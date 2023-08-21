«Предложите 10 млн за игру в КХЛ — не поеду». Латвиец наехал на лигу, где работал его отец

Периодически в иностранной спортивной прессе проскакивают очень странные комментарии. Вот, например, латвийский нападающий шведского клуба «Рёгле» Родриго Аболс заявил, что ни за какие деньги не согласится играть в КХЛ.

«Так как Латвия в НАТО, то мы не должны волноваться, но страшно, когда Москва находится в десяти часах езды на автобусе от Риги.

Мой дед не служил в армии, но сражался с русскими другими способами. Вы могли бы мне здесь и сейчас предложить 10 миллионов за игру в КХЛ — я бы не поехал. Это кровавые деньги, и мне совершенно неинтересно дружить с людьми, которые уезжают туда», — приводит слова Аболса Helsingborgs Dagblad.

Сразу видно, что ума у 27-летнего форварда, выступавшего на чемпионате мира за сборную Латвии и выигравшего бронзовые медали (правда, никакой ценности из-за отсутствия на турнире сборной России они не имеют), не было и нет.

Аболс зачем-то приплёл в свой комментарий политику, вспомнил про НАТО, деда, армию и выступил так, словно самого Родриго вообще кто-то звал в Континентальную лигу. Неужели человека заваливали предложениями и предлагали баснословные суммы, а он гордо отказался? Что-то сомнительно. Тут, конечно, наверняка постарался и шведский журналист, но сам игрок должен думать, что он говорит.

«Я знаю его отца, он тренирует в сборной. Сын его неплохо играет, действовал в одном из двух звеньев на последнем чемпионате мира, где сборная Латвии выиграла бронзовые медали. Что касается его заявления, то у него в Швеции нормальная зарплата. Плюс потом сразу начнётся такое давление на отца, поэтому он так говорит. Так они все в Латвии нормальные ребята», — заявил ТАСС заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

Обычно жёсткий и не стесняющийся в высказываниях Владимир Васильевич в данном случае выступил достаточно мягко. Но очень верно и точно подметил один момент: отец Родриго – известный тренер Артис Аболс, ныне работающий помощником Харийса Витолиньша в сборной Латвии.

АРТИС АБОЛС Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

И всё бы ничего, но ранее Аболс-старший продолжительное время (три сезона) работал в России. Сначала в должности помощника, а затем и главного тренера «Лады», не стесняясь занимать места отечественных специалистов. Правда, достойными тренерскими результатами Артис похвастать не может.

Либо Родриго Аболс всё это забыл, либо просто не уважает своего отца и ничего не знает о его трудовой и карьерной деятельности, но получилось действительно очень глупо и неловко. Интересно, Родриго уже предъявил папе за то, что он зарабатывал «кровавые деньги» в России? Или же бурный поток сознания в этот момент остановился?

Примечательно, что в КХЛ по сей день трудоустроены тренеры Латвии Виктор Игнатьев, Леонид Тамбиев и вратарь Янис Калниньш. Все они – граждане Латвии. Хочется верить, что все упомянутые и члены их семей впоследствии не будут лить грязь на страну и лигу, где работали и получали неплохие зарплаты их кормильцы.