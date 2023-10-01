Удивительная серия «Ак Барса», конец мучениям «Авангарда». Итоги дня в КХЛ

1 октября регулярный чемпионат КХЛ продолжился двумя матчами. Подводим итоги игр.
Михаил Кравец полностью перевернул звенья команды — центром сыгранной связки Ткачёв — Буше стал Иван Николишин, а Райан Спунер перешёл на фланг. Однако главной силой «Авангарда» всё-таки осталось большинство: команда дважды забила при численном преимуществе и один раз в меньшинстве. При игре в равных составах преимущество было не столь велико, и играющий с очень короткой скамейкой «Куньлунь» всё-таки довёл матч до овертайма. В дополнительное время победу омской команде принёс Райан Спунер, который дал своей команде хоть какой-то повод для оптимизма.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Янис Калниньш провалил начало сезона, пропустил несколько матчей и сделал «сухарь» в Мытищах. Из-за этого тренерский штаб «Амура» наверняка и доверил ему место в основном составе в Казани, но латвийский вратарь пропустил два гола после пяти бросков и очень быстро поехал на лавку. После этого «Ак Барсу» было намного легче играть — «Амуру» не помогли даже многочисленные удаления казанской команды: либо гости не создавали моменты, либо прекрасно играл Артур Ахтямов. «Ак Барс» обыграл «Амур» на своём льду уже в 14-й раз подряд.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Матчи 2 октября
- 1 октября 2023
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