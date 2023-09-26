Задоров начал массовую драку, Тарасенко дебютировал за «Оттаву». Что происходит в НХЛ

Сегодня был большой игровой день в предсезонке НХЛ — сразу девять матчей. Среди прочего Дмитрий Куликов набрал три очка за «Флориду», матч «Калгари» и «Сиэтла» в Канаде ознаменовался массовой дракой, а в «Оттаве» первые очки за новую команду набрал Владимир Тарасенко.

Куликов — первая звезда матча

Дмитрий Куликов после семи лет, проведённых в семи разных командах, вернулся туда, где начинал карьеру в НХЛ — во «Флориду». Ещё летом он говорил, что «Пантерз» всегда оставались у него в сердце и что у него здесь есть незаконченные дела.

Именно на «Флориду» пришлись лучшие по результативности сезоны Куликова, чисто оборонительного защитника из него стали лепить много позже. В атаке Дмитрий солировал и в первом матче после возвращения, став первой звездой встречи, которая закончилась со счётом 5:2.

Первый гол получился не без помощи рикошета от соперника. Куликов то ли отдавал передачу на накатывающего Ткачука, то ли решил наудачу бросить из-за ворот — в любом случае гол есть гол. Первый за «Флориду» с весны 2016 года!

«Ощущения хорошие. Не буду врать, вначале я немного нервничал. Надо было избавиться от летних рук и ног, а потом просто стал играть», — отметил после игры защитник.

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В этом матче сыграли ещё четыре российских хоккеиста. Яков Тренин и Денис Гурьянов отметились передачами за «Нэшвилл», Ярослав Аскаров провёл свой отрезок игры «на ноль» (восемь сейвов), но очной дуэли с Сергеем Бобровским (15 сейвов из 16) мы не увидели — первый играл первую половину матча, второй — вторую.

Дебют Тарасенко за «Оттаву»

Владимир Тарасенко дебютировал за «Оттаву» в матче с «Торонто». Он вышел на непривычном для себя левом фланге с Ридли Грейгом и Дрейком Батерсоном. На сборах в центре звена обычно не Грейг, а Норрис, но он сегодня не играл, да и вообще состав «Оттавы» был далёк от боевого.

«Я всю жизнь играл на правом краю, но могу попробовать на левом. Иногда в игре оказываешься в разных ситуациях, приятно попробовать что-то новое, я не против посмотреть, как пойдёт. Во время матча меняешься позициями, это зависит от того, как играет команда. Можешь оказаться слева, можешь — справа. Самое сложное — выходы из зоны, когда шайба у борта, нужен другой подход, но это выполнимо», — на днях говорил Тарасенко о смене фланга.

Игра на левом краю не помешала ему набрать первое очко за новую команду — Володя ассистировал в большинстве Джейкобу Чикрану. Бонусом была итоговая победа «Сенаторз».

В заявке «Торонто» оказались пропускавшие прошлый матч Мэттьюс и Марнер — последний в итоге за шесть секунд до конца основного времени перевёл игру в овертайм, где Чикран оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Массовая драка с участием Никиты Задорова

«Калгари» дома проиграл «Сиэтлу» в матче, полном удалений. За семь секунд до конца первого периода нападающий «Кракен» Мариан Студенич жёстко приложил об борт Джейкоба Пеллетье. Нападающий, успевший поучаствовать в первом голе «огоньков», не смог продолжить матч из-за верхней части тела, а на льду завязалась массовая потасовка.

В центре событий был Никита Задоров — он первым встал на защиту партнёра.

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