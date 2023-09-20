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Александр Кадейкин стал новым капитаном СКА, характеристика, личные качества

Петербургу нужен новый герой. Кадейкин прошёл путь от четвёртого звена до капитана СКА
Дмитрий Сторожев
Александр Кадейкин стал новым капитаном СКА
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Александр — отличный пример поведения как на льду, так и за его пределами.

После пяти поражений в СКА произошла кадровая перестановка. Нет, не тренерская. Отныне в армейском клубе будет новый капитан – на игру с «Северсталью» в этой роли команду впервые выведет нападающий Александр Кадейкин, который в межсезонье вернулся в Санкт-Петербург спустя семь лет.

О назначении Кадейкина на эту должность в своём телеграм-канале сообщил главный тренер армейцев Роман Ротенберг: «На следующий матч с нашивкой капитана команды выйдет Александр Кадейкин. В трудный для команды момент нам очень пригодится опыт и уверенность Саши.

Он был с нами в победный сезон-2014/2015, когда команда одержала победу над ЦСКА в финале конференции, отыгравшись с 0-3 в серии, был капитаном сборной на Кубке Первого канала. Кадейкин сможет передать молодым игрокам и новичкам команды необходимую сейчас уверенность, задать правильный тон, обладает необходимым опытом и пониманием», — гласит заявление Ротенберга.

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Таким образом, Кадейкин сменит Марата Хайруллина, который получил капитанскую нашивку только перед началом этого сезона, а теперь наряду с Артёмом Сергеевым будет выступать в роли альтернативного капитана петербуржцев.

Путь Александра к капитанству в СКА получился тернистым – когда-то давно, почти 10 лет назад, ещё 20-летний Кадейкин блеснул в дебютном полноценном сезоне в составе «Атланта», после чего получил приглашение в напичканный звёздами Санкт-Петербург. Засверкать там было крайне тяжело – и форвард, который в Северной столице в большей степени был игроком ротации, отправился в «Локомотив». Но и там надолго не задержался, спустя два сезона перебравшись в Уфу.

«Салават Юлаев» стал клубом, в котором Александр сделал себе имя. Хотя и там всё начиналось с четвёртого звена, в столице Башкортостана дела у габаритного нападающего пошли в гору. Благодаря трудолюбию и полной самоотверженности на площадке Кадейкин быстро стал в Уфе «своим» и уже во втором сезоне в команде полноценно трансформировался в одного из её главных лидеров, пусть при этом и оставаясь в тени могучей финской тройки.

Александр Кадейкин в роли капитана в «Салавате»

Александр Кадейкин в роли капитана в «Салавате»

Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

Возможно, для Александра это было даже лучше. Он далеко не медийная личность – даже при желании вы не сможете найти его ни в одной из соцсетей. Однако это дружелюбный и открытый человек, который никогда не откажет в общении. Более того, Кадейкин и сам довольно легко идёт на контакт.

Моё первое «живое» интервью было как раз с Александром. Когда что-то происходит в первый раз, то вполне естественно, что есть определённые переживания и за процесс, и за результат. Но во многом благодаря моему собеседнику всё прошло как по маслу. Кадейкин пришёл на интервью в отличном расположении духа, даже несмотря на поражение и практически бессонную ночь из-за перелёта сразу же после того матча, расплывшись в улыбке, скромно представился – Саша – и, не дожидаясь «официального» начала разговора, сам завёл со мной диалог.

То самое интервью:
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В общении с Сашей сразу замечаешь, что это рассудительный и трезвомыслящий человек. В совокупности с его игровыми и лидерскими качествами на льду это отличный набор для нового капитана. Тем более что к этой роли ему не привыкать – с такой нашивкой Кадейкин появлялся и в «Салавате», и в сборной России на Кубке Первого канала.

В период, когда Санкт-Петербургу нужен новый герой, СКА выбирает Кадейкина в качестве нового духовного лидера. И у него есть все шансы стать тем, кто поможет армейцам преодолеть этот период.

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