«Сослался на связи в Москве». Детали скандального дела Гальченюка в хоккейных итогах дня

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 16 июля 2023 года.

«Сент-Луис» подписал новый контракт с Торопченко

«Сент-Луис» подписал контракт с российским нападающим Алексеем Торопченко. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с россиянином рассчитано на два года с зарплатой в $ 1,25 млн в год. Напомним, 20 июля должен был состояться арбитраж по зарплате Торопченко, однако стороны смогли договориться без него. Зарплата по прошлому соглашению россиянина с клубом составляла $ 750 тыс.

24-летний Торопченко был выбран «блюзменами» в четвёртом раунде драфта-2017 под общим 113-м номером. В прошлом сезоне форвард набрал 19 (10+9) очков и 12 минут штрафа в 69 матчах регулярного чемпионата за «Сент-Луис Блюз».

Новые подробности дела Гальченюка

Появились подробности задержания хоккеиста НХЛ Алекса Гальченюка, арестованного 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию.

В отчёте полицейского управления Скоттсдейла говорится, что Гальченюк вёл себя агрессивно по отношению к полицейским после того, как врезался на автомобиле в дорожный знак. Хоккеист неоднократно использовал расовые оскорбления в адрес сотрудника полиции во время задержания и угрожал убить двух полицейских.

Гальченюк сослался на связи в Москве, сказав: «Я собираюсь порезать тебя, твою жену, твою дочь» и «Один телефонный звонок, и вы все мертвы, вся ваша семья, ваша родня будут мертвы», — говорится в отчёте полиции.

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Защитника «Сан-Хосе» признали спортсменом года в Швеции

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон получил «приз Виктории» как лучший спортсмен Швеции прошлого сезона, сообщает пресс-служба «акул».

Как отмечает TSN, Карлссон стал первым хоккеистом, получившим эту награду со времён Хенрика Лундквиста в 2016 году во время его выступлений за «Нью-Йорк Рейнджерс».

Контракт Карлссона с зарплатой $ 11,5 млн действует ещё четыре сезона. В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Сан-Хосе» при полезности «-25». Карлссон был признан лучшим защитником сезона в НХЛ.

Напомним, в текущее межсезонье Карлссон хочет покинуть «Сан-Хосе» и перейти в клуб-претендент на Кубок Стэнли.

Альянс хоккейного разнообразия ответил на критику Эвандера Кейна

Альянс хоккейного разнообразия оценил слова нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Эвандера Кейна, который заявил, что покидает организацию.

«Эвандер Кейн не сотрудничает с нами уже более двух лет. Когда он объявил о банкротстве в январе 2021 года, то автоматически был лишён права занимать должность директора альянса в соответствии с положениями канадского закона о некоммерческих корпорациях, устав которого регулирует деятельность нашей организации. С тех пор он не появлялся на собраниях и не вносил свой вклад в стратегическое или программное видение альянса.

Эвандер выразил заинтересованность в возвращении в организацию, но члены альянса решили, что ему необходимо проделать больше работы по возможному возвращению. Мы удивлены его заявлением и необоснованной ссылкой на личные цели, но желаем Эвандеру всего наилучшего и благодарим его за роль в создании нашей организации», — сказано в заявлении альянса.

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В Америке предсказали победу «Каролине» в следующем сезоне НХЛ

Журналисты сайта The Athletic составили прогноз на итоги сезона-2023/2024 в НХЛ.

Обладателем Кубка Стэнли — 2024 по прогнозам журналистов должна стать «Каролина Харрикейнз» (45,2%). На втором месте располагается «Колорадо Эвеланш» (16,1%). Финалистами, кроме «Каролины» и «Колорадо», могут стать «Эдмонтон Ойлерз» (16,1%) и «Нью-Джерси Дэвилз» (16,1%).

«Тёмной лошадкой» будущего сезона журналисты видят «Лос-Анджелес Кингз» (38,7%). Главным разочарованием сезона журналисты считают «Бостон Брюинз» (41,9%).

Главными претендентами на приз лучшему вратарю сезона журналисты считают Илью Сорокина (51,6%). Далее следуют Игорь Шестёркин и Джейк Эттингер (по 16,1%). По прогнозам журналистов, лучшим игроком сезона станет Коннор Макдэвид (80,6%).

Иван Просветов подписал новый контракт с «Аризоной»

Российский вратарь Иван Просветов заключил соглашение с «Аризоной Койотс» на один год.

Минимальная сумма, которую заработает Просветов по этому контракту, составляет $ 775 тыс. Если Иван не примет участия в 15 матчах НХЛ, то в следующем году станет неограниченно свободным агентом.

В прошлом сезоне регулярки НХЛ 24-летний вратарь провёл за «Койотс» семь матчей, в которых одержал четыре победы с 88% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,98.