«Бегемот» Воронков, неудачи русских вратарей и возвращение Кросби. Что происходит в НХЛ

Тарасенко опять набрал очки, Самсонов и Сорокин пока не в форме.

Прошедшей ночью было сыграно семь предсезонных матчей. Среди самых интересных сюжетов — испорченное возвращение Сидни Кросби домой, подвиги русских в «Коламбусе» и неудачные матчи наших вратарей. Но обо всём по порядку.

Тарасенко и «Оттава» испортили Кросби возвращение домой

«Питтсбург» и «Оттава» провели матч в родном городе Сидни Кросби — Галифаксе. Заполненные трибуны очень тепло встретили капитана «пингвинов» перед встречей, однако игра сложилась не в пользу их любимчика.

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«Сенаторы» забросили в ворота «Пингвинз» три безответные шайбы, и в первой из них непосредственное участие принял российский легионер канадцев. Тарасенко сделал поперечную передачу от правого борта, а подключившийся к атаке Ридли Грейг нанёс точный бросок.

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Партнёр Владимира по команде Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «+1», а вот единственный россиянин «Питтсбурга» Евгений Малкин покинул лёд с «минус единицей».

«Бегемот» Воронков, Марченко и Проворов сияют в «Коламбусе»

«Коламбус» обыграл «Сент-Луис», забросив пять шайб в ворота «блюзменов». Четыре из них не обошлись без вклада россиян. Первым на табло отметился Кирилл Марченко, который забросил первую шайбу в этой предсезонке.

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Спустя две с половиной минуты Дмитрий Воронков выцарапал шайбу у защитника «Блюз» и поделился ей с Джастином Дэнфортом, которому оставалось только переиграть вратаря.

«Русский бегемот, силовой форвард Дмитрий Воронков демонстрирует отличный форчек, отбирает шайбу глубоко в зоне «Сент-Луиса» и находит Дэнфорта», — так описал действия Воронкова журналист Брайан Хеджер, освещающий жизнь «Коламбуса», в то время как обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн и вовсе назвал Дмитрия «монстром».

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Последние два гола «Блю Джекетс» состоялись при участии Ивана Проворова, который в обоих случаях ассистировал партнёрам. А вот россияне из «Сент-Луиса» — Никита Александров и Алексей Торопченко — завершили встречу без результативных действий.

Российские вратари пропускают по пять

«Торонто» вёл со счётом 4:2 за восемь минут до конца третьего периода, но умудрился упустить преимущество, позволив «Монреалю» отыграться всего за 41 секунду до сирены. В овертайме «Канадиенс» хватило полминуты для победной шайбы. Ворота «Мэйпл Лифс» на протяжении всей игры защищал Илья Самсонов, отразивший 21 из 26 бросков в створ. Российский голкипер провёл не лучшую игру, но вопросы есть и к обороне «листьев». К примеру, в эпизоде со вторым голом «Монреаля» — «хабс» играли в меньшинстве, но три игрока гостей чувствовали себя абсолютными хозяевами в зоне «Торонто», оставив не у дел Остона Мэттьюса и Ко.

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Непростым вечер получился и для голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина, который провёл два периода в игре с «Нью-Джерси». «Девилз» нанесли по воротам россиянина только 18 бросков, но этого оказалось достаточно, чтобы забросить ему пять шайб. Отдельного внимания заслуживает гол Джека Хьюза, ставший последним для Сорокина в этой встрече. «Дьяволы» заплели настоящие кружева в зоне «островитян», и после такой комбинации предъявлять какие-то претензии вратарю затруднительно.

В этом матче на льду присутствовали ещё три россиянина. Александр Романов провёл больше всех времени среди игроков «Айлендерс» (23 минуты и 37 секунд), совершил пять силовых приёмов и получил «-2» по итогам встречи. Форвард «Нью-Йорка» Руслан Исхаков провёл десять с половиной минут, но ничем отличиться не успел. Защитник «Девилз» Даниил Мисюль отыграл 19 минут и совершил один силовой приём.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.