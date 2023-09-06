«Хочется сказать спасибо СКА». Большое интервью с руководителем «Лады»

«Лада» официально вернулась в КХЛ – тольяттинцы провели две встречи на родной площадке, проиграв «Трактору» (1:2) и СКА (0:3). За несколько часов до матча с петербуржцами спортивный директор клуба Рафик Якубов дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Чемпионата», в котором рассказал, по какому принципу в «Ладу» отбирали легионеров, чем работа в Тольятти отличается от работы в «Ак Барсе» и СКА, а также предположил, возможно ли «Ладе» выйти на матч КХЛ с составом из воспитанников.

«Город и болельщики заслужили возвращение «Лады» в КХЛ»

— «Лада» провела первый матч после возвращения в КХЛ. Как вам игра с «Трактором»?

— Понятно, что присутствовал лёгкий мандраж. Такой праздник для города, болельщиков. Команда вернулась в КХЛ, это дорогого стоит. Спасибо руководству, всем, кто участвовал в процессе возвращения «Лады» в КХЛ. Город и болельщики заслуживают этого.

Думаю, игра понравилась зрителям. Для многих ребят в команде она была первой в КХЛ. Несмотря на небольшое волнение, они смогли проявить характер, игровые, бойцовские качества. К сожалению, проиграли, это не самый хороший итог. «Лада» заслуживала хотя бы одно очко.

— Пропал ли этот мандраж сейчас, после первой игры?

— Думаю, поначалу он будет присутствовать. Здесь ещё играет роль фактор домашних игр – болельщики гонят команду вперёд, хочется показать результат перед ними. На выезде всё-таки поспокойнее, по себе знаю. Мандраж – хорошее чувство. Если его нет, значит, игроку всё равно. А в «Ладе», как я уже говорил, равнодушных игроков не должно быть и не будет.

— Уже есть осознание, что «Лада» – команда КХЛ?

— Мы провели два предсезонных турнира, сыграли с хорошими командами. Поэтому осознание пришло, это ощущают и сами ребята. В КХЛ всё по-другому, нежели в ВХЛ. Большая разница.

Болельщики «Лады» Фото: photo.khl.ru

— Какие ожидания перед матчем со СКА?

— У нас с ребятами было собрание перед сезоном. И там, и в личных встречах игроки мне говорили: «Для нас каждая игра как последняя». Для нас каждый матч важен, каждое очко на вес золота. Конечно, СКА – топ-команда. Она задаёт хоккейный тон. Я там работал два года, поэтому знаю, насколько это сильная организация. Каждая команда для нас является раздражителем. Будем стараться выигрывать в каждом матче.

«Лада» смотрит в будущее с оптимизмом»

— Довольны ли своей работой в первое межсезонье в «Ладе»?

— Всегда хочется большего, но мы исходили из того, что имеем. 15 мая у нас не было подписано ни одного игрока. Это была большая проблема. Ребята, которые играли здесь в прошлом сезоне, становились неограниченно свободными агентами. Сперва нужно было решить вопросы с ними, попытаться оставить лучших. Из-за этого потеряли почти месяц. Затем потихоньку, как курочка по зёрнышку, собирали команду.

Хочется, опять же, сказать спасибо СКА. У нас с ними хорошие отношения, они здорово нам помогли. Рынок был очень скудный. В Петербурге нам пошли навстречу, помогли игроками, за это только слова благодарности. Теперь команда собрана, мы дали бой «Трактору» и с оптимизмом смотрим в будущее.

— Для вас «Лада» стала четвёртым клубом в КХЛ, где вы занимаете руководящую должность. Как отличается ваша работа в разных клубах?

— Когда я приходил в «Ак Барс», там всё было налажено. Клуб уже был двукратным обладателем Кубка Гагарина. Здорово, что мне тоже удалось выиграть один Кубок в Казани. В «Нефтехимике» я долго работал, там тоже всё было налажено. Про СКА и говорить нечего, там созданы все условия для успешной работы.

В «Ладе» всё немного по-другому, здесь предстояло перейти из ВХЛ в КХЛ, это другой уровень. В Тольятти у меня больше ответственности за работу, я потом сам спрошу с себя. Многое зависит от каждого члена коллектива – от меня, тренерского штаба, игроков. Каждому здесь есть что доказывать.

— Собирать команду с нуля было тяжело?

— Конечно. Прийти в команду, где нужно точечно усилиться, подписать игроков пять, или туда, где нужно подписать 25… Я же ещё отвечаю за «Ладью» в МХЛ и за ЮХЛ, к тому же мы тесно сотрудничаем с самарским ЦСК ВВС, поэтому работы было предостаточно.

