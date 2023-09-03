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Результаты матчей КХЛ 3 сентября, обзоры, видео голов, расписание матчей на 4 сентября

ЦСКА победил без Федотова, «Локомотив» мощно провалился. Итоги игрового дня КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 3 сентября
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«Торпедо» взяло классный старт, чемпион отыгрался на «Адмирале».

3 сентября в КХЛ было сыграно два матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Карнаухов (Провольнев, Абрамов) – 05:11 (5x5)     2:0 Григоренко (Мамин, Диц) – 19:56 (5x5)     3:0 Провольнев (Карнаухов, Светлаков) – 21:56 (5x5)     3:1 Метальников (Шэн) – 41:37 (5x5)     4:1 Полтапов (Мингачёв, Янченко) – 51:18 (5x5)    

«Адмирал» первую игру сезона проводил в Москве с ЦСКА, и на старте матча явно попал под горячую руку разозлённых поражением от «Ак Барса» чемпионов. Карнаухов открыл счёт на шестой минуте, Григоренко забил «в раздевалку», а в самом начале второго периода Провольнев дальним броском довёл счёт до крупного.

Затем «Адмирал» смог успокоить игру, но о камбэке речи не шло, хотя Метальников и забросил на старте третьего отрезка очень красивую шайбу в ворота Шарыченкова. ЦСКА оставил за собой последнее слово и одержал уверенную победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 сентября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Коваленко – 04:23 (5x5)     0:2 Кручинин (Гончарук) – 07:18 (5x5)     1:2 Рафиков (Иванов, Чехович) – 33:45 (5x5)     1:3 Гончарук (Коваленко) – 45:33 (5x4)     2:3 Алексеев (Иванов, Рафиков) – 49:01 (5x5)     2:4 Атанасов (Воронин) – 50:10 (5x5)     2:5 Кручинин (Фирстов, Атанасов) – 58:32 (5x5)    

«Локомотив», классно смотревшийся летом, неожиданно провалился в первой игре сезона с «Торпедо». Уже к восьмой минуте гости вели 2:0, и затем ярославцы только и делали, что безуспешно пытались догнать соперника. Слабый матч провели оборона «Локомотива» и вратарь Исаев, у нижегородцев же результат сделали герои прошлого сезона: Кручинин, Атанасов, Гончарук, Коваленко. 5:2 в гостях – шикарный старт регулярки для «Торпедо» и мощная оплеуха для «Локомотива».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 4 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Амур
Хабаровск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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