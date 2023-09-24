10 топ-матчей понедельника: важные встречи теннисистов и битва стилей в КХЛ

Расписание на 25 сентября: московское дерби в РПЛ, российские теннисисты против фаворитов и топ-матч в регби.

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Время в материале указано по Москве.

🎾 1:00: Андрей Рублёв (Россия) — Фрэнсис Тиафо (США), Кубок Лэйвера, финал

Интрига: поможет ли Рублёв сборной Европы выбраться из ямы?

Неудачно провела сборная Европы первые два дня розыгрыша Кубка Лэйвера — 2023. Перед заключительным раундом соревнований их обыгрывает сборная мира со счётом 10:2. И теперь любое поражение европейцев может закончиться общим проигрышем. Так что лидеру сборной Европы Андрею Рублёву отступать некуда. Ему очень важно одержать победу в матче с американцем Фрэнсисом Тиафо. Теннисисты хорошо знают друг друга с юниорских времён, а во взрослом туре они пока играли трижды, и Фрэнсис лидирует — 2-1. Он победил на US Open — 2021 и 2022, а Андрей был сильнее в Индиан-Уэллсе-2022. Кто выйдет победителем в этот раз?

Андрей Рублёв Фото: Getty Images for Laver Cup

⚽️ 2:30: «Орландо Сити» — «Интер Майами», чемпионат МЛС

Интрига: справится ли «Интер» без Месси и Альбы?

У команды Херардо Мартино сейчас непростой период — впереди шесть матчей за 18 дней. И, как назло, получили травмы Лео Месси и Жорди Альба. По словам тренера, обе звезды пропустят воскресный матч с «Орландо Сити». А ведь соперник мощный! «Орландо» опережает «Интер» на 19 очков и идёт вторым в Восточной конференции, уступая лишь «Цинциннати». Так ещё и играть придётся на выезде.

«Интер Майами» Фото: Michael Zarrilli/Getty Images

🎾 12:30: Роман Сафиуллин (Россия) — Лоренцо Музетти (Италия, 2), Чэнду, полуфинал

Интрига: сумеет ли Сафиуллин впервые в карьере пробиться в финал ATP?

На турнире в Чэнду россиянин Роман Сафиуллин повторил своё наивысшее достижение на уровне ATP, третий раз дойдя до полуфинала — после Марселя и Тель-Авива-2022. Теперь у Романа есть отличный шанс впервые в карьере оказаться в финале. Для этого Сафиуллину необходимо справиться с итальянцем Лоренцо Музетти. На уровне ATP теннисисты ещё не играли, а вот на челленджере в Бергамо-2019 сильнее был Сафиуллин.

Роман Сафиуллин Фото: Grant Halverson/Getty Images

🎾 12:30: Карен Хачанов (Россия, 1) — Себастьян Корда (США, 4), Чжухай, полуфинал

Интрига: сумеет ли Хачанов справиться с американцем?

Бывшая восьмая ракетка мира Карен Хачанов не был в финалах турниров ATP с января 2022 года, когда уступил в Аделаиде Гаэлю Монфису. Теперь на соревновании в Чжухае россиянину необходимо справиться с американцем Себастьяном Кордой, чтобы снова оказаться в решающем матче. Теннисисты ранее играли четыре раза, и пока счёт личных встреч у них равный — 2-2. Себастьян был сильнее в Цинциннати и Антверпене-2022, а Карен отличился на Уимблдоне-2021 и Australian Open — 2023. Кто окажется сильнее на этот раз?

Карен Хачанов Фото: Graham Denholm/Getty Images

🎾 14:30: Йосихито Нисиока (Япония, 8) — Аслан Карацев (Россия), Чжухай, полуфинал

Интрига: организует ли Карацев российский финал в Чжухае?

На турнире в Чжухае может возникнуть довольно редкая ситуация для мужского тенниса, когда финал получится чисто российским. Для этого в первом полуфинале Карен Хачанов должен победить американца Себастьяна Корду, а во втором — Аслан Карацев справиться с японцем Йосихито Нисиокой. Теннисисты ранее встречались один раз — в Париже-2022, и тогда сильнее оказался японец. Сумеет ли Аслан взять реванш и оформить российский финал?

Аслан Карацев Фото: Daniel Pockett/Getty Images

🏒 12:30: «Адмирал» — СКА, чемпионат КХЛ

Интрига: поможет ли разнос от тренера обыграть фаворита?

После поражения от «Динамо» 4:5 Леонид Тамбиев жестко прошёлся по своим игрокам — раскритиковал легионеров, которые пришли в команду летом, сказал, что некоторые в клубе болтают слишком много, и заявил, что хотел бы видеть в «Адмирале» других игроков. Тамбиев известен своей высокой требовательностью — станет ли такая критика лишней мотивацией для того, чтобы остановить потихоньку вылезающий из ямы СКА?..

«Адмирал» — СКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏒 17:00: «Автомобилист» — «Авангард», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проснутся ли лидеры «Автомобилиста»?

В самых первых матчах сезона у екатеринбургского клуба забивали только игроки топ-6. Сейчас ситуация кардинально изменилась: Сергей Широков, Стефан Да Коста, Брукс Мэйсек и другие звёзды давненько сидят на сухом пайке, а за них отдуваются ребята из нижних звеньев. «Авангард», в свою очередь, всё ещё сильно зависит от настроения Владимира Ткачëва и Рида Буше. Чьи лидеры будут сиять в Екатеринбурге?

«Автомобилист» — «Авангард» Фото: РИА Новости

🏒 18:00: «Лада» — «Трактор», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: победное шествие «Лады» продолжится?

Уже четвёртый раз за месяц соперники играют друг с другом — дважды побеждал клуб из Тольятти. После трëх поражений новичка КХЛ перспективы команды Олега Браташа казались смутными. Однако после этого «Лада», вооружившись надëжной системой и непробиваемым на старте Владиславом Подъяпольским, выбилась в топ-3 Востока. «Трактор», в свою очередь, раздираем травмами и провалами в третьем периоде — и новое поражение может усугубить кризис.

«Лада» — «Трактор» Фото: РИА Новости

⚽️ 19:00: «Факел» — «Рубин», РПЛ, 9-й тур

Интрига: чем закончится битва аутсайдеров?

«Факел» и «Рубин» находятся на дне таблицы РПЛ, поэтому для них предстоящий матч особенно важен. Казанцы пока впереди — опережают соперника на одно очко. Но с давлением Воронежа не справлялись и более серьёзные команды, поэтому есть вероятность, что «Рубин» закончит тур на последнем месте. К тому же казанцы находятся в худшей форме: всего одна победа в четырёх матчах и два поражения подряд. «Факел» же в предыдущем туре сыграл вничью.

«Факел» — «Рубин» Фото: РИА Новости

🏒 19:30: «Локомотив» — «Металлург», чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 сентября 2023, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чем закончится битва стилей?

«Металлург», несомненно, самая звенящая и бегущая команда на старте сезона, которая играет в бодрый атакующий хоккей. Порой это приводит к перехлëстам типа упущенного 3:0 в Череповце. «Локомотив», вопреки стереотипам, далеко не всегда является закрытой оборонительной командой, но играет более прямолинейно и системно, обычно предпочитая бросок пасу. Теперь две философии сойдутся в Ярославле.