— Сколько игроков отсмотрели за это время?

— Даже не берусь считать, это очень большое количество. Те же агенты знали, что у нас новая команда. Все пытались предложить варианты. У нас был тщательный отбор – мы смотрели на игровые качества, лично я всегда уделял большое внимание и человеческим качествам. Если игрок командный, это большой плюс. Если талантливый, но некомандный, здесь надо подумать. Неталантливых и некомандных игроков в «Ладе» нет.

— Вы говорили, что были очень тяжёлые переговоры с Райаном Мёрфи, который в итоге в «Ладе» не оказался. А с кем из тех, кто всё-таки приехал, было сложнее всего договориться?

— Такого, чтобы неделями с кем-то сидели на переговорах, не было. Мы просмотрели огромное количество легионеров. Смотрели не только на Мёрфи, у нас был огромный список. Иногда были такие ситуации, что мы выбираем игрока, а нам его агент говорит: «Извините, он не хочет в Россию». Была проделана большая работа, смотрели много видео вместе с Олегом Владимировичем Браташом и его штабом. В итоге остановили свой выбор на тех трёх легионерах, которые теперь есть у «Лады».

Что касается россиян, то жёстких переговоров не было. С другой стороны, у нас и звёзд в команде нет. Мы знали, как вести переговоры, кого хотим видеть у себя. Сложностей не было.

— С Браташом по каждому игроку советуетесь?

— Не всегда. К примеру, я работал со многими ребятами, которые приехали из Санкт-Петербурга. Я их хорошо знаю, поэтому по ним с Олегом Владимировичем не советовался. Мы обсуждаем многих игроков, в тренерском штабе должны знать, с кем мы ведём переговоры. Мы работаем вместе, хотим, чтобы наши взгляды на хоккей совпадали. Работа идёт.

«Для наших канадских легионеров переход в «Ладу» — шаг вперёд»

— Было ли такое, чтобы «Лада» подписала игрока, который не устраивал кого-либо из вас?

— В переговорах участвуем не только я и Олег Владимирович, есть помощники. У каждого была возможность высказать своё мнение, все решения принимались совместно. Такого, чтобы подписывали какого-то игрока, которого я хочу, а тренер нет, не было.

— С канадцами в переговорах было попроще? У них нет давления на родине.

— Мы общались с агентами. Просмотрели очень много видео с этими ребятами. Брали их не просто так. Тот же Трой Джозефс играл в швейцарской лиге. Там у меня работает друг – Дмитрий Цыгуров, он давно живёт в Швейцарии. Я звонил ему, попросил собрать информацию. Он потом звонил в команду, где играл Джозефс. Для нас было важно, чтобы игрок хотел ехать играть в Россию.

— Скотт Космачук мне сказал, что он давно был нацелен на КХЛ и поэтому сразу принял предложение «Лады».

— Для них это тоже шаг вперёд, они с Джозефсом нигде в крупных лигах особо не поиграли. У нас были варианты с легионерами, которые играли в России, уже, как говорят болельщики, «сытыми». Космачук и Джозефс в России ещё не играли, поэтому мы решили предпочесть «сытым» «голодных», которые хотят себя показать. Они довольно молодые, у них есть свои задачи. Они помогут нам, а мы им.

Скотт Космачук (№24) Фото: ХК «Лада»

— Надеетесь, что они станут для «Лады» кем-то вроде Карри и Майе?

— Очень хотелось бы в это верить. Они буквально недавно приехали, у них было мало тренировок. Но уже видно, что они могут играть в хоккей. Верим, что они могут повести команду за собой. Очень надеемся на них.

— С Росандичем получилось сложнее? Всё-таки теперь под угрозой его место в сборной Словакии.

— Когда появился вариант с Росандичем, я первым делом спросил у агента, не получится ли так, что он в определённый момент передумает ехать. Ведь мало европейцев сейчас едут к нам. Тем более что у него такой международный опыт, несколько чемпионатов мира, Олимпийские игры. Звонил многим знакомым, которые тоже очень хорошо оценили его уровень. Парень в хорошем смысле упёртый, с характером. Сложностей не возникло.

— «Лада» подписала Данилу Моисеева, хотя за несколько дней до его перехода вы сказали, что на Подъяпольском и Росандиче селекция закончилась.

— Селекционный процесс ведётся круглый год. Завтра, может, ещё кто-то появится, а кто-то уедет. Если будет перспектива подписать, например, какого-нибудь защитника, который сильнее уже имеющихся у нас, мы будем разговаривать.

