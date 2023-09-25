День России в Китае! Хачанов и Сафиуллин вышли в финалы, Роман — впервые в карьере

В понедельник, 25 сентября, на турнирах ATP-250, которые проходят в Китае, состоялись полуфинальные поединки. Особое внимание российских болельщиков было приковано к Чжухаю, где в четвёрку лучших пробились Карен Хачанов, посеянный под первым номером, и Аслан Карацев. И в случае успешного их выступления в полуфиналах публику ожидал чисто российский финал. А в Чэнду до 1/2 финала добрался Роман Сафиуллин. Но обо всём по порядку.

Хачанов в четвертьфинале обыграл американца Маккензи Макдональда (6) — 4:6, 6:4, 6:4. Заслуженный тренер России Виктор Янчук порадовался, что Карен потихоньку набирает форму после травмы. «В последнее время, до травмы, было видно, что он заметно прибавил в мастерстве и стабильности. Постепенно он возвращается на свой уровень. Этот турнир, эти победы очень важны для Хачанова тем, что он вновь адаптируется к игре на высоких скоростях после травмы», — цитирует Янчука ТАСС.

Соперником Хачанова по полуфиналу стал представитель США Себастьян Корда (4). Счёт личных встреч у них был равный: 2-2. При этом обе победы российский теннисист одержал на турнирах «Большого шлема»: на Уимблдоне-2021 со счётом 10:8 в решающем сете и на Australian Open — 2023, когда Корда снялся, уступая 0:2 по сетам и 0:3 в третьей партии, — у американца были проблемы с правым запястьем. Между этими двумя матчами Себастьян обыграл Карена в Цинциннати и в Антверпене в 2022 году.

В первом сете соперники старались максимально осложнять друг другу жизнь на подаче. В четвёртом гейме Хачанов вышел на тройной брейк-пойнт, но упустил его — 2:2. Затем игроки обменялись брейками (3:3), а в седьмом гейме россиянин упустил ещё одну возможность взять чужую подачу.

После этого Карен вызвал врача, и ему дали таблетку. По возобновлении игры теннисисты брали геймы на своей подаче, но в 11-м гейме Хачанов с третьего брейк-пойнта додавил Корду (6:5), а затем под ноль подал на сет — 7:5 за 59 минут.

Карен Хачанов на «Мастерсе» в Майами в 2023 году Фото: Matthew Stockman/Getty Image

А в начале второй партии Карен просто смял Себастьяна — первые четыре гейма остались за россиянином. Затем, правда, Корда сократил отставание, отыграв один брейк. Обидный момент случился в шестом гейме при 30:40 на подаче Хачанова. Карен атаковал с задней линии, но допустил небольшую ошибку по длине, переводя с форхенда на линию после кросса. При этом он не услышал крика «аут», продолжил розыгрыш и забил смэш с хафкорта. После этого Хачанов спорил с судьёй на вышке, так как если бы крика «аут» от линейного не было, то удар уже считался бы заигранным и проверять его после смэша было бы нельзя.

Это, однако, не выбило из колеи нашего парня. Отыграть сопернику второй брейк он не позволил. При 5:4 Хачанов под ноль подал на сет — 7:5, 6:4 за 1 час 48 минут.

«С 2020-го у нас не было азиатской серии. И это был мой первый титул, когда мне было всего 20 лет. Так что я об этом думал. И вот я уже в финале. В финале соперника не выбирают – встретятся два лучших игрока. Но я буду болеть за Аслана [в полуфинале]. Будет приятно встретиться друг с другом. И пусть победит сильнейший», — сказал Карен в интервью на корте.

Затем на корт вышли Карацев и японец Йосихито Нисиока (8). Аслан в четвертьфинале довольно неожиданно переиграл Кэмерона Норри (2) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:5). Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко подметил прогресс в игре Карацева и дал характеристику Нисиоке перед полуфиналом. «К Аслану наконец вернулась та уверенная и мощная игра, которая приносила ему победы в успешном для него сезоне 2021 года. Нисиока всегда сложный соперник, обычно играющий стабильно и тактически грамотно. Интересный матч будет в полуфинале», — цитирует Селиваненко «РБ-Спорт».

