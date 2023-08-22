Со скандального Гальченюка сняли часть обвинений. Приедет ли он в Россию теперь?

Скандальная история, в центре которой оказался Алекс Гальченюк, приближается к своему финалу – причём по довольно неожиданному пути. Американский суд снял с нападающего обвинения по пяти пунктам из шести предъявленных. Наказание по приговору свелось к 30 дням тюремного заключения, 27 из них будут аннулированы, если Гальченюк пройдёт программу по излечению от алкоголизма и проведёт один год без употребления спиртных напитков.
В июле Алекс публично извинился перед полицейскими и объявил, что примет участие в программе помощи.
9 июля Гальченюка арестовали по обвинению в нападении на частную собственность, хулиганстве, неповиновении, сопротивлении аресту, угрозах и аварии. Хоккеиста отправили в тюрьму, но вскоре освободили под подписку о невыезде.
Незадолго до инцидента Гальченюк подписал контракт с «Аризоной», но после случившегося клуб воспользовался соответствующим пунктом договора и в одностороннем порядке его расторг. Вдобавок ко всему Королевский банк Канады подал на Гальченюка в суд за неуплату кредита в размере 400 тысяч местных долларов.
24 июля хоккейное агентство Winners объявило о том, что будет представлять интересы американского хоккеиста на территории КХЛ. «Мы совместно с Алексом приняли решение о сотрудничестве в юрисдикции КХЛ. На сегодняшний день никаких комментариев относительно его трудоустройства нет. Нам нужно время. Это качественный нападающий, который добавит любой команде лиги креатива и мастерства», – сообщил «Чемпионату» агент Юрий Николаев.
Агентство устроило опрос в своём телеграм-канале, перечислив варианты, куда может направиться хоккеист: в СКА, «Спартак», московское «Динамо», «Локомотив» или «Авангард». При этом ходили слухи, что игрок может оказаться и в «Салавате Юлаеве».
Похоже, от кандидатуры Алекса отказались в «Авангарде». «Что касается Гальченюка… Послушайте, его будущее неизвестно, так что это несерьёзный разговор», — говорил Антон Курьянов на прошлой неделе.
Сейчас, когда будущее прояснилось, «Авангарду» было бы легче строить планы на хоккеиста, но поезд уже ушёл: вскоре после ухода Корбана Найта омичи подписали соглашение с Райаном Спунером; таким образом, третья легионерская вакансия в команде закрылась вновь.
Нет мест для иностранцев и в «Динамо». Инсайдеры считают, что Гальченюка не стоит ждать в «Спартаке» – красно-белые рассчитывают найти за рубежом защитника. СКА прижат потолком зарплат, но когда это останавливало армейцев от новых трансферов? В последнее время именно Петербург считался фаворитом в борьбе за игрока.
14 августа Николаев подтвердил, что Гальченюк ищет варианты трудоустройства в России: «Действительно, есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Клубы Западной или Восточной конференции? Я бы не хотел сейчас обсуждать эту тему».
Алекс Гальченюк
Фото: nhl.com
Любопытно, как решение суда изменит тактику Гальченюка. С одной стороны, в КХЛ теперь понимают, что спортсмену удалось избежать серьёзного наказания. С другой — его переезд в Россию всё равно выглядит сложной затеей. По логике, если Алекс намерен пройти программу реабилитации, то должен находиться в Северной Америке?
В случае если это требование действительно указано в приговоре суда, то игрок скорее окажется в АХЛ, чем в КХЛ. Вопрос возвращения в НХЛ теоретически тоже имеет решение, но очень сложное. Статистика и состояние Алекса ухудшались на протяжении всех последних лет — в 2019-м он упал на дно в «Питтсбурге» и оттолкнуться не смог. В предыдущем сезоне Гальченюка допустили только до 11 матчей в «Колорадо». Самый депрессивный клуб лиги – «Аризона» – дал Алексу последний шанс, и очевидно, что он им не воспользовался. Других таких команд-меценатов в лиге нет, и трудно представить, что услугами Гальченюка заинтересуется хоть кто-то.
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