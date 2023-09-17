Неизвестный канадец тащит новичка КХЛ. На Джозефса уже положил глаз СКА?

Вы не знали его ещё три месяца назад, а теперь Трой разрывает лигу.

Рынок легионеров этим летом был особенно скуден. Урезание лимита и нежелание многих иностранцев связываться с клубами из КХЛ привело к тому, что только отдельные смелые личности покупали билеты в Россию. Одним из них был Трой Джозефс — легионер, о котором до лета в России могли слышать только редкие люди, очень внимательно следящие за швейцарской лигой. Но такая безвестность не помешала темнокожему центру блистательно начать новый сезон — Джозефс забросил шесть шайб в семи играх и, если верить некоторым телеграм-каналам, уже привлёк внимание буксующего СКА.

До 27 лет карьеру Джозефса трудно было назвать выдающейся. Канадец провёл юниорскую карьеру не в главной лиге Онтарио, а во второй по старшинству (OJHL). Несмотря на это, Джозефс вышел на драфт и был выбран «Питтсбургом» в седьмом раунде набора-2013, за два пика до конца церемонии. «Я двусторонний форвард, который хорошо видит лёд, хорошо катается и бьётся», — кратко описывал свой стиль игры сам Трой в интервью скаутинговым сайтам.

«Вингер отлично показывал себя в OJHL, но он должен проявить себя против более классных соперников. Его чутьё в атакующей зоне можно сравнить с Патриком Шарпом, скорость делает Троя очень эффективным вблизи линии ворот, где он выигрывает борьбу за шайбу», — писал о форварде сайт Lines. Генменеджер юниорской команды отмечал, что Джозефс пока сыроват, но имеет тонну потенциала. Благодаря этому потенциалу на форварда вышел Университет Кларксона — известный, но далеко не топовый колледж из NCAA. Из более-менее известных нам одноклубников можно выделить вице-чемпиона мира Нико Штурма и нынешнего игрока «Куньлуня» Девина Броссо.

Фарм-система «Питтсбурга» превратила нескольких не самых известных игроков NCAA в звёзд на уровне НХЛ, но Джозефс проиграл конкуренцию, проведя бóльшую часть времени в системе «Питтсбурга» на уровне ECHL. Европейская глава карьеры Джозефса тоже не была впечатляющей: форвард уехал в Норвегию, потом провёл два года во второй швейцарской лиге — в лучшие годы КХЛ игроков с таким путём развития особенно и не рассматривали.

Трой Джозефс в составе «Лугано» Фото: Monika Majer/Getty Images

В главной швейцарской лиге Джозефс играл за «Лугано» вместе с достаточно известными форвардами типа Маркуса Гранлунда и Марка Аркобелло. Именно они и занимали места в топ-6 атаки, а Джозефс чаще всего выходил в третьем звене. В прошлом году на короткое время форвард отправлялся во второй дивизион.

«Как получилось отыскать такого хоккеиста и что скажете о его игре? Если вы хотите сделать комплимент, то его нужно делать не мне, а нашему спортивному директору Рафику Якубову. Именно он предложил нам этого персонажа, можно так сказать. Мы посмотрели видео с его участием и увидели в нём игрока, который может нам помочь», — говорил перед сезоном Олег Браташ.

Сам Якубов говорил, что на канадца его навёл живущий в Швейцарии Дмитрий Цыгуров: «Космачук и Джозефс в России ещё не играли, поэтому мы решили предпочесть «сытым» «голодных», которые хотят себя показать. Они довольно молодые, у них есть свои задачи. Они помогут нам, а мы им», — рассказывал спортивный директор «Лады» «Чемпионату».

«Лада» на старте сезона показала специфичный хоккей: пока многие стараются бежать в атаку всеми доступными силами, тольяттинцы словно пытаются возродить традиции Петра Ильича Воробьёва. «Лада» готова забивать на контратаках, закапывать шайбу на пятаке — и здесь навыки североамериканца весьма пригождаются. В матче с «Салаватом Юлаевым» он сделал дубль и после этого забивает в пяти встречах подряд.

Джозефс вполне может «просто» сыграть на добивании, как в эпизоде с голом «Трактору»:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Или провернуть красивый трюк, забив «Магнитке» из достаточно сложной позиции:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Навыки двусторонней игры Трою тоже пригождаются — Джозефс проводит на льду по две минуты в ситуации «4 на 5» за матч. Тольяттинский клуб пока идёт на третьем месте в лиге по нейтрализации спецбригад, а Трой успевает не только разрушить чужие моменты, но и реализовать свои — например, как в эпизоде матча с «Амуром».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Конечно, на дистанции реализация Джозефса наверняка просядет, но канадский легионер как влитой вписывается в игровую систему «Лады». Зная политику СКА прошлых сезонов, вполне можно ожидать интерес из Петербурга — но заранее можно представить, что из этого получится мало что хорошего. Сейчас в Петербурге не слишком удачно пытаются поставить атакующий скоростной хоккей, прямую противоположность тому, что наигрывают в Тольятти. Успех Джозефса — это синергия его стиля игры и игровой философии всей команды, и сложно представить, что это получилось бы в другом месте.