Удивительная серия «Ак Барса», конец мучениям «Авангарда». Итоги дня в КХЛ

Воскресенье в КХЛ прошло под знаком восточных топ-клубов.

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

1 октября регулярный чемпионат КХЛ продолжился двумя матчами. Подводим итоги игр.

Михаил Кравец полностью перевернул звенья команды — центром сыгранной связки Ткачёв — Буше стал Иван Николишин, а Райан Спунер перешёл на фланг. Однако главной силой «Авангарда» всё-таки осталось большинство: команда дважды забила при численном преимуществе и один раз в меньшинстве. При игре в равных составах преимущество было не столь велико, и играющий с очень короткой скамейкой «Куньлунь» всё-таки довёл матч до овертайма. В дополнительное время победу омской команде принёс Райан Спунер, который дал своей команде хоть какой-то повод для оптимизма.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Янис Калниньш провалил начало сезона, пропустил несколько матчей и сделал «сухарь» в Мытищах. Из-за этого тренерский штаб «Амура» наверняка и доверил ему место в основном составе в Казани, но латвийский вратарь пропустил два гола после пяти бросков и очень быстро поехал на лавку. После этого «Ак Барсу» было намного легче играть — «Амуру» не помогли даже многочисленные удаления казанской команды: либо гости не создавали моменты, либо прекрасно играл Артур Ахтямов. «Ак Барс» обыграл «Амур» на своём льду уже в 14-й раз подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 2 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК Спартак Москва Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 октября 2023, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Витязь Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2