Суперкамбэк «Динамо», домашний позор «Авангарда» и «Локомотива». Итоги дня КХЛ

11 сентября регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.
Для омской команды всё пошло наперекосяк уже спустя девять секунд после начала встречи. В первой же смене двух зубов лишился звёздный нападающий «Авангарда» Рид Буше. Американский форвард получил клюшкой по лицу и в дальнейшем так и не смог вернуться на лёд. Без него омичи не использовали ряд попыток при игре в большинстве, за что с лихвой и были наказаны обозлённым после крупного поражения в Тольятти «Амуром».
На 20-й минуте Дмитрий Шевченко, реализовав большинство с передачи Александра Хохлачёва, вывел «Амур» вперёд. На 26-й минуте Дмитрий Шевченко оформил дубль. На 30-й минуте Владимир Ткачёв отыграл один гол. На 35-й минуте Артур Гиздатуллин после паса Александра Хохлачёва забил третий гол хабаровчан. На 42-й минуте Артур Гиздатуллин оформил дубль, на счету Александра Хохлачёва — третий ассист во встрече. На 54-й минуте Ян Дрозг забросил пятую шайбу — 5:1. Для хозяев это поражение стало первым в нынешнем сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» в Уфе прошла трудная, но нужная и очень важная церемония в память об умершем от опухоли головного мозга Родионе Амирове. До сих пор не верится, что такой молодой и талантливый парень безвременно ушёл, но, увы, страшная болезнь не щадит никого.
Что касается игры, то на 15-й минуте Никита Гребёнкин вывел магнитогорцев вперёд. Очки за результативные передачи получили Алексей Маклюков и Данил Гололобов. Через полторы минуты Люк Джонсон удвоил преимущество «Металлурга». Для хоккеиста этот гол стал первым за новый клуб. Баллы за результативные пасы на свой счёт записали Егор Коробкин и Семён Кошелев. На 38-й минуте Вячеслав Лещенко отыграл одну шайбу. Очки за голевые передачи получили Александр Шаров и Владислав Ефремов. Благодаря этой победе «Металлург» набрал девять очков и вышел в единоличные лидеры чемпионата.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Исход самого нерезультативного матча игрового дня решила всего одна заброшенная шайба. На девятой минуте Булат Шафигуллин вывел нижнекамскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получил Евгений Митякин и Лукаш Клок. Вратарь Эмиль Гарипов оформил шат-аут.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
На восьмой минуте Борна Рендулич, реализовав численное большинство, вывел южную команду вперёд. На 11-й минуте Михал Криштоф удвоил преимущество «Сочи». На 14-й минуте Борна Рендулич оформил дубль. На 49-й минуте Артур Тянулин с передачи Василия Мачулина забросил четвёртую шайбу. Через 24 секунды Михал Криштоф оформил дубль, ему ассистировал Джесси Грэм. Любопытно, что «Сочи» в нынешнем сезоне одержал пока лишь две победы, но обе над топ-командами – над «Ак Барсом» и «Локомотивом».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Московское «Динамо» добыло сверхволевую победу над «Барысом», сумев спасти в концовке фактически проигранный матч благодаря идеальной реализации большинства. Начало встречи сложилось для команды Алексея Кудашова неудачным образом. На 12-й минуте Понтус Оберг, реализовав численное большинство после потрясающего сольного прохода, вывел казахстанскую команду вперёд. Но уже на 16-й минуте Эрик О'Делл сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Седрик Пакетт и Никита Гусев.
Во втором периоде на 29-й минуте матча Аркадий Шестаков вывел «Барыс» вперёд. Баллы за голевые пасы на свой счёт записали Роман Старченко и Самат Данияр. На 51-й минуте Нельсон Ножье упрочил преимущество гостей — 3:1. Гол защитника гостей получился очень курьёзным, и показалось, что «Динамо» уже сломлено.
Однако дальше своё веское слово сказала первая бригада большинства «Динамо». На 55-й минуте Джордан Уил отыграл один гол. Через 129 секунд форвард оформил дубль — 3:3, воспользовавшись потрясающей подкидкой в исполнении оформившего ассистентский хет-трик Никиты Гусева. Победу своей команде в овертайме принёс защитник Даниил Пыленков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Матчи 12 сентября
- 12 сентября 2023
-
00:02
- 11 сентября 2023
-
23:25
-
22:55
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:20
-
21:59
-
21:49
-
21:28
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:30
-
20:23
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
20:03
-
20:01
-
19:58
-
19:27
-
19:16
-
18:58
-
18:52
-
18:41
-
18:33
-
18:10
-
17:56
-
17:21
-
17:13