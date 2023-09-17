Удаления за психи привели СКА к пятому поражению подряд! Один штраф схватил Ротенберг

В единственном матче игрового дня в КХЛ встречались, пожалуй, два главных неудачника старта регулярки – СКА в «Ледовом дворце» принимал «Сибирь». Оба клуба не выигрывали достаточно давно – серии неудач клубов составляли четыре и три матча соответственно. И те, и другие, естественно, хотели эти неприятные серии прервать, но сделать это сегодня суждено было только одной команде.

Фаворитом, несмотря на более затяжное пике, были хозяева – у СКА и состав покрепче, и по игре армейцы смотрелись далеко не так безнадёжно, особенно в последнем матче с «Динамо». «Сибирь» же пока никак не может привыкнуть к хоккею, который ей ставит новый главный тренер Дэвид Немировски. При этом обе команды забросили всего по 11 шайб – по этому показателю в КХЛ им уступает только «Витязь», отличившийся на один раз меньше. Как итог – и СКА, и «Сибирь» перед очной встречей шли вне зоны плей-офф.

Петербуржцы начали матч активнее и вынудили игрока гостей удалиться за выброс шайбы за пределы площадки. Однако большинство сыграло с ними злую шутку – сперва Брендан Лайпсик заигрался в чужой зоне и едва не «привёз» гол в свои ворота. Никита Шашков выходил на рандеву с Сергеем Ивановым, но молодой голкипер СКА уверенно нейтрализовал угрозу.

Но спустя несколько смен, едва составы команд вновь уравнялись, уже и он не смог выручить одноклубников – бросок Тейлора Бека, который воспользовался ошибкой Сергея Сапего, в ближний угол вышел неберущимся.

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Вскоре СКА получил возможность поиграть в большинстве ещё раз, и даже «пять на три» — с интервалом в минуту удалились Коротков и Гордеев. Под конец отрезка в неравных составах армейцы навалились на ворота Антона Красоткина, но вратарь и защита выстояли, оставив свои владения в неприкосновенности.

А затем начался парад удалений петербуржцев – на скамейке поочерёдно побывали Толчинский и Кадейкин, а за 38 секунд до конца периода, когда всё постепенно шло к перерыву, в штрафной бокс отправились сразу два игрока хозяев. Одним из них был Лайпсик – канадец очень активно пытался убедить арбитров, что на нём сфолили в центре площадки, и продолжил делать это даже после того, как сел на скамейку, откуда и был удалён.

Компанию ему составил Алекс Гальченюк. Но американский нападающий поехал отбывать чужие грехи, а конкретно – своего главного тренера, который также в грубой форме общался с судьями, защищая психанувшего Лайпсика. Ирония в том, что клюшка, на которую напоролся Брендан, была армейской и принадлежала Александру Кадейкину.

Исправить что-то в этой ситуации петербуржцам было слишком поздно – «Сибирь» продемонстрировала мастер-класс по реализации большинства в формате «пять на три», удвоив преимущество всего за семь секунд. Опять постарался Бек, который за период матча со СКА забросил больше, чем за предыдущие шесть матчей.

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Во втором периоде чехарда удалений продолжилась – со стороны СКА в штрафной бокс дважды отправлялся Михаил Воробьёв, в то время как у «Сибири» двухминутные наказания отбывали три разных игрока. Отличиться в большинстве никому не удалось, но единственная шайба в периоде влетела в ворота вскоре после выхода провинившегося игрока на лёд.

На этот раз радовались петербуржцы – после долгих мучений на пятаке перед воротами Красоткина Валентин Зыков, для которого игра с «Динамо» была 100-й в КХЛ, всё-таки нашёл способ затолкать шайбу в сетку. Этот гол стал первым для СКА в равных составах за четыре матча – последний такой пришёлся ещё на гостевую встречу с «Торпедо» 6 сентября.

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С начала третьего периода СКА прижал соперников к воротам, перебросав их в первые 10 минут со счётом 12:1. Однако дивидендов это не принесло – защитники перекрывали все возможности для броска, вынуждая армейцев проверять надёжность Красоткина из невыгодных позиций.

Вылазки «Сибири» на чужую половину в третьей двадцатиминутке можно было посчитать по пальцам – штурм в исполнении хозяев был настолько мощным, что новосибирцам ничего не оставалось, кроме как пытаться выбросить шайбу из своей зоны, едва она попадёт к кому-то из их игроков. Попытки эти редко оказывались удачными – СКА быстро накрывал «Сибирь» и возвращал действие в финальную треть.

В матче с «Динамо» петербуржцы нанесли 38 бросков в створ. Сегодня – 44. Но в каждом из этих матчей отличились всего однажды – Антон Красоткин и Ко удержали победный счёт для «Сибири» и стали третьей подряд командой, увёзшей два очка из города на Неве. Общая серия поражений СКА составляет уже пять матчей – и сегодня встреча была проиграна во многом из-за двух штрафов за поведение.