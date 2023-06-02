«Пусть Михайлис за 80 млн делает результат». Агент Голдобина — об отказе «Металлургу»

Хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий интересы нападающего Николая Голдобина, отреагировал на слухи о возможном обмене клиента из «Металлурга» в «Спартак».

«Ведутся переговоры по возможному обмену Николая Голдобина в «Спартак», но на данный момент решения нет. Почему не приняли квалификацию «Металлурга»? Потому что мы считаем, что квалификация, которой они повторили контракт прошлого сезона, не соответствует уровню Николая.

Они Михайлиса на 80 млн рублей подписали, куда это годится? Не хотим считать чужие деньги, но мы не стали подписывать контракт. Есть определённые этические нормы, пусть тогда Михайлис делает результат в команде. Так что здесь вопрос, нужен ли вообще Коля в Магнитогорске и почему к нему такое отношение? Мы в прошлом сезоне пошли им на уступки, несмотря на результативность Николая, теперь они опять выставили нам такой же контракт», — сказал Исаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.