Тасманский дьявол кроется в деталях. «Сухая» серия Радулова — не проблема для «Ак Барса»

Александр и без того полезен команде, в которой и так есть кому забивать.

Позавчера «Ак Барс» провёл очередной матч в рамках регулярного сезона КХЛ. Финалисты последнего Кубка Гагарина оказались сильнее «Амура» со счётом 5:1. Авторами шайб в составе казанцев стали трое разных игроков, среди которых не оказалось капитана команды Александра Радулова. Один из лучших бомбардиров прошедшего сезона не может забить уже в 10 матчах кряду. И это в команде, являющейся одной из самых результативных в лиге. И это в звене с лучшим бомбардиром прошлого сезона и самым результативным игроком в истории регулярных чемпионатов КХЛ.

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«Он старается, имеет большое желание. Игрок такого уровня любит забивать, это даёт ему определённые эмоции. Переживает, но он на правильном пути. Работает, трудится», — прокомментировал «сухую» серию форварда главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Последние голевые свершения Радулова пришлись на самое начало сентября. Обе свои шайбы в этом сезоне Александр забросил в большинстве в первых двух матчах сезона, поразив ворота ЦСКА и «Трактора». С тех пор как отрезало — форвард бросает чаще остальных игроков «Ак Барса», но шайба упорно не идёт в ворота. Процент реализации бросков Радуловым составляет всего 6,1 — среди нападающих казанцев меньше (0) только у проведшего один матч Артёма Галимова, Максима Быкова и Семёна Терехова, которые на троих нанесли в три раза меньше бросков в створ, чем один 37-летний ветеран.

В прошлом сезоне Александр тоже долго запрягал. Осенью дела не клеились у всего «Ак Барса», а сам дорогостоящий лидер команды, только-только вернувшийся в КХЛ из-за океана, не забивал на протяжении 11 матчей, при этом умудрившись в течение этого отрезка оказаться выведенным из состава «барсов» тогдашним тренером казанского клуба Олегом Знарком.

Чем закончилась та история, все прекрасно помнят, тем более что времени прошло совсем немного — Радулова прорвало ещё до увольнения Знарка, а уже после его отставки форвард стал ещё больше походить на себя прежнего и провёл сильный остаток сезона, внеся большой вклад в успехи впервые за пять лет дошедшего до финала Кубка Гагарина «Ак Барса».

Нынешняя ситуация отличается от прошлогодней — сейчас в клубе здоровая атмосфера, команда идёт среди лидеров своей конференции и вполне спокойно вкатывается в сезон, который вновь будет долгим. Проблем во взаимодействии с тренером на этот раз у Радулова нет. Возможно, дело в игровых сочетаниях или в настрое на матчи? По крайней мере, такие версии предлагает Владимир Крикунов. Можно предположить, что где-то нападающий экономит силы — в НХЛ, где Александр провёл много лет, не играют на полную мощность с самого начала и выходят на пик кондиций к более позднему времени. Глядя на тот же предыдущий сезон, и в такую причину можно поверить.

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При этом нельзя сказать, что Радулов проваливает старт регулярного чемпионата. Дьявол, даже тасманский, кроется в деталях — в конце концов, нападающий на пару с Вадимом Шипачёвым возглавляет список бомбардиров «Ак Барса», компенсируя недостаток голов десятком результативных передач. Александр всё так же старается играть энергично — в свои-то 37 лет при самом большом среднем игровом времени среди коллег по амплуа в команде он входит в число лидеров по отборам, перехватам и заблокированным броскам, не отказываясь и от использования силовых приёмов — как минимум раз за матч Радулов кого-нибудь да хитанёт.

«Радулов не забивает 10 матчей? Это не проблема, он играет хорошо. Он всё равно играет очень полезно, выполняет большой объём работы. Мне кажется, в «Ак Барсе» по этому поводу нет никакого беспокойства», — отметил в разговоре с «Чемпионатом» известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд. И действительно — на плечи Александра ложится много черновой работы, а с задачей забивать голы в Казани пока справляются и другие. Недаром на Востоке больше «барсов» забрасывает только «Металлург», который вчера закончил избиение «Нефтехимика» на своей площадке.

Александр Радулов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

Голов Радулова же, уверен, в этом сезоне мы увидим ещё немало — Александр уже не раз доказывал, что способен выходить на первый план в самый необходимый для этого момент.