«Авангард» вернул главную звезду. Ткачёв может заработать 200 млн за сезон!

Всё межсезонье «Авангарда» прошло под знаком грандиозных пертурбаций, причём чаще всего не с плюсовым знаком. Уход Александра Крылова и генерального директора, мыльная опера имени Грицюка, синхронный уход омского воспитанника и Толчинского в СКА, резкое обновление тренерского штаба не самыми опытными ассистентами, подписания людей, которые не очень хорошо себя проявляли в середняках. Список можно продолжать долго — омское лето вышло до предела хаотичным.

Но теперь у болельщиков «Авангарда» есть одна однозначно положительная новость — клуб подписал контракт с Владимиром Ткачёвым на три года. «Учитывая, что связка с Ридом Буше сохраняется, верим, что и в новом сезоне Владимир покажет максимум своих возможностей. Отмечу, что для Ткачёва вариант с нашим клубом был приоритетным, он хочет играть дома и радовать своих болельщиков. Поэтому нам достаточно легко удалось прийти к соглашению. Вокруг него будет строиться команда на ближайшие три сезона», — заявил генменеджер клуба Антон Курьянов.

Владимир Ткачёв Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Впрочем, удовольствие продления было недешёвым. По данным «СЭ», зарплата Ткачёва составит 101 млн рублей, а ещё 100 млн форвард может выбить бонусами. Получается, что омский воспитанник будет занимать 11% места под потолком — это уровень Никиты Кучерова в «Тампе». Впрочем, и влияние двух вингеров на игру своих команд сопоставимо. Пожалуй, руководство омичей учло весенние события, которые стали причиной потери второго звена — и переход Ткачёва указывает на то, что «Авангард» восстановил отношения с влиятельным Шуми Бабаевым.

Однако возрождения звена Буше — Найт — Ткачёв уже не случится, так как главный специалист лиги по игре на вбрасываниях уезжает в Швейцарию. Коллеги сообщают, что возможной заменой канадцу может оказаться Патрис Кормье. Бывший форвард «Автомобилиста» в атакующем плане сильно уступает Найту, но не отстаёт в работоспособности и игре в обороне, а на «точке» даже и покруче. Кроме того, в тройке с двумя такими технарями Кормье сможет набрать немало очков с пятака и добиваний. Правда, летом канадец подписал контракт в Германии, но у Омска наверняка есть средства в запасе для компенсации.

«Наша задача номер один – поехать в НХЛ. За океаном интерес к Владимиру есть, и я уже начал переговоры с клубами», — говорил Бабаев в апреле. Но сложно было представить маленького и техничного форварда в лиге, где идеал современного хоккеиста воплощают быстроногие здоровяки из «Вегаса». Ткачёву для закрепления в НХЛ нужно было бы попасть в условия типа старой «Тампы» или «Чикаго», но сейчас таких клубов в лиге очень мало.

При этом, в отличие от истории с Грицюком, игрок и его представители не шли на конфликт с Омском. «Ткачёв не отказывался играть в «Авангарде». Они просто прекратили переговоры. Они сказали: «Если у нас будет Боб Хартли, мы не видим Ткачёва в составе». Нет вопросов», — говорил Бабаев летом. Неизвестно, насколько сам канадец, который объявлял о завершении тренерской карьеры, хотел вернуться в Омск, но без своих помощников он точно этого не сделал бы — возвращения не состоялось.

Как подписание Ткачёва повлияет на команду в целом? Много говорилось про ослабевший Восток — но очень многие команды усилились либо значительно («СЮ», «Амур», «Барыс»), либо сохранили бóльшую часть костяка («Ак Барс», «Автомобилист»). Большие потери понесли в основном омичи и «Металлург». Переход Ткачёва спасает «Авангард» от худшего возможного варианта — на одном топовом звене даже в потолочную эпоху можно заехать в плей-офф всегда. А вот дальше возникают вопросы.

Владимир Ткачёв и Рид Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Подписание Ткачёва имеет ещё и репутационную ценность — на фоне стереотипов про игроков, которые «пытаются покинуть Омск», сохранение местной звезды было критически важным. Теперь у других свободных агентов, за которыми будет гоняться «Авангард», будет перед глазами живой пример. Ну а для самого «Авангарда» это не конец селекции, а только середина — надо попытаться решить вопрос со вторым вратарём, с укреплением третьего звена, да и того же Кормье или любого другого канадца надо ещё привезти в Россию.