолком у «ястребов» прорва даже после обменов и подписаний, так что дело не в деньгах — почти наверняка стороны договорятся о «мостике», где предметом спора будет несколько сотен тысяч в ту или иную сторону.

Филипп Курашёв (слева) Фото: AP/TASS

н. Трой Терри («Анахайм»)

Предыдущий контракт: $ 1,45 млн

Статистика сезона-2022/2023: 70 матчей, 61 (23+28) очко, «-8»

После фантастической осени-2021 про американского буллитёра говорили куда меньше, но его атакующая продуктивность снизилась незначительно. Даже в ужасном прошлогоднем «Анахайме» Терри выдал достойный сезон и стал вторым бомбардиром команды. О «мостике» речи идти уже не может — американец и так три года провёл на таких условиях. Новый контракт Терри должен начинаться от $ 7 млн — и теперь вопрос лишь в его сроке: не забываем, что арбитраж может давать лишь контракты на год или два.

н. Габриэль Виларди («Виннипег»)

Предыдущий контракт: $ 825 тыс.

Статистика сезона-2022/2023: 63 матча, 41 (23+18) очко, «+10»

Реакция 11-го номера драфта-2017 на резкий переезд из Калифорнии в Виннипег неизвестна, но «Джетс» в обмене Пьер-Люка Дюбуа получили то, что и хотели: трёх игроков, готовых к НХЛ прямо сейчас. В «Лос-Анджелесе» Виларди демонстрировал несомненный талант, смешанный с травматичностью, и «Джетс» уже сейчас могут рассматривать его как второго центра команды (а с учётом почти неминуемого ухода Шайфли, как будущего первого). Стоит отметить, что у «Виннипега» есть ещё три ОСА без контрактов и лишь $ 8,5 млн под потолком. Как раз в случае Виларди «мостик» на пару лет был бы лучшим решением для клуба.