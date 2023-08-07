Отработают ли бешеные деньги? Топ-8 самых дорогих игроков КХЛ

Минувшие выходные получились невероятно насыщенным временем для нового генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова. Сначала омский клуб был вынужден сообщить о настоящем демарше со стороны канадского нападающего Корбана Найта, который по семейным причинам отказался исполнять действующий контракт. Потеря 32-летнего центрфорварда стала чувствительным ударом по болельщикам омичей, но две следующие новости оказались отличной компенсацией для организации «ястребов».

Сначала «Авангард» объявил о заключении контракта с Владимиром Ткачёвым, а следом на освободившуюся легионерскую позицию был оперативно подписан Райан Спунер. Таким образом, буквально за несколько часов «ястребам» удалось качественно пересобрать своё первое звено, заполнив зияющие дыры в своём составе. Новый контракт вывел 27-летнего Ткачёва на первое место в списке самых высокооплачиваемых игроков во всей КХЛ, а мы решили представить вашему вниманию список самых дорогих хоккеистов лиги.

Важный нюанс: нижепредставленные суммы – это базовая зарплата игрока за один сезон без учёта бонусов.

1. Владимир Ткачёв («Авангард»), 101 млн. 2. Рид Буше («Авангард»), 95 млн

Первые две позиции в рейтинге оккупировали оба представителя лидирующего звена «ястребов». На двоих в новом сезоне Владимир и Рид гарантированно заработают практически 200 млн рублей, и это без учёта бонусных выплат. Контракт Владимира накануне представителями СМИ был изложен максимально подробно. Ещё 50 млн Ткачёв может получить, если наберёт 55 очков в регулярном чемпионате. Также бонус в 50 млн рублей предусмотрен за попадание игрока в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки.

Справедливы ли такие деньги? Вполне. В минувшем сезоне Ткачёв занял второе место в гонке бомбардиров КХЛ, набрав 59 очков в 64 матчах регулярного чемпионата. Примечательно, что занявший первое место на тот момент выступавший за СКА Дмитрий Яшкин опередил «ястреба» всего на три результативных действия – 62 против 59. При этом чешский форвард провёл в регулярке на три матча больше – 67 против 54. Так что в равных условиях Владимир вполне мог подняться и на первое место, учитывая, насколько классно он смотрелся в прошлом сезоне.

Нет особых вопросов и по зарплате американского форварда, занявшего в прошлом году с 31 точным броском третье место в гонке снайперов КХЛ. Буше является признанным мастером лиги, и нет никаких оснований считать, что в следующем сезоне у него произойдёт какой-либо спад. Тем более что Спунер в плане атакующих действий является вполне адекватной заменой Найту. Безусловно, в плане игры в обороне Райан уступает Корбану несколько трамвайных остановок. И в этом компоненте «ястребы» понесли огромную потерю, но с точки зрения результативности сочетание Ткачёв – Спунер – Буше видится максимально грозной силой.

3–4. Александр Радулов («Ак Барс»), 90 млн

Возвращение Александра Радулова в КХЛ многие воспринимали с определённой долей скепсиса, уж слишком заметно просел 37-летний форвард в своих последних сезонах за океаном. Достаточно вспомнить, что в финальном сезоне за «Даллас» Радулов занял только 11-е место в списке бомбардиров команды, набрав 22 очка в 71 матче. На количество заброшенных шайб и вовсе было больно смотреть – четыре гола за весь регулярный чемпионат.

Но на современном уровне КХЛ Радулов по-прежнему является игроком-бомбой. Причём во всех смыслах этого слова. В прошлом сезоне эмоциональные реакции Александра зачастую становились одними из главных хайлайтов игрового дня КХЛ. Но и в непосредственно хоккейном исполнении Радулов был хорош.

В регулярке нападающий выбил 57 очков в 62 матчах, на флажке сумев забраться на третье место в гонке бомбардиров. Но ещё заметнее роль Александра проявилась в ходе плей-офф, где один из самых возрастных игроков лиги по-настоящему вёл казанскую команду за собой и довёл её до седьмого матча финала Кубка Гагарина.

Александр Радулов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

3–4. Максим Шалунов («Локомотив»), 90 млн

Трёхлетний контракт с «Локомотивом» на общую сумму в 270 млн рублей подписал два года назад после ухода из ЦСКА. Новый сезон станет для Максима последним на действующем соглашении. И оценивать однозначно выступление форварда в ярославском клубе на данный момент не представляется возможным.

В первом сезоне был зафиксирован однозначный треск, во втором – неоднозначный блеск. После грандиозного провала в сезоне-2021/2022 в следующем сезоне Максиму удалось реабилитироваться. Забросив 29 шайб в регулярке, 30-летний нападающий побил новый клубный рекорд по голам за одну регулярку, превзойдя достижение Андрея Коваленко, установленное ещё в начале XXI века (сезон-2001/2002).

