«Сибирь» и Немировски несовместимы. Так тренера скоро уволят, но ведь его подставили

Игра «Сибири» на старте сезона – одно из главных разочарований первой половины сентября в КХЛ. Сказать, что команда Дэвида Немировски беззубо выглядит в атаке – значит не сказать ничего, а ведь с приходом обрусевшего канадца на тренерский мостик предполагалось, что «Сибирь» заиграет в свежий атакующий хоккей чуть ли не а-ля «Торпедо».

Но пока нет не только атакующего хоккея, но и вообще никакого. «Сибирь» с гигантским трудом пытается конструировать хоть какое-то нападение, откровенно мучится при розыгрыше большинства, а редкие голы пока являются следствием либо везения (вспомните «рикошетный» камбэк в Астане), либо сугубо индивидуального мастерства лидеров новосибирцев Тейлора Бека и Николая Прохоркина.

Немировски, очевидно, в сложнейшем положении. Летом он наверняка пытался привить команде тот самый атакующий стиль, сейчас же ему нужно хотя бы привести команду в чувство. Но как это сделает тренер, выглядящий на лавке максимально растерянным и не понимающим, что происходит? «Сибири» сейчас нужны простые, рабочие победы, выгрызенные на характере, на обороне, на командном духе. И легко представить, как на такую установку успешно заряжает своих подопечных Мартемьянов, Скабелка, Заварухин… Но не Немировски, при всём уважении. В бытность его работы в «Торпедо» нижегородский клуб играл задорно и весело, мог абстрагироваться от любого счёта на табло (что приводило к частым камбэкам), но у той команды не просматривался стержень, потому она и завершала сезон рано и бесславно, стабильно разваливаясь уже к концу регулярки.

Сейчас «Сибири» как раз необходим этот стержень, игрокам в раздевалке нужны вправка мозгов и чёткая, простая установка, но у меня стойкое ощущение, что Немировски и нынешний состав «Сибири» вообще находятся на разных волнах хоккейного эфира и максимально не подходят друг другу. И как в таких условиях главному достучаться до подопечных, а подопечным – сыграть за главного, если они говорят на разных языках? Непонятно.

Дэвид Немировски Фото: hcsibir.ru

К Немировски вопросов много. Что с игрой в атаке? Что с большинством? Во что вообще играет «Сибирь»? Почему так много удалений? Где ответственность хоккеистов за результат? Конечно, Дэвид прямо сейчас не справляется, команда валится и закапывается в поражения, и логично предполагать скорую смену тренера.

Но даже бóльшую ответственность за то, что команда и тренер совершенно не подходят друг к другу, несёт и руководство «Сибири». Те, кто принимали решение о смене вектора клуба, не имея для этого ресурсов ни внешних (финансы на приобретение новичков, умеющих в атакующий хоккей, профессиональную службу скаутов), ни внутренних (таланты из системы клуба). Те, кто легко расставались с Мартемьяновым и звали Немировски. Те, кто собрали для тренера с определённым стилем состав, неспособный играть в этом стиле.

Кто эти «те»? В «Сибири» нет должности генерального менеджера, но не секрет, что уже много лет за селекцию и комплектование чуть ли не в одиночку отвечает гендиректор Кирилл Фастовский, которому по идее должен помогать спортивный директор Сергей Климович. «По идее», потому что в прошлые годы ходили разные слухи о согласованности в работе двух новосибирских боссов.

Как бы то ни было, именно эти люди собирали нынешнюю «Сибирь», на игру которой больно смотреть. Во многом из-за летней селекции, в которой было мало светлых пятен. Да, для будущего хоккея под Немировски сохранили важнейшего «полузащитника» Мёрфи (он, увы, уже выбыл надолго из-за серьёзной травмы) и Тейлора Бека. Это успех, хотя тот же Бек известен тем, что на второй год в одном клубе сильно расслабляется и количество его вредных действий для команды становится едва ли не равным полезным. Да, ещё на флажке межсезонья был подписан оказавшийся ненужным топ-клубам КХЛ Николай Прохоркин, который в итоге сейчас и пытается тащить «Сибирь». Вместе с тем же Беком, который, несмотря на порой жуткие ошибки, просто необходим новосибирской команде для создания хоть какого-то конструктива впереди.

Николай Прохоркин в «Сибири» Фото: hcsibir.ru

Но можно ли играть в атакующий хоккей двумя нападающими? Очевидно, нет. С подписанием ещё одного легионера — Энди Андреоффа – в «Сибири», похоже, промахнулись, как это уже не раз бывало в эпоху Фастовского. Пока канадец выглядит совершенно инородным телом, заставляя новосибирских болельщиков вспоминать такие фамилии, как Бертран, Юнтилла, Эло, Эммертон… Но даже если Андреофф придёт в себя, то с кем он будет, скажем, комбинировать, плести кружева атак, играть в пас (опустим сейчас тот факт, что Энди – это довольно прямолинейный, вертикальный игрок для пятачка и единоборств, ни разу не технарь)? Дубакин, Спиридонов, загрустивший Бутузов, абсолютно сырые для КХЛ братья Климовичи, кот в мешке Гоголев, новичок Белоусов, от которого отказались в «Автомобилисте»? Нет, при идеальном раскладе все вышеперечисленные хоккеисты, конечно, могут играть кудряво, но слишком уж много чудесных преображений должно произойти, а Немировски пока вообще не похож на волшебника.

Да и не это сейчас требуется от тренера. Ему бы сплотить вокруг себя раздевалку, заставить хоккеистов разозлиться на самих себя, забыть про искусство и вспомнить про пахоту. Но, как уже писал в начале, не верю, что Немировски способен на это. И что же делать? Менять тренера? Не буду настаивать прямо сейчас на таком варианте как единственно верном, но очень может быть, совсем скоро другого выхода не останется, чтобы спасти сезон для «Сибири».

Но если отставка Немировски произойдёт, то разделить ответственность с тренером будут просто обязаны те, кто привёл его на рыбалку, но не дал удочку. Ведь очень вероятно, что топтание «Сибири» на месте после прорывной «эры Скабелки» — это следствие не только скромного бюджета и статуса клуба, но и несменяемости власти в нём.