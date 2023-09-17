«Великолепная пятёрка и вратарь!» Ушёл из жизни автор гимна советского хоккея

«Суровый бой ведёт ледовая дружина,
Мы верим мужеству отчаянных парней.
В хоккей играют настоящие мужчины,
Трус не играет в хоккей!
Пусть за воротами противника всё чаще
Победной молнией пульсирует фонарь.
Но, если надо, защищается блестяще
Великолепная пятёрка и вратарь».
Наверное, в России нет человека и болельщика, не слышавшего эту легендарную песню. А ведь есть ещё «Команда молодости нашей, «Герои спорта», «До свиданья, Москва, до свиданья» (именно ей закрывали Олимпиаду-80 в Москве).
Увы, сегодня пришла печальная новость. В возрасте 94 лет умер автор этих замечательных музыкальных произведений, прославленный поэт-песенник Николай Добронравов, муж композитора Александры Пахмутовой. Сообщается, что Добронравов скончался после тяжёлой и продолжительной болезни.
Николай Николаевич родился 22 ноября 1928 года в Ленинграде. В 1950 году он окончил школу-студию имени Немировича-Данченко при МХАТе имени Горького, а в 1952 году — Московский городской педагогический институт имени Потёмкина.
Николай Добронравов
Фото: РИА Новости
Интересно, что, помимо музыки, Добронравов зарекомендовал себя в кино. Он снялся в двух фильмах: «Спортивная честь» и «Возвращение Василия Бортникова». Кроме того, сценарий и тексты к знаменитой телевизионной картине «О спорт, ты — мир!» тоже известны за авторством Добронравова.
Видно, что акцент в произведениях маэстро делался по большей части на спорте. Сам Николай Николаевич был болельщиком московского «Динамо», но страстно любил не только столичный клуб, но и весь отечественный спорт в целом.
Первый тайм мы уже отыграли
И одно лишь сумели понять:
Чтоб тебя на земле не теряли,
Постарайся себя не терять!
Ещё одна знаменитая песня, написанная Добронравовым. Болельщики со стажем прекрасно помнят, как замечательно её исполнял ныне покойный Александр Градский. С одной стороны, эта песня о жизни, но посмотрите, как тонко в ней просматриваются в том числе и спортивные нотки.
Николай Добронравов
Фото: РИА Новости
Что же касается упомянутой ранее песни «Трус не играет в хоккей», то её можно смело назвать настоящим гимном всего советского, да и российского хоккея. На всех крупных российских хоккейных мероприятиях, спортивных форумах и в спортивных секциях вы непременно услышите эту замечательную музыкальную композицию, ставшую символом эпохи.
Как же здорово, что все эти легендарные вошедшие в историю песни останутся с нами навсегда, но как грустно, что их авторы и исполнители от нас безвозвратно уходят…
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