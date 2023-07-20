Новый скандал в российском хоккее. Спортдиректор «Трактора» уволен после задержания

Вслед за армейским скандалом хоккейная Россия прокатилась по дороге до наркотического. Спортивный директор «Трактора» Александр Шинин был задержан после того, как у него изъяли несколько граммов мефедрона.

Челябинский клуб предсказуемо прекратил сотрудничество с управленцем. «Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. «Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — заявили в пресс-службе организации. Обязанности Шинина временно перешли генеральному менеджеру клуба Алексею Волкову.

В прошлом Шинин — профессиональный хоккеист, воспитанник челябинского хоккея. Защитник принял участие в 436 матчах КХЛ, набрав 68 (9+59) очков. Александр привлекался в сборную России на юниорский чемпионат мира – 2002, где стал обладателем серебряной медали. Шинин завершил спортивную карьеру после сезона-2018/2019, который провёл в качестве капитана «Трактора». Уже в 2020-м экс-хоккеист получил пост в клубной системе.

«Его функционал как раз заключается в том, чтобы синхронизировать работу во всей вертикали «Трактора», — мотивировал назначение Шинина генеральный директор чёрно-белых Иван Савин. — Потенциал у него большой, авторитет среди игроков — вообще беспредельный, понимание того, что мы от него хотим, — тоже есть».

На карьеру Шинина выпали две серьёзные травмы. Первую он получил в молодости — после того как пропустил силовой приём в спину. «Получилось критичное расстояние до борта, когда ты не можешь ни руку выставить, ни сгруппироваться, — рассказывал экс-защитник. — И вот с тех пор лицо у меня немного кривое. Мне предлагали сделать пластическую операцию, но меня всё устраивает. Когда ломается кость в кость, её крючком подтягивают и вытягивают. У меня, видимо, не до конца дотянули. А может, вообще и не вытягивали. В Череповце в 2000-х годах я тогда лежал вместе с алкоголиками. Три дня без сознания был, просыпаюсь, а рядом человек, привязанный к кровати: «Дай сигарету!». Жесть тогда была».

В 2013–2014 годах Шинину пришлось пропустить пять месяцев. Во встрече «Трактора» и «Барыса» он потерял четыре зуба. «Вырвали зубы, зашили всё, и на следующий день я вышел на тренировку, но мне стало плохо, — вспоминал Александр. — Пришлось ехать в больницу, и оказалось, что сотрясение. Я долго восстанавливался, но таков хоккей. Шрамы украшают мужчину».

Шинин ездил на драфт НХЛ, но не был задрафтован. По договорённости с агентом защитник должен был сняться с лотереи в том случае, если его не выберут в рамках трёх первых раундов, чтобы иметь возможность попробовать снова через год. Шинина не выбрали, он снялся, но следующим летом на драфт не заявился.

Вместе с женой Шинин построил ледовый дворец «Айсберг» в десяти километрах от Челябинска. «У нас тренируются и любители, и школы, — говорил управленец. — И мы сами с опытной командой тренеров открыли детско-юношескую школу «Старт». Причём у нас работают специалисты как по хоккею, так и по фигурному катанию. Они ставят конёк, учат правильному скольжению и катанию. Закладывают отличную базу. Сегодня у нас занимаются четыре возрастные группы. Я включаюсь в процесс работы, но это капля в море. Всё держится на жене. Оля занимается развитием дворца от и до. По образованию она юрист и психолог, но ей приходится вникать в самые разные процессы. Потому что в любом бизнесе работает житейское правило: хочешь, чтобы всё было хорошо, – сделай это сам!»

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Мефедрон считается одним из наиболее популярных наркотических средств на российском чёрном рынке. В 2019 году статья об этом веществе входила в топ-200 самых читаемых.

Инкриминируемые Шинину статьи Уголовного кодекса не раскрываются, но из юридической практики известно, что российское антинаркотическое законодательство отличается особой суровостью. За малейшие нарушения предусмотрены громадные сроки, а осуждённые по соответствующим положениям стабильно входили в тройку по количеству приговорённых к лишению свободы. Теперь Шинину, вероятно, предстоят следственные действия и суд. И даже если за Александром нет длинного криминального следа и он постарается найти справедливость, дело такого человека, как говорил классик, безнадёжно.