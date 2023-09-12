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Результаты матчей КХЛ 11 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица

Суперкамбэк «Динамо», домашний позор «Авангарда» и «Локомотива». Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 11 сентября
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Эмиль Гарипов остановил звёздную атаку «Автомобилиста», а «Салават Юлаев» увековечил память Амирова, но проиграл на домашнем льду.

11 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 5
Амур
Хабаровск
0:1 Шевченко (Хохлачёв) – 19:13 (5x4)     0:2 Шевченко (Рылов, Волгин) – 25:28 (5x4)     1:2 Ткачёв (Рейнгардт, Спунер) – 29:15 (5x5)     1:3 Гиздатуллин (Хохлачёв) – 34:57 (5x5)     1:4 Гиздатуллин (Хохлачёв) – 41:38 (5x5)     1:5 Дрозг (Ли) – 53:06 (5x5)    

Для омской команды всё пошло наперекосяк уже спустя девять секунд после начала встречи. В первой же смене двух зубов лишился звёздный нападающий «Авангарда» Рид Буше. Американский форвард получил клюшкой по лицу и в дальнейшем так и не смог вернуться на лёд. Без него омичи не использовали ряд попыток при игре в большинстве, за что с лихвой и были наказаны обозлённым после крупного поражения в Тольятти «Амуром».

На 20-й минуте Дмитрий Шевченко, реализовав большинство с передачи Александра Хохлачёва, вывел «Амур» вперёд. На 26-й минуте Дмитрий Шевченко оформил дубль. На 30-й минуте Владимир Ткачёв отыграл один гол. На 35-й минуте Артур Гиздатуллин после паса Александра Хохлачёва забил третий гол хабаровчан. На 42-й минуте Артур Гиздатуллин оформил дубль, на счету Александра Хохлачёва — третий ассист во встрече. На 54-й минуте Ян Дрозг забросил пятую шайбу — 5:1. Для хозяев это поражение стало первым в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
1 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Гребёнкин (Маклюков, Гололобов) – 14:43 (5x5)     0:2 Джонсон (Коробкин, Кошелев) – 16:22 (5x5)     1:2 Лещенко (Шаров, Ефремов) – 37:44 (5x5)    

Перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» в Уфе прошла трудная, но нужная и очень важная церемония в память об умершем от опухоли головного мозга Родионе Амирове. До сих пор не верится, что такой молодой и талантливый парень безвременно ушёл, но, увы, страшная болезнь не щадит никого.

Что касается игры, то на 15-й минуте Никита Гребёнкин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Алексей Маклюков и Данил Гололобов. Через полторы минуты Люк Джонсон удвоил преимущество «Металлурга». Для хоккеиста этот гол стал первым за новый клуб. Баллы за результативные пасы на свой счёт записали Егор Коробкин и Семён Кошелев. На 38-й минуте Вячеслав Лещенко отыграл одну шайбу. Очки за голевые передачи получили Александр Шаров и Владислав Ефремов. Благодаря этой победе «Металлург» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шафигуллин (Митякин, Клок) – 08:44 (5x5)    

Исход самого нерезультативного матча игрового дня решила всего одна заброшенная шайба. На девятой минуте Булат Шафигуллин вывел нижнекамскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получил Евгений Митякин и Лукаш Клок. Вратарь Эмиль Гарипов оформил шат-аут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
0 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Рендулич (Грэм, Криштоф) – 07:51 (5x4)     0:2 Криштоф (Рендулич, Завгородний) – 10:29 (5x5)     0:3 Рендулич (Криштоф, Манухов) – 13:25 (5x5)     0:4 Тянулин (Мачулин) – 48:10 (5x5)     0:5 Криштоф (Грэм) – 48:34 (5x4)    

На восьмой минуте Борна Рендулич, реализовав численное большинство, вывел южную команду вперёд. На 11-й минуте Михал Криштоф удвоил преимущество «Сочи». На 14-й минуте Борна Рендулич оформил дубль. На 49-й минуте Артур Тянулин с передачи Василия Мачулина забросил четвёртую шайбу. Через 24 секунды Михал Криштоф оформил дубль, ему ассистировал Джесси Грэм. Любопытно, что «Сочи» в нынешнем сезоне одержал пока лишь две победы, но обе над топ-командами – над «Ак Барсом» и «Локомотивом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Оберг – 11:06 (5x4)     1:1 О'Делл (Пакетт, Гусев) – 15:14 (5x4)     1:2 Шестаков (Старченко, Данияр) – 28:40 (5x5)     1:3 Ножье (Борисевич) – 50:40 (5x5)     2:3 Уил (О'Делл, Гусев) – 54:01 (5x4)     3:3 Уил (Гусев, Менелл) – 56:10 (5x4)     4:3 Пыленков (Ильенко) – 63:33 (3x3)    

Московское «Динамо» добыло сверхволевую победу над «Барысом», сумев спасти в концовке фактически проигранный матч благодаря идеальной реализации большинства. Начало встречи сложилось для команды Алексея Кудашова неудачным образом. На 12-й минуте Понтус Оберг, реализовав численное большинство после потрясающего сольного прохода, вывел казахстанскую команду вперёд. Но уже на 16-й минуте Эрик О'Делл сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Седрик Пакетт и Никита Гусев.

Во втором периоде на 29-й минуте матча Аркадий Шестаков вывел «Барыс» вперёд. Баллы за голевые пасы на свой счёт записали Роман Старченко и Самат Данияр. На 51-й минуте Нельсон Ножье упрочил преимущество гостей — 3:1. Гол защитника гостей получился очень курьёзным, и показалось, что «Динамо» уже сломлено.

Однако дальше своё веское слово сказала первая бригада большинства «Динамо». На 55-й минуте Джордан Уил отыграл один гол. Через 129 секунд форвард оформил дубль — 3:3, воспользовавшись потрясающей подкидкой в исполнении оформившего ассистентский хет-трик Никиты Гусева. Победу своей команде в овертайме принёс защитник Даниил Пыленков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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