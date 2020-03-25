«Буре не успел на собрание. Я сказал игрокам: «Кому проболтаетесь — вылетите из команды»

Карьера Майка Кинэна – богата и разнообразна. И НХЛ, и два Кубка мира со сборной Канады, и Кубок Стэнли с «Рейнджерс» в 1994-м, и КХЛ, включая Кубок Гагарина с «Металлургом» в 2014-м. В общем, такому специалисту есть, что вспомнить. На его пути ещё в НХЛ встречалось немало россиян, о которых известный тренер тоже с удовольствием рассказывает. Сейчас Железный Майк, не так давно поборовший рак предстательной железы, пишет книгу и появляется в подкасте The Hockey News в качестве гостя, рассказывая о различных этапах своей карьеры. «Чемпионат» перевёл две его истории, одну о Павле Буре, другую – о Владиславе Третьяке.

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О «компьютерщике» Кинэне

«Меня дважды приглашали тренировать команды по просьбам игроков. Одним из них был Павел Буре, который пошёл к владельцу «Флориды» и сказал, что хочет Кинэна главным тренером. Мне позвонили, когда тренером ещё был Дуэйн Саттер. Я впервые рассказываю эту историю, думаю, её никто ещё не слышал. Я прилетел во Флориду, прошёл собеседование с владельцами.



У Павла тогда был пентхаус в Саут-Бич, и он пригласил меня пожить у себя, пока я жду, что решат в клубе. И вот я живу у суперзвезды, об этом никто не знает. И однажды русский массажист клуба увидел меня, а я как раз сидел за компьютером. Павел в это время занимался в зале, внизу. Он каждый день занимался перед ужином, получается даже дважды день – на тренировке, а потом дома. Потом мы ужинали и смотрели хоккей.

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И вот массажист меня увидел и спрашивает Павла – это кто вообще? Он меня не узнал. Павел ему отвечает – это компьютерный специалист, он чинит мой комп. И вот два дня спустя владельцы «Флориды» меня нанимают, я захожу в раздевалку уже в качестве тренера, а массажист мне машет: «О, мистер компьютерный спец!». Он не знал, кто такой Майк Кинэн, мы с Павлом и сейчас смеёмся, вспоминая эту историю. Весёлая байка. Я жил у Буре до тех пор, пока не нашёл собственную квартиру».

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О том, как Буре опоздал на командное собрание

«Мы с ним давно знакомы. Расскажу о своей первой игре в «Ванкувере». У нас собрание перед игрой, а Павла нет. Один из сотрудников подходит и сообщает, что Павел застрял в пробке и не успеет на собрание. Тогда я пришёл к команде и сказал: «Что бы ни случилось, никто не должен никому говорить, что Павел пропустил собрание. Если кому проболтаетесь, вылетите из команды». Когда Буре приехал, я ему сказал: «Ничего страшного, со всеми бывает. Готовься к матчу».

У нас с ним ещё один уговор был. Ему был положен огромный бонус за 50 голов, и я ему сказал: «Мы должны играть так-то и так-то, ты отрабатываешь для нас в обороне, а я тебе разрешаю убегать в среднюю зону, когда мы отбираем шайбу. Потому что он может убежать от защитников, а те только головой крутят по сторонам, не могут его найти. Но как только мы потеряем шансы на плей-офф, я буду выпускать тебя в двух звеньях, чтобы ты точно заработал свой бонус». И он его получил! У нас с ним были отличные отношения, мы до сих пор дружим».

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О том, как Буре обменяли из «Флориды» в «Рейнджерс»

Но на этом история с Буре не закончилась. Я стал работать во «Флориде», потом ко мне подошёл владелец клуба Алан Коуэн и сказал, что надо избавиться от Буре. Я ему отвечаю: «Алан, ты же говорил, что бюджет составит $ 65 млн, а теперь ты говоришь, что на всё про всё, включая команду низшей лиги, выделишь $ 30 млн? Буре – наш лучший игрок, никто даже рядом не стоит». В общем, Павла обменяли в «Рейнджерс», у них там ещё были Тревор Линден, Яромир Ягр, Марк Мессье, все звёзды. И мне звонят из Нью-Йорка. А владелец «Флориды» постоянно зависал у меня в кабинете, не знал, чем заняться. В общем, звонят «Рейнджерс» и предлагают пост главного тренера. А рядом сидит владелец «Флориды», и по идее они должны ему звонить и спрашивать разрешение на переговоры со мной. В общем, я вешаю трубку, Алан спрашивает: «Это из Нью-Йорка звонили, да? Предлагают тебе работу?». Я говорю – да. Он сказал: «Ты никуда не поедешь, мы продлим с тобой контракт». Я ответил: «Алан, ты мне говорил про один бюджет, а он намного меньше! Какой будет бюджет дальше, для меня это важно». В итоге мы закупились недорогими игроками, в основном европейцами, которые до этого не играли в Северной Америке, и это был кошмар».

О работе с Третьяком

«Помню, как в начале 1990-х в «Чикаго» тренером вратарей стал знаменитый Владислав Третьяк. К моему удивлению, он согласился у нас работать. У нас тогда в составе были голкиперы Жак Клутье, Эд Белфор и Джимми Уэйт, которого я прозвал Джимми Лэйт, потому что он всегда опаздывал. Владислав здорово принялся за работу, показывал парням упражнения, необходимую гимнастику, занимался бросками. Как-то раз я специально собрал всю команду и сделал объявление, которое было обращено к голкиперам. «У меня для вас две новости. Хорошая — теперь с нами работает Владислав Третьяк. Плохая — он всё ещё играет лучше, чем вы, поэтому именно он выйдет на следующий матч в воротах». На самом деле Третьяк здорово помог Белфору, помог ему сделать хорошую карьеру».