Максим Шалунов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

При этом в плей-офф к игре Максима снова появились вопросы. В 12 матчах Шалунов сподобился только на один забитый гол, да и эта шайба была заброшена на самом старте плей-офф. Последние 10 кубковых матчей нападающий провёл на голодном пайке, сумев отмечаться только результативными передачами.

5–8. Никита Михайлис («Металлург»), 80 млн

Шалунов является заложником своего огромного контракта. Каждый раз, как только Максим уходит в тень, начинают появляться небеспочвенные рассуждения, что от игрока с зарплатой в 90 млн рублей хотелось бы видеть более последовательной игры – особенно в решающих матчах плей-офф. Таким же заложником цифр по контракту в новом сезоне может стать новичок «Металлурга» Никита Михайлис.

Примечательно, что в магнитогорском клубе даже и не скрывали, что, стремясь урвать ценный лот на рынке свободных агентов, им пришлось прийти на уральскую переплату, чтобы затащить игрока в свой регион. Спортивный директор уральцев Сергей Гомоляко оценил доплату в 5%.

«В Магнитогорске всё в полном порядке, но бороться с этими стереотипами нам приходится постоянно, в том числе за счёт небольшой доплаты в районе 5% от суммы контракта. Та же история с иностранцами. Даже в это межсезонье несколько игроков предпочли переехать в крупные города на контракт ниже, чем предлагали мы», — утверждает Гомоляко.

Новый контракт вывел Михайлиса на пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков лиги, и в новом сезоне будет очень интересно наблюдать за тем, как 28-летний представитель Казахстана отработает статус главной звезды клуба. Последний сезон в «Барысе» у Никиты получился довольно странным. Первую половину чемпионата Михайлис провалил целиком и полностью. Свой первый гол в сезоне он забил лишь в середине октября, прервав 18-матчевую безголевую серию.

Вполне возможно, что именно тех незабитых голов и не хватило «Барысу» для попадания в плей-офф по итогам регулярки. При этом во второй части чемпионата Никита штамповал результативные действия как на конвейере. Особенно ярко он выступил в Москве, когда умудрился набрать пять очков в матче с ЦСКА. Вот только если Никита так же блёкло начнёт новый сезон уже в Магнитогорске, то рискует сразу же угодить под невероятный шквал критики.

5–8. Дамир Жафяров («Ак Барс»), 80 млн. 5–8. Дмитрий Яшкин («Ак Барс»), 80 млн

Контракт на 80 млн рублей подписали и двое новичков «Ак Барса», практически синхронно перебравшиеся из СКА в Казань. Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин моментально возглавили список самых дорогих игроков команды. И если 29-летний Жафяров получил в этой ситуации действительно максимум возможного, то 30-летний Яшкин в теории мог заработать и ещё большие деньги. Но потолок зарплат, как к нему ни относись, всё-таки диктует клубам и хоккеистам свои условия игры.

Дмитрий Яшкин Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

В Казани умудрились усилить команду в сравнении даже с прошлогодним составом. И, чтобы вписаться в потолок, Яшкину пришлось идти на очевидные уступки клубу по своей базовой зарплате. Наверняка лучший снайпер минувшего сезона КХЛ рассчитывает отбить недополученные средства бонусом за победу в Кубке Гагарина, на который его новая команда очевидно будет претендовать в следующем сезоне КХЛ.

Сам же Яшкин в «Ак Барсе» должен восстановить связку с Вадимом Шипачёвым, а возможно, что и всю тройку ещё и с Дмитрием Кагарлицким. Именно в таком виде нападающие отлично смотрелись в недавнем прошлом, выступая за московское «Динамо» и переписывая рекорды результативности столичного клуба.

5–8. Антон Бурдасов («Трактор»), 80 млн

Последним игроком с зарплатой в 80+ млн рублей в КХЛ является нападающий «Трактора» Антон Бурдасов. В родном клубе не пожалели денег на своего воспитанника, а тот отвечает Челябинску достойной игрой. В минувшем сезоне чёрно-белые провели провальный сезон, не сумев пробиться в плей-офф. Но при этом к самому Бурдасову в этой связи может быть ровно 0 вопросов.

Антон Бурдасов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

32-летний форвард стал лучшим бомбардиром команды, несмотря на то обстоятельство, что практически треть регулярки (20 матчей) он пропустил из-за травмы. В 48 матчах Бурдасов набрал 46 очков. А занявший второе место в клубной гонке бомбардиров Алексей Бывальцев смог выбить 39 результативных действий, сыграв все 68 матчей. Как говорится, разница очевидна.