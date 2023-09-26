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Предсезонные матчи НХЛ 26 сентября, результаты, Тарасенко отдал передачу в дебюте за «Оттаву», драка с участием Задорова

Задоров начал массовую драку, Тарасенко дебютировал за «Оттаву». Что происходит в НХЛ
Елена Кузнецова
Предсезонные матчи НХЛ 26 сентября
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Дмитрий Куликов оформил дубль в первом матче после возвращения во «Флориду».

Сегодня был большой игровой день в предсезонке НХЛ — сразу девять матчей. Среди прочего Дмитрий Куликов набрал три очка за «Флориду», матч «Калгари» и «Сиэтла» в Канаде ознаменовался массовой дракой, а в «Оттаве» первые очки за новую команду набрал Владимир Тарасенко.

Куликов — первая звезда матча

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Стенлунд (Сурдиф, Давьес) – 08:25 (5x5)     2:0 Беннетт (Ткачук, Казинс) – 09:52 (5x5)     3:0 Миккола (Беннетт, Куликов) – 14:38 (5x5)     4:0 Куликов (Беннетт, Казинс) – 18:28 (5x5)     4:1 Ливингстоун (Тренин, Нюквист) – 28:36 (5x5)     4:2 Фельхабер (Гурьянов, Дель Гаизо) – 57:40 (5x5)     5:2 Куликов (Миккола, Стенлунд) – 58:49 (en)    

Дмитрий Куликов после семи лет, проведённых в семи разных командах, вернулся туда, где начинал карьеру в НХЛ — во «Флориду». Ещё летом он говорил, что «Пантерз» всегда оставались у него в сердце и что у него здесь есть незаконченные дела.

Именно на «Флориду» пришлись лучшие по результативности сезоны Куликова, чисто оборонительного защитника из него стали лепить много позже. В атаке Дмитрий солировал и в первом матче после возвращения, став первой звездой встречи, которая закончилась со счётом 5:2.

Первый гол получился не без помощи рикошета от соперника. Куликов то ли отдавал передачу на накатывающего Ткачука, то ли решил наудачу бросить из-за ворот — в любом случае гол есть гол. Первый за «Флориду» с весны 2016 года!

«Ощущения хорошие. Не буду врать, вначале я немного нервничал. Надо было избавиться от летних рук и ног, а потом просто стал играть», — отметил после игры защитник.

ВИДЕО

В этом матче сыграли ещё четыре российских хоккеиста. Яков Тренин и Денис Гурьянов отметились передачами за «Нэшвилл», Ярослав Аскаров провёл свой отрезок игры «на ноль» (восемь сейвов), но очной дуэли с Сергеем Бобровским (15 сейвов из 16) мы не увидели — первый играл первую половину матча, второй — вторую.

Дебют Тарасенко за «Оттаву»

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 4
ОТ
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Ярвентие (Кубалик) – 01:16 (5x5)     0:2 Кубалик (Томсон, Жозеф) – 06:37 (5x5)     1:2 Кован (Абруццезе, Грегор) – 10:08 (5x4)     1:3 Чикран (Шабо, Тарасенко) – 16:22 (5x4)     2:3 Бландизи (Кован, Ниемеля) – 16:49 (5x5)     3:3 Марнер (Бертуцци, Клингберг) – 59:54 (pp)     3:4 Чикран (Грейг) – 63:48 (3x3)    

Владимир Тарасенко дебютировал за «Оттаву» в матче с «Торонто». Он вышел на непривычном для себя левом фланге с Ридли Грейгом и Дрейком Батерсоном. На сборах в центре звена обычно не Грейг, а Норрис, но он сегодня не играл, да и вообще состав «Оттавы» был далёк от боевого.

«Я всю жизнь играл на правом краю, но могу попробовать на левом. Иногда в игре оказываешься в разных ситуациях, приятно попробовать что-то новое, я не против посмотреть, как пойдёт. Во время матча меняешься позициями, это зависит от того, как играет команда. Можешь оказаться слева, можешь — справа. Самое сложное — выходы из зоны, когда шайба у борта, нужен другой подход, но это выполнимо», — на днях говорил Тарасенко о смене фланга.

Игра на левом краю не помешала ему набрать первое очко за новую команду — Володя ассистировал в большинстве Джейкобу Чикрану. Бонусом была итоговая победа «Сенаторз».

В заявке «Торонто» оказались пропускавшие прошлый матч Мэттьюс и Марнер — последний в итоге за шесть секунд до конца основного времени перевёл игру в овертайм, где Чикран оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Массовая драка с участием Никиты Задорова

НХЛ - предсезонные матчи . НХЛ - предсезонные матчи
26 сентября 2023, вторник. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дьюр (Бишоп, Пеллетье) – 03:58 (5x5)     1:1 Флёри (Моррисон, Петман) – 05:35 (5x5)     1:2 Ямамото (Рекопф) – 27:12 (5x3)     2:2 Баклунд (Ханифин, Коулман) – 30:13 (5x4)     2:3 Картье – 39:57 (4x5)     2:4 Борген (Шор, Уинтертон) – 42:36 (5x5)     3:4 Манджапане (Баклунд, Коулман) – 46:00 (5x4)     3:5 Ямамото (Эванс, Толванен) – 51:24 (5x4)    

«Калгари» дома проиграл «Сиэтлу» в матче, полном удалений. За семь секунд до конца первого периода нападающий «Кракен» Мариан Студенич жёстко приложил об борт Джейкоба Пеллетье. Нападающий, успевший поучаствовать в первом голе «огоньков», не смог продолжить матч из-за верхней части тела, а на льду завязалась массовая потасовка.

В центре событий был Никита Задоров — он первым встал на защиту партнёра.

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