Суперкамбэк «Динамо», домашний позор «Авангарда» и «Локомотива». Итоги дня КХЛ

Эмиль Гарипов остановил звёздную атаку «Автомобилиста», а «Салават Юлаев» увековечил память Амирова, но проиграл на домашнем льду.

11 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Для омской команды всё пошло наперекосяк уже спустя девять секунд после начала встречи. В первой же смене двух зубов лишился звёздный нападающий «Авангарда» Рид Буше. Американский форвард получил клюшкой по лицу и в дальнейшем так и не смог вернуться на лёд. Без него омичи не использовали ряд попыток при игре в большинстве, за что с лихвой и были наказаны обозлённым после крупного поражения в Тольятти «Амуром».

На 20-й минуте Дмитрий Шевченко, реализовав большинство с передачи Александра Хохлачёва, вывел «Амур» вперёд. На 26-й минуте Дмитрий Шевченко оформил дубль. На 30-й минуте Владимир Ткачёв отыграл один гол. На 35-й минуте Артур Гиздатуллин после паса Александра Хохлачёва забил третий гол хабаровчан. На 42-й минуте Артур Гиздатуллин оформил дубль, на счету Александра Хохлачёва — третий ассист во встрече. На 54-й минуте Ян Дрозг забросил пятую шайбу — 5:1. Для хозяев это поражение стало первым в нынешнем сезоне.

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Перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» в Уфе прошла трудная, но нужная и очень важная церемония в память об умершем от опухоли головного мозга Родионе Амирове. До сих пор не верится, что такой молодой и талантливый парень безвременно ушёл, но, увы, страшная болезнь не щадит никого.

Что касается игры, то на 15-й минуте Никита Гребёнкин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Алексей Маклюков и Данил Гололобов. Через полторы минуты Люк Джонсон удвоил преимущество «Металлурга». Для хоккеиста этот гол стал первым за новый клуб. Баллы за результативные пасы на свой счёт записали Егор Коробкин и Семён Кошелев. На 38-й минуте Вячеслав Лещенко отыграл одну шайбу. Очки за голевые передачи получили Александр Шаров и Владислав Ефремов. Благодаря этой победе «Металлург» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата.

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Исход самого нерезультативного матча игрового дня решила всего одна заброшенная шайба. На девятой минуте Булат Шафигуллин вывел нижнекамскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получил Евгений Митякин и Лукаш Клок. Вратарь Эмиль Гарипов оформил шат-аут.

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На восьмой минуте Борна Рендулич, реализовав численное большинство, вывел южную команду вперёд. На 11-й минуте Михал Криштоф удвоил преимущество «Сочи». На 14-й минуте Борна Рендулич оформил дубль. На 49-й минуте Артур Тянулин с передачи Василия Мачулина забросил четвёртую шайбу. Через 24 секунды Михал Криштоф оформил дубль, ему ассистировал Джесси Грэм. Любопытно, что «Сочи» в нынешнем сезоне одержал пока лишь две победы, но обе над топ-командами – над «Ак Барсом» и «Локомотивом».

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Московское «Динамо» добыло сверхволевую победу над «Барысом», сумев спасти в концовке фактически проигранный матч благодаря идеальной реализации большинства. Начало встречи сложилось для команды Алексея Кудашова неудачным образом. На 12-й минуте Понтус Оберг, реализовав численное большинство после потрясающего сольного прохода, вывел казахстанскую команду вперёд. Но уже на 16-й минуте Эрик О'Делл сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Седрик Пакетт и Никита Гусев.

Во втором периоде на 29-й минуте матча Аркадий Шестаков вывел «Барыс» вперёд. Баллы за голевые пасы на свой счёт записали Роман Старченко и Самат Данияр. На 51-й минуте Нельсон Ножье упрочил преимущество гостей — 3:1. Гол защитника гостей получился очень курьёзным, и показалось, что «Динамо» уже сломлено.

Однако дальше своё веское слово сказала первая бригада большинства «Динамо». На 55-й минуте Джордан Уил отыграл один гол. Через 129 секунд форвард оформил дубль — 3:3, воспользовавшись потрясающей подкидкой в исполнении оформившего ассистентский хет-трик Никиты Гусева. Победу своей команде в овертайме принёс защитник Даниил Пыленков.

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