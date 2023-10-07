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Результаты матчей КХЛ 6 октября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 7 октября

Хет-трик Гребёнкина прибил «Салават», оборвалась уникальная серия «Лады». Итоги дня КХЛ
Егор Торишный
Хет-трик Гребёнкина прибил «Салават»
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Серебряков победно дебютировал за СКА, «Витязь» с новым тренером выиграл второй матч подряд.

6 октября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли шесть матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Корбит (Гутик) – 11:51 (5x5)     1:1 Минеев (Попугаев, Стальнов) – 18:07 (5x5)     2:1 Чебыкин – 43:09 (5x5)     2:2 Попугаев (Сафин, Стальнов) – 52:38 (5x5)     3:2 Соловьёв (Чудинов, Гутик) – 57:01 (5x4)    

«Адмирал» прервал уникальную серию открытия этого сезона «Лады», которая до сегодняшнего дня набирала очки в 12 матчах подряд. Начало выезда на Дальний Восток тольяттинцам не задалось, они также проиграли второй матч во Владивостоке за два дня.

«Моряки», как и накануне, выходили вперёд, а «Лада» дважды догоняла. И совсем немного недотерпела до овертайма – ключевым моментом матча стало удаление Ивана Романова, которое хозяева реализовали за три минуты до сирены. Отыграться времени уже практически не оставалось – «Лада» осталась без очков впервые с 6 сентября.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Ли (Кузнецов, Зборовский) – 16:01 (5x5)     0:2 Осипов – 22:47 (5x5)     0:3 Мэйсек – 53:22 (5x4)     0:4 Филяев – 54:16 (5x5)    

«Сибирь» активно начала матч с «Автомобилистом» – перевес по броскам в какой-то момент был 10-2, но гости сдержали натиск, а под занавес первого периода наказали соперника за потерю шайбы стремительной контратакой, которую завершил Олег Ли. Во втором периоде картина не изменилась – «Сибирь» больше атаковала, но забивал исключительно «Автомобилист», пусть и с обидного для хозяев рикошета.

Команда Дэвида Немировски не смогла использовать ни одно большинство, а «Автомобилист» свою единственную попытку в третьем периоде реализовал, а спустя минуту забил последний гвоздь в крышку гроба – 4:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 3
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гребёнкин (Грасс) – 05:35 (5x5)     2:0 Михайлис (Петунин, Юров) – 27:44 (5x4)     3:0 Петунин (Яковлев, Юров) – 39:48 (5x5)     3:1 Сучков – 42:32 (5x5)     3:2 Дроздов (Башкиров) – 48:32 (4x5)     4:2 Гребёнкин (Пресс, Яковлев) – 48:52 (5x4)     5:2 Канцеров (Акользин, Квартальнов) – 54:53 (5x5)     5:3 Алалыкин (Кулёмин, Хмелевски) – 55:08 (5x5)     6:3 Гребёнкин – 59:34 (en)    

Первый из двух спаренных матчей с «Салаватом Юлаевым» в Магнитогорске остался за «Металлургом», как и предыдущие два матча в Уфе, но характер игры был совершенно другой. «Салават» решил сыграть в атаку, постоянно давил, но долго не мог забить. В отличие от «Магнитки», которая провела отличную контратаку в первом периоде, а во втором, когда уфимцы стали хватать одно удаление за другим в чужой зоне, дважды реализовала большинство (один из голов формально забили уже в равных составах).

Зато в третьем периоде «Салават» прорвало и он едва не перевернул матч! Быстрый гол, затем – шайба в меньшинстве. Но «Магнитка» взяла тайм-аут и немного успокоила соперника, реализовав большинство. В огненной концовке погоня «Салавата» продолжилась, но первый гол в КХЛ Романа Канцерова и хет-трик Никиты Гребёнкина обеспечили хозяевам победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Оберг – 05:51 (5x5)     1:1 Яремчук (Валенцов) – 06:08 (5x5)     1:2 Савицкий (Лабейт) – 21:12 (5x5)     2:2 Яровой (Кара, Барак) – 35:28 (5x5)     3:2 Педан (Яремчук, Барак) – 61:02 (3x3)    

«Витязь» после смены тренера выиграл два матча из двух! По ходу игры команды постоянно перехватывали друг у друга инициативу, в целом шла равная игра, поэтому неудивительно, что основного времени соперникам не хватило. Команда Алексея Тертышного дважды отыгрывалась – на шайбу Оберга в первом периоде уже через 17 секунд ответил Яремчук, во втором периоде забили Савицкий и Яровой. Больше периода шайб не было, а в овертайме «Витязь» не стал откладывать дело в долгий ящик, и первую же контратаку завершил Руслан Педан. Это первый гол среди всех защитников «Витязя» в этом сезоне! Такие результаты должны добавить команде уверенности.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Каменев (Плотников, Окулов) – 00:40 (5x5)     1:1 Грицюк (Толчинский, Кадейкин) – 04:01 (5x4)     2:1 Карнаухов (Дыбленко) – 21:23 (5x5)     2:2 Толчинский (Кадейкин, Пашнин) – 25:08 (5x5)     2:3 Воробьёв (Сергеев) – 43:32 (4x5)    

На первое армейское дерби сезона, вокруг которого и так всегда огромный ажиотаж, пришёлся дебют Никиты Серебрякова за петербургскую команду. Лучший вратарь КХЛ прошлого сезона продержался «сухим» всего 40 секунд и пропустил вторым броском! Не самое приятное начало, но дальше Никита держался надёжно, выручал команду, которая тоже его поддержала и быстро сравняла счёт, реализовав большинство за четыре секунды.

В начале второго периода команды вновь обменялись голами. На шайбу Карнаухова ответил Толчинский, прервавший свою безголевую серию, которая длилась больше месяца. Решающий момент произошёл на старте третьего периода. СКА остался в меньшинстве, но Михаил Воробьёв со вбрасывания улетел в контратаку и легко заставил капитулировать Ивана Федотова. Дебют Серебрякова за СКА закончился победой в принципиальнейшем для СКА матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Минское «Динамо» было заряжено вернуть должок «Локомотиву» за поражение в первом домашнем матче сезона. В первом периоде их преимущество было огромным, и вылилось в заброшенную шайбу. Во втором игра выравнялась – Александр Волков сравнял счёт, оформив свою первую шайбу в КХЛ, но вскоре Вадим Мороз реализовал большинство, расстреляв Исаева из круга вбрасывания.

Динамовцы не смогли отстоять зыбкое преимущество – по итогам драки Горбунова с Гернатом они остались вчетвером, и на старте третьего периода Ярослав Лихачёв броском через трафик прошил Алексея Колосова. Овертайм получился скучным, а на буллитах Минск оказался сильнее. Команда Квартальнова продлила свою серию до трёх побед и прервала пятиматчевую серию побед ярославцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 7 октября

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 13:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Спартак
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Северсталь
Череповец
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2023, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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