— Моисеев пропустил почти целый год.

— Мы в этого парня верим. У него большой опыт, он играл в СКА, который каждый год борется за чемпионство, это о многом говорит. У него есть характер, мастерство, это одарённый парень. Физические данные у него просто сумасшедшие. Он хорошо влился в команду, хотя присоединился только неделю назад. Сегодня вечером игра, он будет в составе.

«Иван Демидов – талантище. Возможно, никогда таких игроков не видел»

— Сейчас в «Ладе» даже получается небольшой избыток игроков.

— У нас есть фарм-клуб ЦСК ВВС, мы сотрудничаем. Выстроена пирамида – «Лада» — ЦСК ВВС – «Ладья». Кто не проходит в состав, отправится на помощь в ВХЛ. Там уже четыре человека играют, всего 10 мест есть.

— Очень много игроков и в системе СКА, где вы проработали последние два года. Как уследить за всеми?

— Я был спортивным директором по развитию, работал с молодёжью. Там собраны очень талантливые ребята, всё очень нарядно. Уследить за всеми было нетрудно – просматривали игры, работали с ребятами, развивали их.

— Конкуренция, конечно, двигатель прогресса, но в Петербурге она чересчур большая. Те же Свечков и Грошев приходили как главные таланты своих предыдущих клубов, однако в СКА не получили времени.

— Давайте зайдём с другой стороны – эти ребята играли в системе СКА, и где они сейчас? Свечков и Грошев уехали в Америку, Чибриков уехал в Америку. Этим всё сказано.

Фёдор Свечков Фото: photo.khl.ru

— Кирилл Кирсанов тоже котировался высоко, но в итоге вообще в «Витязе» оказался.

— Не всегда всё зависит от руководства. Многое зависит и от самих ребят. Кто-то развивается, у кого-то есть крепкий внутренний стержень. Игроки ставят цели перед собой – попасть в первую команду СКА, потом уехать в Америку. Кирсанов – действительно талантливый парень. Я получал удовольствие от его игры. Но ему чего-то не хватает, чтобы стать игроком топ-уровня в КХЛ.

Взять того же Ивана Демидова – это талантище. Я таких игроков очень давно не видел. Возможно, что и вообще никогда не видел. Это и талант в хоккейном смысле, и человек хороший, командный парень.

— Кирсанову чего-то не хватает в хоккейном плане или в ментальном?

— Думаю, тут дело больше в голове. Потому что в хоккейном плане у него всё есть. Со стороны может показаться, что он медленный. Но он отлично читает игру, всё делает правильно, у него хороший бросок, он может отыграть в обеих спецбригадах, от шайбы не отворачивается. Но ментально чего-то всё-таки не хватает.

— Неужели Иван Демидов даже лучше Мичкова, которого хвалили так много лет?

— Это два разных игрока. Абсолютно адекватные ребята. Мичков — более талантливый индивидуально, может отдать, забить. Демидов — более разнообразный.

«Соскучился по работе в КХЛ»

— В «Ак Барсе» вы постоянно были на виду, в СКА пропали из поля зрения. Легче работать, когда нет столько внимания?

— Я соскучился по работе в КХЛ. Когда завершил карьеру, год-полтора проработал тренером, потом стал директором клуба и всё время был в КХЛ. Был перерыв два года, когда работал в «Нефтянике» в Альметьевске в ВХЛ, это тоже интересный опыт, потом вернулся в «Ак Барс». В СКА меня всё устраивало, но я знал, чувствовал, что могу работать и добиваться результатов в КХЛ.

— СКА позиционирует себя как клуб с лучшей академией в стране, но в основе за последнее время из системы закрепились только Николаев и Хуснутдинов.

— Я разговаривал с селекционным отделом академии СКА. Там говорят, что поколение 2006-2007 годов рождения будет очень сильным. Петербург собирается перехватывать инициативу у Москвы.

— Теперь в «Ладе» в том числе и вопросами развития молодёжи будет заниматься Игорь Григоренко.

— У него более широкий спектр полномочий. Он входит в попечительский совет. Будет смотреть все игры ЦСК ВВС, первой команды. Игорь – человек с большим опытом. Мы с ним всегда на связи.

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— Привнесли ли с собой в «Ладу» что-то из опыта в «Ак Барсе», СКА?

— Пока рано об этом говорить. Предстоит очень много работы – нужно восстанавливать школу, инфраструктуру. Город хоккейный, есть все условия, но необходимо многое раскрутить, обновить.

