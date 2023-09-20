35-летний россиянин на просмотре в легендарном клубе НХЛ. Пробьётся ли Анисимов в основу?

Восемь лет назад звено Панарин — Анисимов — Кейн общепризнанно было одним из лучших в лиге. Пока два негабаритных технаря, поймавших «химию», творили и рисовали чудеса, оборонительный центр из Ярославля подчищал оборонительные огрехи не особо любящих отрабатывать сзади технарей. Анисимов, кроме того, успешно мог подыграть на пятаке, благодаря чему в «Чикаго» установил личный рекорд результативности в 45 очков.

«Специалисты часто забывают о роли Анисимова? Они неправы. Вы же видите сами, что он забивает в последнее время чуть ли не в каждой игре. Всё с ним нормально, не беспокойтесь! Артём отлично справляется со своей работой!», — говорил Панарин в интервью «Чемпионату» осенью 2015-го.

Артём Анисимов и Артемий Панарин Фото: Mike Wulf/Zuma/ТАСС

Однако из-за проблем с потолком Артемий уехал в «Коламбус», и великое звено распалось. Тренеры стали искать Кейну других партнёров, а продуктивность русского центра стала потихоньку падать. Сыграло роль и то, что Анисимов не был самым скоростным форвардом, что в новой НХЛ стало цениться вдвойне сильнее. Вскоре Артёма отправили в «Оттаву», но и там в ковидном сезоне он чаще попадал в запас. Возможно, самое яркое воспоминание о двух сезонах в канадской столице — роль второго вратаря в матче с «Ванкувером» из-за травм сразу двух голкиперов.

Обычно в таких ситуациях игроки возвращаются домой — и половину сезона-2021/2022 Анисимов провёл в родном «Локомотиве». Кто-то ждал, что форвард попадёт в олимпийскую сборную с учётом резкого дефицита центров, однако Артём остался вне состава. После раннего завершения сезона «Локо» в том сезоне (0-4 от ЦСКА) форвард сравнительно рано уехал в Америку — по словам президента клуба, он тренировался за океаном уже в конце апреля. Если в прошлом году в «Локомотиве» ждали возвращения форварда, то сейчас у «Локо» линейка центров сформирована с запасом. В системе уже есть несколько молодых ребят, которых пора доводить до основы, кроме того, если команде нужны новички, то скорее яркие забивалы, а не опытные рабочие лошадки.

В прошлом году Артём подписал пробный контракт с «Филадельфией». Клуб из Пенсильвании тренировал Джон Торторелла, который был прекрасно знаком нашему форварду по работе в «Рейнджерс». «Это один из самых умных хоккеистов, которых я когда-либо тренировал. Анисимову не нужно ничего объяснять. Мне он очень нравится», — говорил Тортс о русском центре. Вполне возможно, Артём пробился бы в состав «лётчиков», которые в прошлом году ещё лелеяли надежды на плей-офф, но форвард получил травму на предсезонке. После его восстановления все места в составе были заняты, и Анисимов подписал контракт с фарм-клубом «Филадельфии».

Сейчас Анисимов перед самым началом предсезонных матчей в НХЛ подписал контракт с «Детройтом», который летом и так приобрёл десяток новичков. Многие коллеги стали прикидывать шансы форварда сыграть за мичиганский клуб, где в этом году из русских будет только Клим Костин, и стали вспоминать, как Стив Айзерман уважает игроков из России. Однако сложно представить, что форвард при нормальных обстоятельствах сыграет хотя бы десяток матчей за основной состав.

Во-первых, линия центров клуба и так сверхукомплектована. За спиной Дилана Ларкина нет звёзд, но игроков немало — есть Эндрю Копп и Джей Ти Комфер, каждый из которых может сыграть как на центре, так и на фланге. Есть талантливый, но чудовищно травматичный Робби Фаббри, от которого можно ждать повреждения в любой момент. Есть отметившийся грязным приёмом на ЧМ Джо Велено, который адаптируется к НХЛ. Наконец, есть выбранный в топ-10 драфта Марко Каспер, который уже успел отыграть парочку полных сезонов в шведской взрослой лиге. В общем, даже в случае травм сыграть на этой позиции есть кому.

Во-вторых, скорее всего, желание форварда остаться в Америке связано с семейными обстоятельствами. Ещё в прошлом году писалось, что форвард хочет оставить семью на ПМЖ в Штатах. Хотя супруга Анисимова из России, можно предположить, что одним из инициаторов этого является она: таких прецедентов в нашем хоккее уже было несколько.

Артём Анисимов в «Оттаве» Фото: Fred Chartrand/Zuma/ТАСС

Однако вполне можно представить, что Анисимов подпишет двусторонний контракт с «Детройтом» и будет играть бóльшую часть сезона в фарм-клубе. После начала перестройки в закромах «крыльев» скопилось достаточно молодых игроков, хоккейное становление которых будет проходить в «Гранд Рэпидз» из АХЛ. Фарм «Детройта» провалил прошлый сезон, и повторения этого менеджмент вряд ли хочет. Анисимов наверняка усилит клуб не только со спортивной точки зрения, но и передаст молодым игрокам ту рабочую этику, которую Айзерман и его помощники хотят видеть от каждого игрока в составе.

Недавно форвард «Лады» Донат Стальнов рассказывал: «Мне посчастливилось тогда поработать с ним: вместе выйти на лёд и тренироваться друг с другом. Для меня это было откровением в те годы: Артём дал много важных уроков по вбрасываниям, рассказал и показал, как это делается в НХЛ». Таким ментором русский центр сможет стать для многих игроков, на которых «Детройт» возлагает большие надежды.