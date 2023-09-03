ЦСКА победил без Федотова, «Локомотив» мощно провалился. Итоги игрового дня КХЛ

3 сентября в КХЛ было сыграно два матча. Подводим их итоги.
«Адмирал» первую игру сезона проводил в Москве с ЦСКА, и на старте матча явно попал под горячую руку разозлённых поражением от «Ак Барса» чемпионов. Карнаухов открыл счёт на шестой минуте, Григоренко забил «в раздевалку», а в самом начале второго периода Провольнев дальним броском довёл счёт до крупного.
Затем «Адмирал» смог успокоить игру, но о камбэке речи не шло, хотя Метальников и забросил на старте третьего отрезка очень красивую шайбу в ворота Шарыченкова. ЦСКА оставил за собой последнее слово и одержал уверенную победу.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
«Локомотив», классно смотревшийся летом, неожиданно провалился в первой игре сезона с «Торпедо». Уже к восьмой минуте гости вели 2:0, и затем ярославцы только и делали, что безуспешно пытались догнать соперника. Слабый матч провели оборона «Локомотива» и вратарь Исаев, у нижегородцев же результат сделали герои прошлого сезона: Кручинин, Атанасов, Гончарук, Коваленко. 5:2 в гостях – шикарный старт регулярки для «Торпедо» и мощная оплеуха для «Локомотива».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Матчи 4 сентября
- 3 сентября 2023
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