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Предсезонные матчи НХЛ 3 октября, первый гол Марченко, Сорокин и Самсонов пропустили пять, Кросби сыграл в родном городе

«Бегемот» Воронков, неудачи русских вратарей и возвращение Кросби. Что происходит в НХЛ
Дмитрий Сторожев
Предсезонные матчи НХЛ 3 октября
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Тарасенко опять набрал очки, Самсонов и Сорокин пока не в форме.

Прошедшей ночью было сыграно семь предсезонных матчей. Среди самых интересных сюжетов — испорченное возвращение Сидни Кросби домой, подвиги русских в «Коламбусе» и неудачные матчи наших вратарей. Но обо всём по порядку.

Тарасенко и «Оттава» испортили Кросби возвращение домой

НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 01:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
0 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Тарасенко, Батерсон) – 08:02 (5x5)     0:2 Ткачук (Штюцле, Жиру) – 17:48 (5x5)     0:3 Штюцле – 57:40 (en)    

«Питтсбург» и «Оттава» провели матч в родном городе Сидни Кросби — Галифаксе. Заполненные трибуны очень тепло встретили капитана «пингвинов» перед встречей, однако игра сложилась не в пользу их любимчика.

ВИДЕО

«Сенаторы» забросили в ворота «Пингвинз» три безответные шайбы, и в первой из них непосредственное участие принял российский легионер канадцев. Тарасенко сделал поперечную передачу от правого борта, а подключившийся к атаке Ридли Грейг нанёс точный бросок.

ВИДЕО

Партнёр Владимира по команде Артём Зуб завершил встречу с показателем полезности «+1», а вот единственный россиянин «Питтсбурга» Евгений Малкин покинул лёд с «минус единицей».

«Бегемот» Воронков, Марченко и Проворов сияют в «Коламбусе»

НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Дженнер (Тексье) – 05:32 (5x5)     2:0 Марченко (Лайне, Сиверсон) – 14:51 (5x5)     3:0 Дэнфорт (Воронков) – 17:24 (5x5)     4:0 Силлинджер (Сиверсон, Проворов) – 24:49 (5x5)     4:1 Врана (Хейз, Перунович) – 31:20 (5x5)     4:2 Бле (Капанен, Врана) – 33:56 (5x4)     4:3 Врана (Крюг, Капанен) – 42:50 (5x4)     5:3 Годро (Проворов) – 58:40 (en)    

«Коламбус» обыграл «Сент-Луис», забросив пять шайб в ворота «блюзменов». Четыре из них не обошлись без вклада россиян. Первым на табло отметился Кирилл Марченко, который забросил первую шайбу в этой предсезонке.

ВИДЕО

Спустя две с половиной минуты Дмитрий Воронков выцарапал шайбу у защитника «Блюз» и поделился ей с Джастином Дэнфортом, которому оставалось только переиграть вратаря.

«Русский бегемот, силовой форвард Дмитрий Воронков демонстрирует отличный форчек, отбирает шайбу глубоко в зоне «Сент-Луиса» и находит Дэнфорта», — так описал действия Воронкова журналист Брайан Хеджер, освещающий жизнь «Коламбуса», в то время как обозреватель The Athletic Аарон Порцлайн и вовсе назвал Дмитрия «монстром».

ВИДЕО

Последние два гола «Блю Джекетс» состоялись при участии Ивана Проворова, который в обоих случаях ассистировал партнёрам. А вот россияне из «Сент-Луиса» — Никита Александров и Алексей Торопченко — завершили встречу без результативных действий.

Российские вратари пропускают по пять

НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 5
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Норлиндер (Судзуки, Монахан) – 03:24 (5x4)     1:1 Грегор (Ривз) – 07:13 (5x5)     2:1 Таварес (Мэттьюс, Лильегрен) – 12:10 (5x4)     3:1 Доми (Нюландер) – 34:45 (5x5)     3:2 Дак (Монахан, Ковачевич) – 39:48 (4x5)     4:2 Таварес (Лильегрен, Лафферти) – 51:40 (5x5)     4:3 Ковачевич (Джекай, Слафковски) – 53:43 (5x5)     4:4 Андерсон (Дак, Судзуки) – 59:19 (6x5)     4:5 Судзуки (Кофилд, Харрис) – 60:31 (3x3)    

«Торонто» вёл со счётом 4:2 за восемь минут до конца третьего периода, но умудрился упустить преимущество, позволив «Монреалю» отыграться всего за 41 секунду до сирены. В овертайме «Канадиенс» хватило полминуты для победной шайбы. Ворота «Мэйпл Лифс» на протяжении всей игры защищал Илья Самсонов, отразивший 21 из 26 бросков в створ. Российский голкипер провёл не лучшую игру, но вопросы есть и к обороне «листьев». К примеру, в эпизоде со вторым голом «Монреаля» — «хабс» играли в меньшинстве, но три игрока гостей чувствовали себя абсолютными хозяевами в зоне «Торонто», оставив не у дел Остона Мэттьюса и Ко.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

НХЛ - предсезонные матчи
03 октября 2023, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 5
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Барзал – 03:44 (5x5)     0:2 Нельсон (Энгвалль, Пулок) – 08:16 (5x5)     1:2 Марино (Баль, Тоффоли) – 10:02 (5x5)     2:2 Братт (Хьюз, Хьюз) – 22:14 (5x4)     3:2 Братт (Тоффоли) – 23:54 (5x5)     3:3 Энгвалль – 26:03 (5x5)     4:3 Марино (Лазар) – 30:40 (5x5)     5:3 Хьюз (Братт, Немец) – 32:21 (5x5)     5:4 Барзал (Хорват, Мейфилд) – 40:11 (5x5)     6:4 Братт (Марино, Баль) – 44:18 (5x5)     6:5 Ли (Ахо, Барзал) – 56:23 (5x5)    

Непростым вечер получился и для голкипера «Айлендерс» Ильи Сорокина, который провёл два периода в игре с «Нью-Джерси». «Девилз» нанесли по воротам россиянина только 18 бросков, но этого оказалось достаточно, чтобы забросить ему пять шайб. Отдельного внимания заслуживает гол Джека Хьюза, ставший последним для Сорокина в этой встрече. «Дьяволы» заплели настоящие кружева в зоне «островитян», и после такой комбинации предъявлять какие-то претензии вратарю затруднительно.

В этом матче на льду присутствовали ещё три россиянина. Александр Романов провёл больше всех времени среди игроков «Айлендерс» (23 минуты и 37 секунд), совершил пять силовых приёмов и получил «-2» по итогам встречи. Форвард «Нью-Йорка» Руслан Исхаков провёл десять с половиной минут, но ничем отличиться не успел. Защитник «Девилз» Даниил Мисюль отыграл 19 минут и совершил один силовой приём.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на канале Sportsnet в YouTube.

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