Журналист The Athletic прокомментировал буллит Евгения Кузнецова в игре с «Айлендерс»

Журналист Артур Стэйпл в статье на портале The Athletic высказался о медленном буллите российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова в игре серии первого раунда Кубка Стэнли — 2024 с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:3).

«Кузнецов не оказал особого влияния на серию, если не считать первой шайбы в стартовой игре, но он был идеальным выбором для выполнения буллита в первом периоде.

За 10 лет игры в «Вашингтоне» Кузнецов стал известен своим медленным подходом к буллитам. Он реализовал 44,6% (29 из 65) своих попыток.

Он не подвёл и в этот раз: ему потребовалось более 10 секунд, чтобы приблизиться к Варламову. Вратарь-ветеран потерял терпение и попытался выбить шайбу, но Кузнецов забил гол, упрочив преимущество «Каролины», — написал Стэйпл.

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