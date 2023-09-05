«Хочется блевать, когда это представляешь». Правдивы ли слухи о Кейне в «Детройте»?

Костры рябин отгорели — тренировочные лагеря НХЛ откроются совсем скоро. Русские звёзды НХЛ уже покупают билеты в США, просмотровые контракты подписывают даже люди, которые не играли в хоккей два года (бывший форвард «Ванкувера» и «Каролины» Брэндон Саттер) или вообще объявившие о завершении карьеры (поигравший в «Торонто» и «Автомобилисте» Питер Холланд). Однако всё ещё никаких слухов не было вокруг Патрика Кейна — что было странно даже с учётом его травмы и операции.

Неделю назад журналист Дэвид Паньотта перечислил несколько команд, которые проявляли интерес к Кейну: это были «Колорадо», «Даллас», «Айлендерс» и «Бостон» (в меньшей степени). Список выглядел логичным: все эти команды претендуют на Кубок Стэнли или делают вид, что претендуют. Однако неожиданно для многих появился слух, что Кейн перейдёт в «Детройт».

Источник этой новости — чикагский журналист Джон Дитц. «Патрик Кейн подпишет контракт с «Детройт Ред Уингз». Кто-то, кто очень хорошо знает Кейна, сообщил, что хоккеист сказал ему, что хочет играть с Алексом Дебринкэтом. Конечно, должен быть взаимный интерес, так что посмотрим», — написал Дитц в соцсети, которая когда-то называлась «Твиттер». Несмотря на то что Дитц уже очень давно освещает спорт в местных СМИ, такой слух очень многие восприняли скептически.

«Кейн хочет последовать за Дебринкэтом и поехать ради этого в «Детройт» — самая нелепая вещь, которую я читал в межсезонье», — пишет аккаунт World Hockey Report (35 тысяч подписчиков). Авторы чикагского спортивного сайта Bartstool высмеивают саму формулировку слуха: «Твит от парня, который знает чувака, который знает знакомого Кейна, который ему сказал, что хочет играть с Дебринкэтом. Так себе основа для новости, но это межсезонье».

Кроме того, что «Детройту» надо для начала просто забраться в плей-офф, что на нынешнем Востоке будет не так уж и просто сделать, вызывает сомнение ещё один фактор. Все помнят вражду «Детройта» и «Колорадо», которая после ухода поколения Сакика и Айзермана тихо погасла сама собой, но вражда «Чикаго» и «Детройта» когда-то была не менее яростной и важной для болельщиков обоих команд. И теперь Кейн, который почти всю карьеру провёл в «Чикаго», который хотел там оставаться и фактически был выдавлен разрушительной перестройкой, переходит в стан исторического врага?

Хенрик Зеттерберг и Патрик Кейн Фото: Mike Wulf/ZUMA/ТАСС

«Вражда с «Детройтом» частично потеряла свой огонь — да, я «ненавижу» этот клуб, но это скорее часть традиции, это вражда времён наших родителей. Когда ты играешь два раза в год, то огню сложно разгореться — да и трудно ненавидеть команду с костяком из Дацюка, Зеттерберга, Лидстрёма и других. Но последняя вещь, которую я хочу видеть — то, как №88 надевает джерси с крылатым колесом, раздаёт ассисты Дебринкэту и возвращает «Детройт» в плей-офф. Хочется блевать, когда это представляешь. Этот трансфер имеет смысл, но от одной мысли про это плохо», — пишут на уже упомянутом выше сайте Barstool.

Журналист выше — вряд ли один такой. Для североамериканской традиции «наследие» имеет важную роль — что ты оставишь в городе, где отыграл 15 лет? В конце 90-х Чикаго сходил с ума и проклинал Криса Челиоса, который ушёл в «Детройт». Конечно, у Кейна есть большой зуб на нынешний менеджмент своего бывшего клуба, но представить живого символа «Чикаго» в джерси исторического врага — это примерно как увидеть Марио Фернандеса в футболке «Зе… ах да. Более того, таким трансфером, несмотря на всю силу и мощь Кейна, вряд ли будет довольна и фанбаза «Детройта» — опять же, по причинам, указанным выше.

Но попытаемся представить себе немыслимое. У такого трансфера может быть минимум одна дополнительная причина: финансовая. «Детройт» — один из немногих клубов НХЛ, у которого есть достаточное место под потолком для подписания игрока калибра Кейна — чуть более $ 5 млн. У «Анахайма» и почти родного «Чикаго» оно тоже есть, но им пока точно ничего не светит, «Баффало» тоже сохраняет потолочную гибкость — однако пока слухов об интересе Кейна к клубу из его родного города не всплывало.

Итак, Кейн в «Детройте» — и раз уж он пойдёт туда ради Дебринкэта, то было бы странно, если бы в нашей симуляции он бы не выходил с Алексом в одном звене. Миниатюрный вингер как раз с Кейном и показывал свою лучшую результативность, набив 40 шайб в одном из сезонов. В обороне, правда, оба вингера играть то ли не особо умеют, то ли уже не хотят, и им нужен будет оборонительный центр. Дилан Ларкин как раз таковым и является, и тройка Дебринкэт — Ларкин — Кейн однажды засветилась у США на одном из чемпионатов мира. Это уже похоже на звёздное первое звено, которого у «Детройта» не было лет 10.

Патрик Кейн и Алекс Дебринкэт Фото: Petr David Josek/AP Photo/ТАСС

Является ли это логичным шагом для «Детройта»? На бумаге — да. «Крылья» — самая невезучая команда НХЛ в плане драфт-лотереи, за все годы вне плей-офф «Детройт» не получал от злодейских шариков поднятия хотя бы на одну позицию вверх. Ждать, что на штат Мичиган вдруг упадёт некстван, уже не стоит — и Стив Айзерман строит команду без явных суперзвёзд, но максимально глубокую. Такая политика вызывает недоумение у большинства хоккейных фанатов вне Мичигана, которые привыкли к образу Айзермана-волшебника, таскающего кроликов из шляпы. Однако местные фанаты её поддерживают — в нынешнем положении команды логично было бы подписывать ветеранов на короткие контракты, не отдавая активы.

Однако в союзе именно Патрика Кейна и «Детройта» слишком много подводных камней. Ключевой из них кратко описал один из болельщиков в соцсетях: «Есть слух, что Кейн хочет перейти в «Детройт» из-за Дебринэкта — и при этом говорится, что он ищет команду, которая претендует на чемпионство. Сами решайте, какой информации вы верите больше».