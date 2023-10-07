Хет-трик Гребёнкина прибил «Салават», оборвалась уникальная серия «Лады». Итоги дня КХЛ

Серебряков победно дебютировал за СКА, «Витязь» с новым тренером выиграл второй матч подряд.

6 октября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли шесть матчей. Подводим их итоги.

«Адмирал» прервал уникальную серию открытия этого сезона «Лады», которая до сегодняшнего дня набирала очки в 12 матчах подряд. Начало выезда на Дальний Восток тольяттинцам не задалось, они также проиграли второй матч во Владивостоке за два дня.

«Моряки», как и накануне, выходили вперёд, а «Лада» дважды догоняла. И совсем немного недотерпела до овертайма – ключевым моментом матча стало удаление Ивана Романова, которое хозяева реализовали за три минуты до сирены. Отыграться времени уже практически не оставалось – «Лада» осталась без очков впервые с 6 сентября.

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«Сибирь» активно начала матч с «Автомобилистом» – перевес по броскам в какой-то момент был 10-2, но гости сдержали натиск, а под занавес первого периода наказали соперника за потерю шайбы стремительной контратакой, которую завершил Олег Ли. Во втором периоде картина не изменилась – «Сибирь» больше атаковала, но забивал исключительно «Автомобилист», пусть и с обидного для хозяев рикошета.

Команда Дэвида Немировски не смогла использовать ни одно большинство, а «Автомобилист» свою единственную попытку в третьем периоде реализовал, а спустя минуту забил последний гвоздь в крышку гроба – 4:0.

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Первый из двух спаренных матчей с «Салаватом Юлаевым» в Магнитогорске остался за «Металлургом», как и предыдущие два матча в Уфе, но характер игры был совершенно другой. «Салават» решил сыграть в атаку, постоянно давил, но долго не мог забить. В отличие от «Магнитки», которая провела отличную контратаку в первом периоде, а во втором, когда уфимцы стали хватать одно удаление за другим в чужой зоне, дважды реализовала большинство (один из голов формально забили уже в равных составах).

Зато в третьем периоде «Салават» прорвало и он едва не перевернул матч! Быстрый гол, затем – шайба в меньшинстве. Но «Магнитка» взяла тайм-аут и немного успокоила соперника, реализовав большинство. В огненной концовке погоня «Салавата» продолжилась, но первый гол в КХЛ Романа Канцерова и хет-трик Никиты Гребёнкина обеспечили хозяевам победу.

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«Витязь» после смены тренера выиграл два матча из двух! По ходу игры команды постоянно перехватывали друг у друга инициативу, в целом шла равная игра, поэтому неудивительно, что основного времени соперникам не хватило. Команда Алексея Тертышного дважды отыгрывалась – на шайбу Оберга в первом периоде уже через 17 секунд ответил Яремчук, во втором периоде забили Савицкий и Яровой. Больше периода шайб не было, а в овертайме «Витязь» не стал откладывать дело в долгий ящик, и первую же контратаку завершил Руслан Педан. Это первый гол среди всех защитников «Витязя» в этом сезоне! Такие результаты должны добавить команде уверенности.

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На первое армейское дерби сезона, вокруг которого и так всегда огромный ажиотаж, пришёлся дебют Никиты Серебрякова за петербургскую команду. Лучший вратарь КХЛ прошлого сезона продержался «сухим» всего 40 секунд и пропустил вторым броском! Не самое приятное начало, но дальше Никита держался надёжно, выручал команду, которая тоже его поддержала и быстро сравняла счёт, реализовав большинство за четыре секунды.

В начале второго периода команды вновь обменялись голами. На шайбу Карнаухова ответил Толчинский, прервавший свою безголевую серию, которая длилась больше месяца. Решающий момент произошёл на старте третьего периода. СКА остался в меньшинстве, но Михаил Воробьёв со вбрасывания улетел в контратаку и легко заставил капитулировать Ивана Федотова. Дебют Серебрякова за СКА закончился победой в принципиальнейшем для СКА матче.

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Минское «Динамо» было заряжено вернуть должок «Локомотиву» за поражение в первом домашнем матче сезона. В первом периоде их преимущество было огромным, и вылилось в заброшенную шайбу. Во втором игра выравнялась – Александр Волков сравнял счёт, оформив свою первую шайбу в КХЛ, но вскоре Вадим Мороз реализовал большинство, расстреляв Исаева из круга вбрасывания.

Динамовцы не смогли отстоять зыбкое преимущество – по итогам драки Горбунова с Гернатом они остались вчетвером, и на старте третьего периода Ярослав Лихачёв броском через трафик прошил Алексея Колосова. Овертайм получился скучным, а на буллитах Минск оказался сильнее. Команда Квартальнова продлила свою серию до трёх побед и прервала пятиматчевую серию побед ярославцев.

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Матчи 7 октября