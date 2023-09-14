Впечатляющий камбэк «Салавата» в «зелёном дерби»! Судьбу матча решил гол-шедевр

Болельщики «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» наверняка изголодались по эмоциональному и событийному «зелёному дерби». Последние три встречи непримиримых соперников в рамках КХЛ закончились с одинаковым счётом 2:1. Во всех трёх случаях сильнее оказывались хозяева – дважды верх одерживали казанцы, а последнюю встречу, состоявшуюся в конце января, себе в актив записал уфимский клуб.

К первому дерби нового сезона команды подошли, находясь на разных полюсах зоны плей-офф Восточной конференции – «Ак Барс» после пяти матчей почти без потерь шёл на втором месте, лишь однажды проиграв на своём льду «Сочи», а вот «Салават» замыкал восьмёрку сильнейших. Подопечных Виктора Козлова пока штормит – юлаевцы чередуют победы с поражениями. Впрочем, накануне стартового вбрасывания их оборона была самой надёжной – за четыре встречи Уфа пропустила только восемь шайб; столько же, но за пять матчей, позволил забросить соперникам «Автомобилист».

Сегодня же «Салавату» противостояла самая мощная атака Востока. На счету «Ак Барса» до начала игры было 18 голов, и эта цифра продержалась совсем недолго. Меньше чем через четыре минуты после старта гости смогли распечатать ворота Александра Самонова. Дмитрий Яшкин собрал на себя целую пятёрку игроков «Салавата» и отдал на пятак, где забытый всеми Дмитрий Кагарлицкий получил очень много свободного времени.

Бросок у 34-летнего форварда получился не самым мощным, но шайба, встретившись с шлемом Самонова, парашютиком упала за спину голкиперу и от его щитка залетела в ворота.

Одним из соавторов гола стал Вадим Шипачёв – это очко стало для него 756-м в регулярных чемпионатах КХЛ. Таким образом, Вадим повторил рекорд Сергея Мозякина по результативности в регулярках.

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Казанцы владели игровым преимуществом и вскоре удвоили разницу в счёте. В большинстве отличиться не получилось, зато в равных составах всё пошло как надо – Станислав Галиев хлёстким броском из слота прошил Самонова, который, кажется, не видел, как шайба полетела из-под клюшки форварда гостей.

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Ещё через несколько минут право разыграть лишнего (даже двух) получили уже хозяева – с интервалом в полминуты на скамейку штрафников отправились Яшкин и Семёнов. Простить такое юлаевцы не смогли – Александр Хмелевски пасом нашёл Вячеслава Лещенко у ворот Тимура Билялова, и тот быстро направил шайбу в сетку.

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Ближе к концу периода повысился градус игры – на льду стало больше столкновений, грубости (в одном из эпизодов Артём Пименов зарядил клюшкой в глаз Кириллу Петрову, за что отбыл пятиминутный штраф), а вот опасности для ворот стало меньше.

Во втором периоде бросковая активность значительно сократилась – команды гораздо реже бросали и несколько раз «облизали» каркас ворот. Один гол во второй двадцатиминутке зрители всё же увидели. К радости уфимских болельщиков, его забила их любимая команда – Лещенко реализовал ещё одно большинство, неотразимо бросив в дальний верхний угол из левого круга вбрасывания. И вновь с передачи Хмелевски.

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В третьем периоде чаша весов могла качнуться в любую сторону. Команды частенько запирали друг друга в их зонах, но настырнее в конце концов оказались хозяева площадки. А точнее – Иван Дроздов, которому за шесть минут до конца основного времени удалось совершить небольшой шедевр.

Сработал прессинг «Салавата» — уфимцы накрыли «Ак Барс» у его ворот, а белорусский форвард продемонстрировал отличное индивидуальное мастерство, на небольшом участке площадки технично разобравшись с Дмитрием Юдиным и Тимуром Биляловым и отправив шайбу в практически пустые ворота.

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Этот гол решил судьбу встречи – «Ак Барс» так и не смог отыграться, а «Салавату» удался впечатляющий камбэк. 3:2 – первое «зелёное дерби» сезона остаётся за уфимским клубом. Второе не за горами – 24 сентября команды встретятся в Казани.