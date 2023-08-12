Динамовский караван канадцев или сочинский интернационал? Рейтинг легионеров в КХЛ, Запад

Тема легионеров в российских хоккейных клубах всегда проходит по отдельной категории, а с ужесточением лимита стала ещё более привлекательной с точки зрения всевозможных обсуждений. Как в командах Западной конференции решили «иностранный вопрос» и с какими легионерами вступают в новый сезон? Мы перечисляем все варианты – вы выбираете, чьи кадровые активы сильнее.

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.