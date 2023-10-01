Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 1 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 2 октября

Удивительная серия «Ак Барса», конец мучениям «Авангарда». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ за 1 октября
Аудио-версия:
Комментарии
Воскресенье в КХЛ прошло под знаком восточных топ-клубов.

1 октября регулярный чемпионат КХЛ продолжился двумя матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 4
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Пьянов (Гераськин, Чистяков) – 15:40 (5x4)     0:2 Чистяков – 21:46 (4x5)     1:2 Спроул (Вон, Меркли) – 23:06 (5x4)     2:2 Броссо (Локхарт, Вон) – 32:26 (5x5)     2:3 Буше (Спунер, Ткачёв) – 40:56 (5x4)     3:3 Локхарт (Спроул, Меркли) – 54:04 (5x4)     3:4 Спунер (Буше, Чистяков) – 64:49 (3x3)    

Михаил Кравец полностью перевернул звенья команды — центром сыгранной связки Ткачёв — Буше стал Иван Николишин, а Райан Спунер перешёл на фланг. Однако главной силой «Авангарда» всё-таки осталось большинство: команда дважды забила при численном преимуществе и один раз в меньшинстве. При игре в равных составах преимущество было не столь велико, и играющий с очень короткой скамейкой «Куньлунь» всё-таки довёл матч до овертайма. В дополнительное время победу омской команде принёс Райан Спунер, который дал своей команде хоть какой-то повод для оптимизма.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Семёнов (Галиев) – 01:08 (5x5)     2:0 Сафонов (Петров, Адамчук) – 04:57 (5x5)     3:0 Кагарлицкий (Петров, Сафонов) – 18:35 (5x5)     3:1 Бочаров – 19:31 (5x5)     4:1 Сафонов (Юдин, Кагарлицкий) – 24:49 (5x4)     5:1 Семёнов (Галимов, Галиев) – 57:26 (5x5)    

Янис Калниньш провалил начало сезона, пропустил несколько матчей и сделал «сухарь» в Мытищах. Из-за этого тренерский штаб «Амура» наверняка и доверил ему место в основном составе в Казани, но латвийский вратарь пропустил два гола после пяти бросков и очень быстро поехал на лавку. После этого «Ак Барсу» было намного легче играть — «Амуру» не помогли даже многочисленные удаления казанской команды: либо гости не создавали моменты, либо прекрасно играл Артур Ахтямов. «Ак Барс» обыграл «Амур» на своём льду уже в 14-й раз подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 2 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Динамо М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
02 октября 2023, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android