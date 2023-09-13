Плющев: СКА называет себя лучшей командой в КХЛ и не реализовывает «5 на 3» за 1,5 минуты

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил поражение СКА в матче со «Спартаком» (0:3) и отметил слабую игру петербургского клуба в большинстве.

«Каждая команда играет так, как ей позволяет соперник. Вчера «Спартак» сыграл достаточно аккуратно в обороне, с хорошим настроем и заряженностью на ворота соперника. Команда, которая декларирует, что является лучшей в КХЛ, играла впятером против троих полторы минуты и не реализовала ни одного большинства. Когда соперник фолит и его не наказывают, у него возникает уверенность в собственных силах, и наоборот. «Спартак» провёл грамотную игру и довёл её до логического конца», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.