По личным встречам Нисиока вёл 1-0. Карацев играл с ним на старте «Мастерса» в Париже прошлой осенью — и проиграл 3:6, 4:6. В сегодняшнем матче Карацев уже во втором гейме взял чужую подачу и повёл 2:0. Нисиока тут же оформил обратный брейк, после чего выиграл свой гейм — 2:2. Ключевым стал седьмой гейм, в котором японский теннисист ещё раз взял подачу соперника. Когда Йосихито подавал на сет при 5:4, у него возникли большие проблемы, но с шестого сетбола он всё же смог закончить партию — 6:4 за 1 час игрового времени. В этом долгом гейме у Аслана даже был брейк-пойнт, но он, увы, упустил его.

Аслан Карацев играет на US Open — 2023 Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во втором сете Карацев повёл 3:0 с брейком, обеспечив себе таким образом преимущество. В пятом гейме россиянин спас двойной брейк-пойнт — 4:1. И вызвал на корт врача, так как у него возникли проблемы с шеей. После этого характер игры резко изменился: Аслан, и до этого действовавший небезупречно, ещё чаще стал допускать невынужденные ошибки. Нисиока этим воспользовался, сперва отыграв брейк, а затем ещё раз взяв подачу оппонента. И при 5:4 японец подавал уже на матч. В этом гейме Йосихито не дал сопернику ни шанса — 6:4, 6:4 за 1 час 54 минуты.

Таким образом, в финале турнира в Чжухае сыграют Хачанов и Нисиока. Карен, на счету которого четыре титула ATP, впервые с января 2022 года добрался до решающего матча. Матч Карен Хачанов — Йосихито Нисиока состоится во вторник, 26 сентября.

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А в полуфинале турнира в Чэнду Сафиуллин играл с итальянцем Лоренцо Музетти (2) — это был первый их очный матч. В четвертьфинале россиянин прошёл австралийца Джордана Томпсона (6), после того как тот снялся, проиграв первый сет на тай-брейке, а Музетти уверенно обыграл француза Артура Риндеркнеша: 6:3, 6:3.

В отчётном противостоянии Роман весь матч здорово действовал на подаче. За всю игру у его соперника не было ни одного брейк-пойнта! Залогом успеха Сафиуллина в первом сете стало то, что он выиграл восьмой гейм, который начался с 30:0 на подаче Музетти. Затем россиянин подал на партию — 6:3. Во втором сете Роману хватило брейка в седьмом гейме. Подавая на матч при 5:4, он не отдал Лоренцо ни одного розыгрыша — 6:3, 6:4 за 1 час 29 минут.

Вот так Сафиуллин впервые в карьере вышел в финал турнира ATP. В нём он сыграет с бывшей второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым (1), который в своём полуфинале оказался сильнее болгарина Григора Димитрова (3) — 6:3, 7:6 (7:2). Решающая игра состоится во вторник, 26 сентября.

Рублёв проиграл все три матча на Кубке Лэйвера

А в Ванкувере (Канада) завершился выставочный турнир под названием Кубок Лэйвера. За сборную Европы в числе прочих выступал Андрей Рублёв. В воскресенье европейцам необходимо было выигрывать все четыре запланированные встречи, чтобы завоевать титул, так как после двух соревновательных дней счёт был 10:2 в пользу сборной мира, — в последний день за каждый выигранный матч команда получает три очка.

Однако все поединки играть не понадобилось. Всё стало ясно уже после открывавшего программу воскресенья парного матча, в котором Рублёв и поляк Хуберт Хуркач противостояли американцам Бену Шелтону и Фрэнсису Тиафо. В первом сете брейк-пойнты были только у европейцев, но они их не использовали, а на тай-брейке Шелтон и Тиафо действовали чуть точнее — 7:4. Во второй партии соперники и вовсе обошлись без брейк-пойнтов, и второй тай-брейк тоже забрали американцы — 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) за 1 час 40 минут.

«Думаю, мы очень, очень хорошо сыграли в паре с Хуби. Просто некоторые мелочи сложились не в нашу пользу. Вот и всё. У нас было два брейк-пойнта в первом сете, ну и были удары, когда мы всё делали правильно, но немного промахивались. Ну или они играли очень хорошо.

На тай-брейке мы дважды вели с мини-брейком, но не справились. Дело было в мелочах. В целом, думаю, мы сегодня очень хорошо сыграли в парном разряде», — сказал Андрей на послематчевой пресс-конференции.

Таким образом, Рублёв проиграл все три встречи на Кубке Лэйвера. Напомним, в пятницу он вместе с французом Артюром Фисом проиграл парный матч Тиафо и Томми Полу, а в субботу потерпел поражение от Тейлора Фритца.