Навсегда с «Салаватом». В Уфе увековечили память об умершем Амирове

Сегодня перед началом матча регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» в Уфе прошла трудная, но нужная и очень важная церемония в память об умершем от опухоли головного мозга Родионе Амирове. До сих пор не верится, что такой молодой и талантливый парень безвременно ушёл, но, увы, страшная болезнь не щадит никого.

Напомним, впервые о болезни игрока стало известно в феврале 2022 года. С тех пор Амиров проходил лечение, ему помогали «Салават» и «Торонто Мэйпл Лифс», ведь именно «кленовые листья» выбрали игрока на драфте НХЛ под общим 15-м номером. Молодого человека постоянно поддерживал его североамериканский агент Дэн Мильштейн, а за жизнь спортсмена боролись даже немецкие врачи. Дэн, кстати, прилетел на церемонию в Уфу из Северной Америки, что не может не вызывать уважения. Это к разговорам о том, что агентам якобы нужны от спортсменов только полагающиеся от контракта проценты. Тот же Мильштейн находился с Родионом от первого до последнего момента, продемонстрировав всем свою порядочность и человечность.

Теперь стяг с номером 27, под которым выступал хоккеист, подняли под своды «Уфа-Арены».

При этом сам номер навсегда выведен из обращения – это ещё одна дань памяти безвременно ушедшему Родиону. Очень важно, в сложившейся ситуации корректно и правильно повели себя абсолютно все стороны, равнодушных не было. Да и разве могли они быть, когда происходит такое несчастье?

Дальше – трогательная речь отца нападающего «Салавата Юлаева» Родиона Амирова – Руслана Амирова, дополнительных комментариев к которой не нужно.

«От всей нашей семьи я хотел поблагодарить вас, уважаемые болельщики, и вас, команду, каждого из вас, за оказанную нашему сыну Родиону честь. То, что сегодня произойдёт, это не только и не столько о спорте, как вам кажется. Это что-то более важное — для нашей семьи в первую очередь. Ведь мы прекрасно понимаем, что Родион был в том возрасте, когда его спортивная взрослая карьера только начиналась.

Мне кажется, это больше символ победы жизни над смертью. Победы силы духа человека над тяжёлой болезнью. Осуществление мечты молодого маленького мальчишки. Мечты, которая, может быть, кому-то или когда-то могла показаться неосуществимой, но тем не менее [ставшей] достижимой. Мечты, взращиваемой молитвой и каждодневным, упорным трудом.

Знаете, это место, эта арена стала вторым домом для Родиона. Это на самом деле так. Мы просто с супругой смотрели по времени, сколько он здесь проводил — да и, в принципе, все ребята [из команды] вместе с ним также это делают. Он проводил здесь намного больше времени, чем дома. Эта арена и вы, ребята, стали его семьёй.

Родственники Родиона Амирова и его агент Дэн Мильштейн Фото: vk.com/hcsalavat

Однажды он пришёл сюда за своей мечтой — стать профессионалом. Но, знаете, у бога на каждого из нас есть свой план в жизни. Совсем недавно мы все вместе вот так по-семейному, как одна дружная семья, проводили Родиона прямо отсюда. И это очень символично, дорого и ценно для нас. Я говорю вам, игроки, болельщики, руководство клуба, огромное, наше родительское спасибо и низкий поклон за то, что всё это время были с нами и разделили с нами эту боль. Спасибо вам огромное!» — сказал Амиров-старший.

Родион, память о тебе всегда будет в сердцах болельщиков, журналистов, хоккеистов, друзей. И, конечно, в сердцах твоих родственников.