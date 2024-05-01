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«Сочи» сообщил об уходе голкипера Максима Третьяка

«Сочи» сообщил об уходе голкипера Максима Третьяка
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После окончания действия контракта «Сочи» покидает Максим Третьяк, сообщает пресс-служба южан.

В прошлом сезоне Третьяк сыграл 17 матчей, в которых одержал три победы с 88,3% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 4,54.

«Голкипер выступал в составе «леопардов» на протяжении четырёх сезонов, проведя в общей сложности 106 матчей. Максим, спасибо за яркие игры, за профессиональный подход к делу, за огромное уважение к болельщикам и высокие человеческие качества! Желаем больших успехов в карьере и во всех делах!» — сказано в сообщении «Сочи».

Напомним, в завершившимся сезоне «Сочи» не попал в плей-офф по итогам регулярного чемпионата КХЛ. Команда заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 68 матчей.

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