— Футбольный «Краснодар» как-то мечтал играть только своими воспитанниками. Есть ли такая цель у «Лады»?

— Сколько сейчас воспитанников выходит у «Краснодара» и сколько у них легионеров? Без иностранных игроков никак. Если мы действительно хотим развиваться, то нельзя уходить в себя. Такого не бывает. Конечно, каждый руководитель скажет, что хотел бы видеть как можно больше местных ребят в своей команде. В «Ладе» они будут, но пока местная школа немного остановилась в развитии. По чуть-чуть будем это восстанавливать. Нужно усилить детский тренерский штаб. Воспитанники из Тольятти играют уже сейчас, в «Спартаке», например. Был Свечков тот же. Пока их не так много, это только звёздочки, но они есть. Школа работала, однако можно и нужно становиться ещё сильнее.

— То есть четыре пятерки своих воспитанников в КХЛ – невозможный вариант?

— Да. В природе такого не может быть. В ближайшие 10-15 лет точно.

— Есть ли в системе «Лады» молодые игроки, которых вскоре мы можем увидеть в основе?

— Я видел тренировочный процесс, но тренировки и предсезонные турниры — это совсем другое дело. Скоро у «Ладьи» начнутся игры в чемпионате. Тогда будет видно, кто на что способен, и можно будет конкретно ответить на этот вопрос. Перед молодёжкой поставлена задача выйти в плей-офф.

«Алексей Марченко нам не по зубам»

— Вы не раз говорили, что «Ладе» нужен праворукий защитник. Хотели легионера, но взяли леворукого Росандича. А вот на российском рынке есть один такой игрок, который мог бы существенно усилить «Ладу». Я об Алексее Марченко.

— Ну он же нам не по зубам. Не думаю, что на него нет спроса. Бюджет в команде у нас не такой большой, а это очень хороший игрок для нас. Мы не первые в очереди. С агентом я на связи, но в нашу сторону пока не смотрят.

Алексей Марченко Фото: photo.khl.ru

— Ему, как и команде, есть что доказывать.

— Из такой категории у нас есть Сергей Шумаков, который получал хорошие деньги. Все говорят вот эти плохие слова «сбитый лётчик». Но он не «сбитый лётчик», ему просто нужна перезагрузка небольшая. Он согласился на наши условия, приехал, работает. К нему никаких претензий. Душа радовалась, как он работал на тренировках и играл в предсезонке. Когда человек старается и хочет, он придёт. По Марченко ничего сказать не могу.

— Красиво было бы вернуть в клуб Алексея Емелина.

— Нам нужен результат. Понятно, что это игрок с большим опытом для раздевалки. Но для раздевалки у нас уже есть Фисенко. Когда ветеранов много, это тоже не очень хорошо. Если будет ветеран, который приносит пользу только в раздевалке, то я лучше возьму молодого игрока, который будет молчать в раздевалке, но на льду будет стараться и расти.

— Валерий Белов рассказывал, что Егора Савикова «Лада» отдала практически бесплатно. Есть понимание, как такого больше не допустить?

— Конечно. Будем стараться, чтоб наши талантливые воспитанники росли и играли у нас в команде. Но это бизнес. Если парень перерастёт нашу команду и захочет биться за медали, чего мы пока не можем, то почему нет? Я нормально к этому отношусь. Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.

— Готова ли «Лада» после смены статуса вести переговоры по своим игрокам с позиции силы?

— «Лада» будет вести переговоры с позиции не силы, а правды. Чтобы все стороны – два клуба и игрок – были довольны. Постараемся всё делать правильно.

— Когда мы с вами впервые пересеклись на арене, вы обсуждали вопрос присутствия камер в послематчевых раздевалках. Кажется, вам не очень по душе такое нововведение.

— Не совсем так, я хорошо к этому отношусь. Просто есть такие тренеры, которым после поражения хочется рвать и метать. Я прошёл школу Советского Союза. Мне посчастливилось поработать с Геннадием Фёдоровичем Цыгуровым, который из меня хоккеиста сделал, с Юрием Ивановичем Моисеевым, я играл под руководством Голубовича, Крикунова. Это глыбы. Попробуй зайди посторонний человек в раздевалку после поражения в те времена – всё летало, шумело. Сейчас жизнь меняется, так что почему нет? Болельщики должны знать, как живёт команда. Я всегда за открытость.

— И ко всем нововведениям в правилах относитесь положительно?

— Конечно. Жизнь не стоит на месте.