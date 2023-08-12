Динамовский караван канадцев или сочинский интернационал? Рейтинг легионеров в КХЛ, Запад

Тема легионеров в российских хоккейных клубах всегда проходит по отдельной категории, а с ужесточением лимита стала ещё более привлекательной с точки зрения всевозможных обсуждений. Как в командах Западной конференции решили «иностранный вопрос» и с какими легионерами вступают в новый сезон? Мы перечисляем все варианты – вы выбираете, чьи кадровые активы сильнее.
Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
- Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
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«Динамо» Москва: Седрик Пакетт, Джордан Уил, Эрик О'Делл (все — Канада)
Москвичи технично обошли лимит, посодействовав в предоставлении российского гражданства Бреннану Менеллу. Русификация американского защитника позволила москвичам вернуть в состав Эрика О'Делла. Вместе с ним за бело-голубых сыграет и Джордан Уил. Оба форварда способны сделать сильнее нападение любой команды КХЛ, а динамовским тренерам вдобавок хорошо известны их возможности. Немного удивляет появление Седрика Пакетта – обладатель Кубка Стэнли не феерил в минском «Динамо» и, кажется, не обладает таким функционалом, который не смог бы взять на себя российский игрок.
«Витязь»: Джереми Рой, Скотт Уилсон (оба — Канада), Дерек Барак (США)
Фирменная черта генменеджера «Витязя» Игоря Варицкого – умение находить легионеров даже при ограниченных финансовых условиях. В прошлом сезоне функционер отыскал Роя и Уилсона, канадцы проявили себя выше всяких похвал и этим летом остались на своих местах. Новичок подмосковной команды – Дерек Барак. Бóльшую часть карьеры американец провёл в АХЛ, но последние два года работал в Финляндии. Барак – праворукий форвард с развитым голевым чутьём, его очевидный недостаток – скромные габариты (173 см и 75 кг).
«Северсталь»: Марк Барберио (Канада), Адам Лишка (Словакия)
Уход Андрея Разина стал большим ударом по «Северстали». Вслед за тренером в «Металлург» ушёл ведущий защитник Робин Пресс. Преемник шведа в Череповце – Марк Барберио. В минском «Динамо» канадец выглядел очень бодро, завершил регулярный сезон с показателем полезности «+15», а в плей-офф делал по одному ассисту за матч.
Адам Лишка выступает за «Северсталь» с 2019 года, и его слабые и сильные стороны давно и досконально изучены. При этом форварду всего 23 года, и, судя по статистике, он ещё не достиг собственного пика, продолжая прогрессировать от сезона к сезону.
«Спартак»: Патрик Рыбар, Михал Чайковски (оба — Словакия)
Москвичи устроили масштабную перестройку, которая, впрочем, меньше всего коснулась корпуса легионеров. «Спартак» сохранил вратаря Патрика Рыбара – одного из немногих игроков прошлого состава, дарившего надежду. На новенького в клубе соотечественник Патрика – Михал Чайковски. Словак сделал имя в «Сибири», он обладает роскошным щелчком и выдающимися (высоко вверх) габаритами, но не феноменальной скоростью.
«Сочи»: Джесси Грэм (Канада), Михал Криштоф (Словакия), Борна Рендулич (Хорватия)
«Леопарды» отлично укрепились, в первую очередь поработав над приглашением достойных легионеров. Грэм – подвижный атакующий защитник с редким правым хватом. Криштоф – тоже праворукий, но нападающий с превосходным чувством партнёра и навыками раздавать классные передачи. Некоторая загадка – 31-летний Борна Рендулич. Хорватский форвард успел поиграть в АХЛ и «Витязе», но бóльшая часть его карьеры прошла в европейских лигах, а лучшее время позади.
«Торпедо»: Адам Гуска (Словакия), Ю Сато (Япония)
Игорь Ларионов с осторожностью относится к легионерам и уже рубанул по спортивным сайтам запоминающейся фразой: «Я бы взял Натана Маккиннона из «Колорадо». Иностранцы уровнем ниже Профессора не слишком интересуют, но двое в его команде всё же есть. Любопытно, что, в отличие от большинства других клубов, они вовсе не играют определяющих ролей. Адам Гуска – второй вратарь, а Ю Сато сыграл только один матч плей-офф.
«Локомотив»: Мартин Гернат (Словакия)
Руководство «Локомотива» в последние годы делает ставку исключительно на российских хоккеистов, но этим летом один легионер в ярославской команде всё же появился. Словаку 30 лет, он участвовал в Олимпиаде-2022 и трёх взрослых чемпионатах мира. Это высокий защитник плана, который точно не сделает оборонительные механизмы «Локомотива» хуже, но вряд ли очень поможет в налаживании атакующих.
ЦСКА: Фредрик Классон (Швеция)
В легионерском списке ЦСКА нет никого, кроме Фредрика Классона, но, возможно, к шведу присоединится ещё один иностранный защитник – ранее президент клуба Игорь Есмантович заявлял, что ведёт поиски. Теоретически армейцам может понадобиться и вратарь – что скажут «Филадельфия» и ИИХФ?
СКА: Юхан Маттссон (Швеция)
Во многом именно проблемы на последнем рубеже погубили СКА в прошлом сезоне. Нестабильные вратари не могли придать уверенности партнёрам в поле, и, чтобы исправить это, армейцы перевезли из Екатеринбурга Юхана Маттссона. Огромный швед «сломался» в плей-офф, а вот по регулярке оставил приятное впечатление. Есть в питерской команде и урождённый канадец – Брендан Лайпсик, но теперь в его кармане появился второй паспорт.
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