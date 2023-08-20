«Вместо баллонов и беготни пустой». Ларионов нестандартно готовит «Торпедо» к сезону КХЛ

Главный феномен прошедшего сезона КХЛ – «Торпедо». Команда Игоря Ларионова, составленная из молодых и в основном малоизвестных хоккеистов, продвигала особенную философию по отношению к игре и всему, что её окружает. Зрелищный атакующий стиль стал фирменной чертой клуба, привлёк дополнительное внимание болельщиков и позволил впервые за семь лет добраться до второго раунда плей-офф.

На это лето нижегородцы вновь выбрали оригинальный путь. Впервые после паузы торпедовцы собрались лишь 1 августа – на полмесяца позже, чем большинство соперников. Ранее Ларионов активно лоббировал североамериканскую концепцию, настаивая на том, что к старту сборов игроки должны готовиться самостоятельно.

«Они получают хорошие деньги и должны готовить себя сами. Мы не можем полтора месяца сжигать жир, как раньше говорили в Суперлиге. Это люди, которые получают большие деньги. Они не смотрят, сколько стоит машина в автосалоне. Они смотрят, сколько стоит подготовка с личным тренером, чтобы быть готовым к сезону», – говорил Профессор в сентябре.

Ещё одна «фишка» в календаре «Торпедо» – отсутствие турниров. Команда не борется за кубки чьих-то прославленных ветеранов или президентов республик, а просто играет контрольные матчи. Список соперников тоже необычный: автозаводцы проводят четыре из шести предсезонных игр с командами ВХЛ. Ранее нижегородцы уступили «Амуру» и воскресенскому «Химику» (4:6); 18 и 19 августа одержали две победы над «Дизелем» (2:1 и 3:2), а сегодня проэкзаменуют новокузнецкий «Металлург».

Последний матч с «Дизелем» завершился крайне необычно. Торпедовцы вели в счёте с преимуществом в одну шайбу и, чтобы его сохранить, на заключительной минуте выпустили одновременно пять защитников.

«Пять защитников на последней минуте игры – это крутой эксперимент. Чистый экспромт, – Ларионов так оценил свой ход. – Мы сделали это умышленно, чтобы немного встряхнуть ребят, дать возможность получить удовольствие от концовки».

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По итогам первой встречи с пензенской командой Ларионов аккуратно, но недвусмысленно «прошёлся» по традиционным для российского хоккея методам подготовки: «Мы не старались делать большой акцент на то, выиграем или проиграем. Здесь важно было посмотреть взаимодействия молодёжи с опытными игроками и дать возможность сделать нормальную функционалку, чтобы каждое звено сыграло по 20 минут. Это довольно хорошие цифры, чтобы через игру войти. Вместо баллонов и беготни пустой – поиграть в хоккей.

В конце августа «Торпедо» продолжит играть. Команда отправится в Минск, где сойдётся с местным «Динамо» и «Адмиралом».