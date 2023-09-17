«Великолепная пятёрка и вратарь!» Ушёл из жизни автор гимна советского хоккея

«Суровый бой ведёт ледовая дружина,

Мы верим мужеству отчаянных парней.

В хоккей играют настоящие мужчины,

Трус не играет в хоккей!

Пусть за воротами противника всё чаще

Победной молнией пульсирует фонарь.

Но, если надо, защищается блестяще

Великолепная пятёрка и вратарь».

Наверное, в России нет человека и болельщика, не слышавшего эту легендарную песню. А ведь есть ещё «Команда молодости нашей, «Герои спорта», «До свиданья, Москва, до свиданья» (именно ей закрывали Олимпиаду-80 в Москве).

Увы, сегодня пришла печальная новость. В возрасте 94 лет умер автор этих замечательных музыкальных произведений, прославленный поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой. Сообщается, что Добронравов скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.

Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950 году он окончил школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а в 1952 году — Московский городской педагогический институт имени Потёмкина.

Николай Добронравов Фото: РИА Новости

Интересно, что, помимо музыки, Добронравов зарекомендовал себя в кино. Он снялся в двух фильмах: «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова». Кроме того, сценарий и тексты к знаменитой телевизионной картине «О спорт, ты — мир!» тоже известны за авторством Добронравова.

Видно, что акцент в произведениях маэстро делался по большей части на спорте. Сам Николай Николаевич был болельщиком московского «Динамо», но страстно любил не только столичный клуб, но и весь отечественный спорт в целом.

Первый тайм мы уже отыграли

И одно лишь сумели понять:

Чтоб тебя на земле не теряли,

Постарайся себя не терять!

Ещё одна знаменитая песня, написанная Добронравовым. Болельщики со стажем прекрасно помнят, как замечательно её исполнял ныне покойный Александр Градский. С одной стороны, эта песня о жизни, но посмотрите, как тонко в ней просматриваются в том числе и спортивные нотки.

Николай Добронравов Фото: РИА Новости

Что же касается упомянутой ранее песни «Трус не играет в хоккей», то её можно смело назвать настоящим гимном всего советского, да и российского хоккея. На всех крупных российских хоккейных мероприятиях, спортивных форумах и в спортивных секциях вы непременно услышите эту замечательную музыкальную композицию, ставшую символом эпохи.

Как же здорово, что все эти легендарные вошедшие в историю песни останутся с нами навсегда, но как грустно, что их авторы и исполнители от нас безвозвратно уходят…